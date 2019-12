Avec Windows 10, Microsoft a tenté d’imposer son navigateur Edge et son moteur de recherche Bing. Mais le plus souvent, cela est mal perçu. Les parts de marché le prouvent : après avoir installé Windows 10, le premier réflexe de la plupart des utilisateurs est toujours de télécharger une alternative au navigateur proposé par défaut sur le système d’exploitation, comme Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Bing est également très intégré à Windows 10. Mais la majorité des internautes préfèrent utiliser Google.Pourtant, si vous êtes sur Windows 10, vous avez au moins une bonne raison d’utiliser Bing.

Vous l’ignoriez peut-être, mais le moteur de recherche de Microsoft est intégré à la zone de recherche. Et dans certains scénarios, c’est le moyen le plus rapide de trouver une information.

Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un document Excel et que vous avez besoin du cours de l’action de Tesla, il suffit d’appuyer sur la touche avec le logo de Windows sur votre clavier, puis de saisir « Action Tesla ». Et le cours de l’action apparaitra dans le menu démarrer (sur lequel le moteur de recherche Bing est intégré). C’est plus rapide que d’ouvrir un navigateur puis de faire une recherche.

De la même manière, vous pouvez demander un convertisseur de devise avec une requête comme « livre en euro ».

Ou alors, vous pouvez rechercher rapidement un convertisseur de « miles en kilomètres ».

Bien entendu, la plupart des fonctionnalités proposées par Bing sont également disponibles sur Google. Néanmoins, l’intérêt d’utiliser la recherche de Windows 10 est la rapidité d’accès à une information.

Et bientôt, cette zone de recherche sera également équipée d’une fonctionnalité de recherche d’image inversée. La fonctionnalité a été annoncée par Microsoft, ce mois de décembre. Mais pour le moment, celle-ci n’est encore disponible qu’aux États-Unis.