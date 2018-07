Spotify : toujours deux fois plus d’abonnés payants qu’Apple Music

Il y a quelques jours, nous annoncions qu’Apple Music avait détrôné Spotify aux États-Unis d’une poignée d’utilisateurs, mais si l’on regarde au niveau mondial, le leader reste Spotify. Le service de streaming musical a grossi de 8 millions d’abonnés payants au second trimestre 2018, ce qui ramène les compteurs à 83 millions.

Une jolie progression ces derniers mois, lui permettant d’annoncer fièrement avoir toujours le double d’utilisateurs payants par rapport à Apple Music, ce qui ne veut pas forcément dire que tout va bien pour le leader. L’entreprise fort de ses énormes investissements et de son audience est toujours dans le rouge et enregistre d’importantes pertes.

Spotify : 83 millions d’abonnés payants, mais toujours des pertes

Il est toujours difficile d’imaginer qu’un service leader comme Spotify, qui a tout de même généré 1,27 milliard d’euros au deuxième trimestre de l’année, soit toujours déficitaire malgré 180 millions d’utilisateurs, dont 83 millions payants. Pourtant, l’entreprise continue bel et bien de perdre de l’argent, et enregistre un déficit de 90 millions d’euros sur les 6 premiers mois de l’année.

La raison de ces mauvais résultats n’est pas à chercher très loin, puisque cela concerne le modèle économique de la plateforme, mais aussi de ses concurrents. En effet, les prix ont été compressés au maximum pour les abonnements et 79% concernent les droits aux studios et aux artistes. Les 21% restant servent à financer les salaires, les lourdes infrastructures, les charges, le marketing, les impôts, etc. Les marges bénéficiaires sont donc très réduites et rapidement absorbées.

Spotify maintient donc son avance cette année encore sur Apple Music et enregistre une hausse de 30% de son nombre d’utilisateurs par rapport à l’année dernière au même moment. L’entreprise est même très optimiste puisqu’elle vise les 97 millions au quatrième trimestre de l’année. Si tels est le cas, Spotify franchira le cap des 100 millions l’an prochain.

Le leader mondial du streaming musical doit cependant garder à l’esprit qu’Apple Music est désormais à 40 millions d’abonnés payants dans le monde, en un temps record et dispose d’un taux de croissance de 5%, alors que Spotify est lui à 2%.