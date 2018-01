Avec Spotlight, Spotify veut se lancer dans les podcasts visuels

La plateforme de streaming musical Spotify se lance dans un nouveau projet de podcast Spotlight. Il s’agira d’un format multimédia qui ajoutera des photos, textes et vidéos au son.

Spotify continue de mener des expériences. Il y a deux ans, l’entreprise misait sur le multimédia (photo, vidéo) mais sans forcément le lier à l’aspect audio ou au reste de ses contenus. Une nouvelle étape vient d’être franchie avec le lancement de Spotlight, une offre de podcast visuels.

Avec Spotlight, Spotify mise sur la démocratisation du podcast

Ceux-ci, s’intéresseront à toute une gamme de sujets allant de la météo, la politique, le sport ou encore la culture. Mais, ce ne sont pas les équipes de Spotify qui seront aux manettes, ils seront réalisés par des médias partenaires. La liste inclut pour l’instant des médias comme BuzzFeed News, Cheddar, Crooked Media, Lenny Letter ou encore Refinery29. Il s’agit d’une sélection visant clairement un public de jeunes adultes. Le partenaire le plus connu est bien sûr BuzzFeed News. Le podcast sera alimenté par des journalistes du média situés tout autour du globe. Pour Ben Smith, son rédacteur en chef, Spotlight pourrait avoir « le même effet que MTV sur toute une génération ».

A minima, cela devrait permettre à Spotify de se différencier d’Apple Podcasts et de préparer sereinement son entrée en Bourse, qui devrait avoir lieu cette année.

Une offre réservée aux États-Unis pour l’instant

Dans un premier temps, cette initiative sera réservée au public américain mais l’entreprise envisage bel et bien de se lancer sur d’autres marchés par la suite. Cette tâche devrait toutefois prendre du temps notamment avec la recherche nécessaire des partenaires adéquats dans chaque pays.

Par ailleurs, le choix des USA pour lancer ce nouveau projet sonne comme une évidence tant les podcasts sont considérés là-bas comme une véritable religion. On en trouve dans tous les domaines, depuis l’univers carcéral, au journalisme, en passant par l’environnement. On vous en parlait récemment, une série qui va être produite par Apple « Are you sleeping » tire même son inspiration d’un podcast judiciaire baptisé « Serial ».