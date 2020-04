Test Asus ROG Phone II : un smartphone taillé pour les joueurs

Design & hardware

Propulsé par un processeur Snapdragon 855+, 8 Go (ou 12 Go) de RAM et de 128 à 1 To de stockage en UFS 3.0, le ROG Phone II d’Asus est équipé d’un écran AMOLED de 6.59 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Le modèle testé avait 12 Go de RAM ainsi que 512 Go de stockage.

Il est très imposant et lourd, 240 grammes tout de même, mais il possède une batterie de 6000 mAh (comme la tablette Xiaomi Mi Pad 4 de 8 pouces !). Une prise Jack 3.5 mm, des haut-parleurs stéréos, le Bluetooth 5.0 ainsi que le NFC sont également de la partie.

Au niveau de la partie photo, c’est la même chose à l’arrière que sur le ZenFone 6 (voir le test complet) : un capteur principal de 48 Mpx, ouvrant à f/1.8, et un second capteur ultra-grand-angle de 13 Mpx ouvrant à f/2.4. À l’avant, il s’agit d’un capteur 24 Mpx qui ouvre à f/2.2.

Écran & performances

C’est un gros point fort de ce smartphone : son écran AMOLED de 6.59 pouces. Il est compatible HDR10, protégé par un Corning Gorilla Glass 6, mais il est surtout très lumineux. C’est le jour et la nuit avec mon Pixel 4 XL qui manque clairement de luminosité en extérieur. Par ailleurs, il intègre un capteur d’empreintes sous l’écran.

Sa résolution n’est qu’en Full HD+, mais c’est entièrement suffisant, le plus important est son taux de rafraîchissement qui va jusqu’à 120 Hz. On a le choix de se mettre en 60, 90 ou 120 Hz. Vu la batterie de 6000 mAh, aucun souci à être en 120 Hz au quotidien, mais est-ce indispensable ? Pas forcément. Tous les jeux ne sont pas forcément optimisés / adaptés à cette fréquence et la navigation est déjà très fluide en 90 Hz.

Les performances sont en tout cas au rendez-vous, et vu le processeur choisi, ce n’est pas vraiment une surprise. On atteint des scores assez hallucinants sur les benchmarks, comme vous pouvez le voir :

Sur certains jeux gourmands (dont Shadowgun Legends), j’ai remarqué que le smartphone chauffait beaucoup. Ça ne produisait pas sur tous les jeux et jamais sur les autres applications. Il est vivement conseillé d’utiliser le petit ventilateur fourni avec le smartphone s’il chauffe trop, même si ça le rend encore plus épais.

L’interface Android

Asus laisse la possibilité de choisir le thème Android de l’interface : soit une interface épurée, soit une interface plus aisée « gamer ». Les deux étant sous Zen UI, une interface proche d’Android stock (comme sur le ZenFone 6).

Lors que j’avais le smartphone en main, il était encore sous Android 9. Depuis le courant du mois de mars, Android 10 est arrivé sur le ROG Phone II et apporte son lot de nouveautés : la navigation par geste, le mode sombre et une sécurité accrue notamment.

L’expérience est vraiment similaire au ZenFone 6, et c’est une très bonne chose, elle est agréable et sans fioriture. On a bien sûr de nombreuses options spécifiques à ce Rog Phone II, comme un mode X qui permet de booster les performances. J’ai particulièrement apprécié l’application principale qui permet de voir les températures / fréquences des composants, gérer ses jeux et profils. C’est pratique et c’est une vrai plus pour que ROG Phone II qui fait parti des meilleurs smartphones gaming.

Enfin, les Air Triggers II sont également une nouveauté intéressante. Ce sont deux touches tactiles sur le côté droit de l’appareil que l’on peut utiliser soit en les pressant soit en les effleurant.

La partie photo

À ce sujet, le ROG Phone II hérite des capteurs du ZenFone 6, avec une caméra frontale différente. Que ce soit au niveau de la photo et de la vidéo, on est sur quelque chose d’équivalent. Le traitement logiciel a été amélioré, mais ce n’est pas forcément ce qu’on lui demande.

On remarque les mêmes qualités et défauts : des photos de qualité quand les conditions sont bonnes, en basse lumière c’est plus compliqué. C’est particulièrement valable pour l’ultra grand-angle.

La qualité en vidéo est, elle aussi, très correcte, avec une résolution en 4K @ 60 fps. Voici quelques photos prises, bien avant le confinement, avec le ROG Phone II :

Vous pouvez aussi (re)lire le test du ZenFone 6, ça sera finalement assez proche au niveau de la partie photo et vidéo.

Les accessoires

Jouer sur smartphone, avec le tactile, ce n’est pas forcément la meilleure expérience pour les gamers. La marque taïwanaise a donc développé une série d’accessoires pour sa gamme ROG Phone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont nombreux !

Pour l’anecdote, j’ai reçu le smartphone ainsi que TOUS ses accessoires… dans une valise Republic Of Gamers (ROG). Cette même valise, qui protège très bien tout le matériel, est même vendue depuis la fin février sur la boutique en ligne d’Asus.

Dans cette valise, vendue tout de même 899 € pour 7 accessoires, on trouve notamment le TwinView Dock II. C’est mon accessoire préféré. C’est tout simplement un deuxième écran, identique à celui du ROG Phone II, avec une batterie et ventilateur intégrés. Ça sera très pratique pour les jeux compatibles, mais aussi et surtout pour faire du multitâches sur deux écrans AMOLED de 6.59 pouces.

Asus propose aussi le ROG Kunai Gamepad… qui permet vraiment de transformer votre smartphone en console de jeux grâce à ses deux manettes. Ça ressemble fortement à la Nintendo Switch, mais il faut avouer que ça fonctionne très bien !

Parmi les 7 accessoires, il y a entre autres le Mobile Desktop Dock (une sorte de hub où on peut brancher clavier / souris / câble Ethernet / écran), le WiGig Display Dock Plus (pour jouer sur son smartphone et diffuser sa partie via le WiFi sur un écran ou une TV) ou encore la coque spéciale ROG Phone II.

L’autonomie

Je n’avais eu en main un smartphone avec une batterie d’une telle capacité. 6000 mAh, rien que ça ! Tout dépendra des usages, mais si on utilise le smartphone de façon normale, la batterie tient deux jours sans problème.

Dans mon cas, le taux de rafraîchissement était à 120 Hz dans les paramètres d’affichage, alors que le réglage par défaut était à 60 Hz — si je ne dis pas de bêtises. Ça consomme plus de batterie mais c’est plus agréable et fluide. Quand on a goûté au 90 Hz (comme sur mon Pixel 4 XL), on voit quand même la différence en revenant à 60 Hz.

Mon avis sur le ASUS ROG Phone II

L’Asus ROG Phone II est vraiment un monstre de puissance et d’endurance, son écran super fluide, ses haut-parleurs stéréo et ses nombreux accessoires apportent un vrai plus. C’est une véritable console de jeux que l’on peut emporter un peu partout, au gré de ses envies.

Après c’est un smartphone conçu et prévu pour les gamers, donc son look est discutable même s’il reste relativement sobre. Il est en revanche assez lourd (240 grammes). Enfin les photos en basse lumière ne seront clairement pas un atout de ce smartphone.

Il est disponible au prix conseillé de 699 € dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sur la boutique en ligne d’Asus et chez LDLC notamment. Concernant les nombreux accessoires, ils sont disponibles surtout sur la boutique Asus.