Streaming Benfica OL : où voir ce match de Ligue des Champions ? 🔴

La pause internationale prend fin, ce qui signe le retour de la Ligue des Champions 2019. Dès ce soir, vous pourrez retrouver les matchs de cette grande compétition de football, dont le fameux streaming Benfica OL. À partir de 21 heures, il vous sera donc possible de profiter du match grâce à l’offre 100% digitale de RMC Sport. Avec celle-ci, vous aurez l’avantage de voir la rencontre sans publicité, mais aussi 100% légal et en HD.

RMC Sport propose une application à laquelle il est possible d’accéder en quelques minutes à peine. Pour profiter du streaming Benfica OL, vous n’avez qu’à vous créer un compte et valider votre inscription, suite à quoi vous pouvez regarder directement le match. La chaîne RMC Sport propose une application mobile, mais le service est aussi accessible depuis une tablette ou un ordinateur et quelques télévisions. Certaines offres sont sans engagement pour les utilisateurs.

Si la troisième journée a repris hier avec un beau streaming Ligue des Champions, les fans de football pourront voir leur club préféré dès ce soir avec Benfica OL. Pour ce qui est de l’OL, les lyonnais sont actuellement 2èmes de leur groupe avec 4 points au classement. L’Olympique Lyonnais a commencé la compétition avec un nul contre Zenit et une victoire deux buts à zéro contre le RB Leipzig en début de mois.

L’OL est actuellement dans une phase difficile, et il faudra être meilleur pour ce choc Benfica OL. Suite à sa récente défaite lors du derby contre l’ASSE en Ligue 1, le club s’est séparé de son entraîneur Sylvinho arrivé. Écarté par Jean-Michel Aulas, président de l’OL, le brésilien a laissé sa place à Rudi Garcia, ex-footballeur ayant entraîné de nombreuses équipes françaises, dont le LOSC et l’OM. Arrivé en octobre, ce dernier a déjà fait son premier match sous les couleurs de son nouveau club dimanche, lors d’une rencontre qui a opposé Lyon à Dijon (terminée sur un match nul). Garcia et le directeur sportif Juninho devront donc se montrer à la hauteur lors de ce prochain affrontement de la Ligue des Champions 2019 et des matchs à venir de Ligue 1 s’ils veulent espérer faire remonter Lyon au classement. Dès 21 heures, vous pourrez profiter du streaming Benfica OL sur RMC Sport.

Profiter du streaming Benfica OL en HD, zéro publicité

Pour profiter du streaming Benfica OL de la Ligue des Champions 2019, vous devrez donc souscrire à l’offre 100% digitale à 19 euros par mois de RMC Sport. Celle-ci vous engage sur 12 mois. RMC Sport propose aussi une deuxième offre à 25€ par mois sans engagement de durée, si vous préférez bénéficier de cet abonnement pour une courte période. Dans tous les cas, ce dernier donne accès à tous les matchs de la Ligue des Champions.

Les abonnés de SFR auront encore plus d’avantages, car ils pourront profiter de l’offre RMC Sport avec tout le streaming de Ligue des Champions 2019 pour seulement 9 euros par mois. Pour ça, il vous suffit d’être client d’un forfait mobile ou d’une box Internet auprès de l’opérateur français. Évidemment, l’abonnement permet aussi de suivre toute la Ligue des Champions 2019, y compris Benfica OL ce soir.

La dernière offre de RMC Sport s’adresse indéniablement aux fans les plus férus de football. Baptisée Pass Sport, l’abonnement propose tous les matchs de RMC et de BeIN, soit de quoi vous faire profiter d’une bonne section de la Ligue 1 en plus de la grande Ligue des Champions 2019. L’offre qui inclut tout le streaming est à 25 euros par mois.

Peut importe l’offre de RMC Sport que vous choisissez parmi celles-ci, vous pourrez voir des rencontres comme le streaming Benfica OL de ce soir ainsi que les suivants. Les matchs sont disponibles depuis un mobile, une tablette, un ordinateur, mais aussi l’Apple TV, les smart TV Android ainsi que le Chromecast de Google.

Comment voir ce streaming Ligue des Champions ?

Pour regarder la Ligue des Champions 2019 et des matchs comme ce streaming Benfica OL, vous pouvez donc prendre un abonnement RMC Sport. Les plus férus de football pourront suivre cette grande compétition européenne, mais aussi d’autres championnats comme la Liga Europa, la Premier League (Angleterre) ou la Liga NOS (Portugal). La chaîne de télévision diffuse également des sports comme le tennis ou le basketball américains. Les vrais fans de football pourront se tourner vers le Pass Sport qui mêle les contenus de RMC Sport et de BeIN pour suivre de nombreux matchs de Ligue 1.

L’offre RMC Sport est donc un très bon moyen de suivre un streaming Ligue des Champions tout en regardant les matchs en HD, de façon légale et sans aucune publicité. Vous pouvez donc prendre l’abonnement – avec ou sans engagement selon votre choix – et profiter du match en quelques minutes, que vous soyez dans votre salon ou avec des amis.

Le coup d’envoi du streaming Benfica OL a lieu à 21 heures, voici l’offre RMC Sport :

