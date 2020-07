Freebox pop : caractéristiques, prix, disponibilité, tout savoir sur le nouvelle box internet de Free

C’est donc ce matin à 10h que la conférence de lancement de la Freebox Pop a lieu. Nous vous proposons sur le site un suivi commenté pour ne rien rater de cette nouvelle annonce. Si vous voulez la voir en direct, la vidéo de live est là pour ça. C’est parti pour la conférence, animée par Xaviel Niel.

Lancement de la Freebox Pop / V8 en direct vidéo

Lancement de la Freebox Pop en live texte

9h55 : Free se prépare pour annoncer sa nouvelle box internet. Logiquement, c’est la remplaçante de la Freebox Mini 4K qui devrait être annoncée.

10h : La conférence a un peu de retard, ça devient une habitude chez Free…

10h02 : protocole sanitaire oblige, la conférence a pour une fois lieu en extérieur.

10h05 : l’animation du logo rappelle celle de Google Assistant, mais avec d’autres couleurs. Une annonce sur le vocal du côté de Free ?

10h07 : c’est parti pour la conférence de lancement, Xavier Niel arrive sur scène.

Xavier Niel commence la conférence en faisant un petit point sur le développement de cette nouvelle Freebox, qui aurait dû être lancée il y a deux mois. En consultant la communauté, Free a détecté 3 points cruciaux chez les utilisateurs : le premier c’est une meilleure connectivité, et Free est n°1 sur les débits fibre. La seconde est l’accès à un maximum de contenus. Free rappelle qu’il a été le premier à mettre en place une offre Triple Play puis la SVOD. Le troisième, c’est le prix. Il parle de sans engagement. La nouvelle freebox tourne autour de ces concepts.

La Freebox Pop débarque

Vitesse de 5 Gbit/s. La box blanche est le serveur, la noir le player. Débit montant de 700 Mbit/s. Sur cette freebox pop, le Wi-Fi AC est intégré, un écran sur la freebox permet de se connecter via un QR Code rapidement.

50% des Français ont un problème avec leur Wi-Fi, ça représente la plupart des appels au support Free. Free a développé un tout nouvel équipement en interne, un répéteur Wi-Fi. Comme Free a développé son propre produit, il n’a pas besoin d’être configuré, dès qu’il est branché, le réseau est détecté, et les répéteurs configurés. Le répéteur est inclus avec la freebox pop. Il fonctionne exactement comme les solutions Mesh chez Orbi, Nest ou Eero. Une LED de positionnement va vous aider à les mettre à une place optimale dans les pièces.

Cette freebox pop semble très compacte vis-à-vis des solutions concurrentes. On passe aux caractéristiques du Player, le TV Pop. Il intègre de la 4K HDR, le Dolby Vision, le Dolby Audio, compatible Dolby Atmos. Elle intègre aussi le Bluetooth pour la gestion de la télécommande. Le Chromecast est intégré, vous pourrez donc streamer depuis votre smartphone simplement. Pour ceux qui ont un mauvais débit, la TNT DVB-T2 est intégrée et permet de voir les chaînes en 4K.

500 chaînes en live, donc 220 chaînes gratuites. Free OQEE, tout nouvelle interface, qui rappelle Android TV. 100 replays donc 40 inclus. Une nouvelle fonctionnalité « Start over » vous permet de revenir au début du programme qui est diffusé en direct, comme sur MyCanal. Dans ce nouveau player, vous pouvez accéder à Prime Vidéo, Canal+, Disney+ mais aussi Netflix. Il tourne sous Android 9, vous avez donc accès à toutes les applications compatibles.

La nouvelle télécommande a des boutons pour accéder directement à Prime Vidéo, Netflix, Canal+ et aussi Google Assistant. La freebox Pop proposera les résumés et temps forts de tous les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. C’est inclus dans l’offre. Vous voyez directement le but après qu’il soit marqué, il ne faut pas attendre la fin du match. Vous pouvez configurer uniquement cela pour votre club préféré.

Cette freebox pop est 5x plus rapide que la Freebox Mini 4K, mais consomme beaucoup moins. Free a fait un gros travail de miniaturisation.

Quel prix pour la freebox pop ?

La freebox pop est disponible à 39,99€ par mois tout inclus (29,99€ la première année pour les nouveaux clients). Point important, l’offre est sans engagement. Il est possible de composer une offre sur mesure (sans TV ou répéteur par exemple). Les abonnés Free (même les anciens) bénéficient d’un forfait mobile 4G+ illimité pour 9,99€. Le tarif est garantie à vie !

La freebox pop est disponible dès aujourd’hui sur le site de Free :

