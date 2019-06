Test Asus ZenFone 6 : un très bon cru

Sa première prise en main du smartphone avait lieu à Valence, en Espagne, dans la foulée de la conférence de presse de la marque taïwanaise, où toute la presse high-tech européenne avait été confiée.

Design & hardware

Propulsé par un processeur Snapdragon 855 et 6 ou 8 Go de RAM (selon les versions), l’Asus ZenFone 6 est doté d’un écran IPS Full HD+ de 6.4 pouces… sans la moindre encoche ou slider. Ses dimensions sont de 15.9 x 7.54 x 0.92 cm pour un poids de 190 grammes. Il est plus épais que ses concurrents (on pense au Xiaomi Mi 9) mais sa batterie est aussi plus conséquente (voir plus bas).

Le smartphone possède un triple slot SIM + microSD (jusqu’à 2 To !) et surtout une prise Jack 3.5 mm… Côté capteur d’empreintes, il n’est pas sous l’écran mais au dos et c’est un capteur d’empreintes classique. Un système réactif et qui a fait ses preuves. Accessoirement, il embarque une batterie de 5000 mAh ! Autant dire que son autonomie est très bonne, nous aurons l’occasion d’y revenir plus bas.

Côté photo, le ZenFone 6 innove : un double module photo est de la partie… et il est rotatif. Composé d’un capteur principal de 48 Mpx (le fameux Sony IMX586) et d’un capteur ultra grand angle de 13 Mpx, il sert à la fois en caméra arrière et avant, grâce à sa fonction pivotante « Flip Camera » jusqu’à 180 degrés. Plus qu’un simple jouet, cela change vraiment la façon d’appréhender la photo et la vidéo.

Écran & performances

Qu’on se le dise, un écran AMOLED aurait été plus appréciable sur ce ZenFone 6 mais il faut avouer que la dalle IPS est très lumineuse, même en plein soleil, et bien calibrée. Cet écran, qui représente près de 92 % de l’appareil, est par ailleurs protégé par du Gorilla Glass 6.

Il existe une option pour afficher l’heure sur l’écran pendant la veille, ça peut être pratique, mais ça reste moins convaincant et pertinent que sur un écran AMOLED.

Que dire des performances ? C’est un monstre de puissance tout simplement, comme tous les smartphones équipés d’un Snapdragon 855 finalement. Vous pourrez faire tourner tous les jeux, y compris les plus gourmands comme PUBG Mobile, avec les graphismes poussés au maximum. Sans parler d’une fluidité irréprochable, quel que soit le jeu ou l’application que vous allez lancer.

À noter que le smartphone pourra assez vite monter en température quand il est fortement sollicité, mais cette sensation ne dure généralement pas longtemps, la chaleur étant vite dissipée.

L’interface ZenUI

Vous aimez l’interface des Google Pixels ou tout simplement Android stock ? Vous allez alors aimer ZenUI, largement basé sur Android Pie (mise à jour de sécurité datée du 1er avril 2019), qui apporte quelques fonctions intéressantes par la même occasion.

Parmi elles, on trouve le mode sombre (disponible dans Affichage > Schéma de couleur système), des boutons permettant de booster l’IA (ou plutôt avoir accès à toute la puissance de l’appareil) et d’enregistrer l’écran (en vidéo).

On apprécie la personnalisation de la petite touche « Smart Key » (située au-dessus de Volume +), utilisé pour l’assistant Google par défaut, mais qui pourra être paramétrable entièrement (un appui, deux appuis et appui long).

Les capteurs photo

C’est définitivement l’innovation de ce ZenFone 6 : sa caméra rotative (ou Flip Camera). Au-delà d’impressionner tous ses amis, ce double module photo pivotant est vraiment intéressant : il ouvre toutes les possibilités que ce soit en photo ou en vidéo !

En effet, il sera aussi bien possible de faire une photo de paysage comme du ciel, un selfie en 48 Mpx ou de groupe (avec le capteur ultra grand angle)… et la même chose en vidéo, et ce, jusqu’en 4K @ 60 fps (et la qualité est au rendez-vous). Les selfies sont d’ailleurs particulièrement réussis, surtout avec le capteur principal de 48 Mpx. C’est clairement un des meilleurs smartphones dans ce domaine.

Le capteur ultra grand angle me laisse, lui, davantage perplexe. Les photos manquent de détails, la distorsion et le bruit sont un peu trop présents.

En basse lumière, c’est largement perfectible. Il faudra souvent s’y reprendre à plusieurs reprises pour avoir une belle photo de nuit, sans flou de bougé. Le mode nuit est intéressant, les photos sont clairement plus équilibrées et réalistes, mais la prise de vue est un peu longue.

Enfin, il faudra préciser que ce module photo rotatif supporte 100 000 « flips » (ou retournements) selon Asus, ce qui fait une moyenne de 28 selfies par jour pendant 5 ans. Cela paraît beaucoup mais pour peu que l’on utilise la reconnaissance faciale, que l’on joue régulièrement avec la caméra… Mais je peux confirmer que le smartphone est robuste, pour l’utiliser depuis quelques semaines (il y a tout de même un bruit lors de la rotation de la caméra).

L’autonomie

Avec une batterie de 5000 mAh, le ZenFone 6 est un monstre d’autonomie. En tout cas sur le papier, on peut tenir 2 jours en utilisation intensive selon Asus. Et beaucoup plus en utilisation normale.

Ça se confirme sans problème au quotidien. Il m’est souvent arrivé d’avoir entre 50 et 60% de batterie restante en fin de soirée, tout en ayant largement sollicité le smartphone toute la journée avec du GPS, des réseaux sociaux, des photos, de la synchronisation avec les données mobiles…

Ensuite l’autonomie dépendra aussi et surtout des différentes options d’affichage et d’économie d’énergie choisies. J’avais pour ma part activé l’horloge en mode veille. Je mettais très souvent la luminosité de l’écran à 95-100% pour avoir la meilleure expérience en plein soleil.

Je n’ose pas imaginer l’autonomie qu’aurait pu avoir le ZenFone 6 avec un écran AMOLED… Le mode sombre et l’horloge sur le mode veille notamment consomment bien plus d’énergie avec un écran LCD. Au niveau de la recharge, comptez plus de 2 heures pour le recharger de 0 à 100%. Ça reste très honnête vu la capacité de la batterie.

Mon avis sur le Asus ZenFone 6

Innovant, très complet et bien fini, l’Asus ZenFone 6 est quasi parfait. On appréciera forcément sa caméra rotative, sa grande batterie, ses haut-parleurs stéréo, son triple slot SIM + microSD et son écran sans bordure ou encoche.

Son appareil photo est, lui, perfectible, surtout avec le capteur ultra grand angle ou en basse lumière. Il lui manque un écran AMOLED, mais on lui pardonnera vu son prix.

Mais le rapport qualité / prix reste excellent, il entre directement en concurrence avec le Xiaomi Mi 9 notamment. Ce dernier n’a pas de port microSD, pas de prise Jack mais il a la charge sans fil rapide… et une encoche. Il y en aura pour tous les goûts, cela dépendra des critères de chacun, mais ce nouveau smartphone d’Asus est clairement séduisant !

L’Asus ZenFone 6 est vendu 499 € (version 6 Go / 64 Go) et 559 € (version 6 Go / 128 Go). La version 8 Go / 256 Go sera disponible à la mi-juin pour 599 €. Pour le moment, le smartphone n’est disponible qu’en noir et sur l’Asus Store ou à la FNAC / Darty. Le coloris argenté (Twilight Silver) arrivera au cours du troisième trimestre.