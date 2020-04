Quel est le meilleur smartphone gaming en 2020 ?

Non, vous ne rêvez pas. Selon une étude de StatCounter publiée fin 2018, le jeu sur mobile représentait 51% du marché du gaming. Selon les estimations des spécialistes, le jeu sur smartphone et tablette devrait encore évoluer dans les années à venir.

Autrefois boudé par les éditeurs, il devient aujourd’hui incontournable. De Nintendo (Mario Kart, Super Mario Run) à Activision (Call of Duty Mobile) en passant par Epic (Fortnite) les grands noms du secteur s’y mettent peu à peu.

Il faut dire que les smartphones, de plus en plus performants, s’imposent comme de véritables petites consoles portables. Mais voilà, une bonne expérience de jeu, ce n’est pas seulement des performances. Pour aller plus loin, certains constructeurs ont donc conçu des modèles entièrement pensés pour le gaming. Nous avons sélectionné les meilleurs smartphone pour le gaming, pour vous. C’est cadeau.

Asus ROG Phone 2 : le top du top

Impossible de ne pas mentionner le ROG Phone 2 dans ce top. Après une première version déjà réussie, Asus repousse les limites du jeu sur smartphone. Outre ses excellentes performances et son autonomie de deux jours, le ROG Phone 2 est entièrement pensé pour le jeu.

Pour le constructeur, l’expérience du jeu mobile passe donc par les performances, mais aussi par la qualité de l’écran, le gameplay et l’audio. Derrière son design très orienté gaming, le ROG Phone 2 cache un processeur puissant (Snapdragon 855+) et un système de refroidissement liquide et plusieurs aérations assurant de longues sessions sans surchauffe. Asus fournit même un petit accessoire intégrant un ventilateur.

L’écran OLED de 6,59 pouces affiche les contenus en Full HD+ avec un mode « optimal » particulièrement intéressant pour jouer. Surtout, son taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une grande fluidité. Ajoutons à cela deux haut-parleurs stéréo compatibles DTS-X Ultra et l’immersion est totale.

Pour ne rien gâcher, Asus a repensé l’interface logicielle et a développé une application exclusive au jeu. Une fois lancée, on accède à une interface regroupant tous les jeux disponibles et différents paramètres d’optimisation.

Deux gâchettes avec retour haptique facilitent le gameplay et permettent une excellente expérience de jeu même sur un écran tactile.

Enfin, Asus propose une multitude d’accessoires, dont des manettes avec joysticks et boutons physiques. Vous l’aurez compris, le ROG Phone 2 s’impose comme le meilleur smartphone gaming du marché. Il est d’autant plus intéressant que son prix a baissé. Vendu 699 euros sur le site officiel de la marque, on peut le trouver sous la barre des 600 euros chez certains distributeurs.

Black Shark 2 Pro : un concurrent sérieux

Bien que Black Shark ait pris son indépendance, la marque continue de profiter du savoir-faire de Xiaomi, son créateur. En fin d’année 2019, le constructeur lançait le Black Shark 2 Pro, un smartphone orienté gaming et doté d’une fiche technique quasi similaire à celle du ROG Phone 2.

Comme le modèle d’Asus, il embarque le processeur Snapdragon 855+ avec système de refroidissement liquide, 8 à 12 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage et un très bel écran OLED Full HD de 6,39 pouces. Comme son concurrent il embarque aussi une interface repensée pour le jeu.

Oui, mais voilà, le diable est dans les détails. Ainsi, le Black Shark 2 Pro doit se contenter d’une dalle 60 Hz, son autonomie reste moyenne et un calibrage de l’écran est nécessaire. Si la qualité audio (son stéréo) est bien au rendez-vous, l’ajout des manettes compatibles empêche de connecter un casque. On aurait donc aimé retrouver un port USB-C sur l’une des tranches pour contourner ce problème, comme l’a fait judicieusement Asus.

Néanmoins, pour 599 euros, le Black Shark 2 Pro reste une belle alternative d’autant que son appareil photo s’en tire plutôt bien. On aurait aussi aimé disposer d’un plus grand nombre d’accessoires pour atteindre le niveau d’un ROG Phone 2.

Black Shark 2 : l’alternative plus abordable

Pour quelques dizaines d’euros de moins, le Black Shark 2 s’impose comme une alternative intéressante aux deux modèles précédemment évoqués. Même si son processeur est plus ancien (Snapdragon 855) il reste encore très performant en 2020. Néanmoins, en l’absence de refroidissement liquide, il a tendance à surchauffer, ce qui n’en fait pas le numéro 1 de ce classement des meilleurs smartphones gaming. En revanche, il se montre plus endurant que la version Pro.

Son écran OLED de 6,4 pouces Full HD présente les mêmes défauts que celui du Pro, mais un grand nombre de paramètres d’affichage permettent d’équilibrer l’ensemble. Enfin, la qualité audio est au rendez-vous avec des haut-parleurs stéréo puissants et sans fausses notes.

Proposé aux alentours de 500 euros, le Black Shark 2 est donc une bonne alternative à la version Pro et donc au ROG Phone 2.

Razer Phone 2 : l’autre c’est lui

Très connu pour son savoir-faire dans l’univers du PC gaming, Razer s’est lancé dans l’aventure smartphone en 2018 avec un premier modèle séduisant. Avec le Razer Phone 2, le constructeur améliore les quelques défauts de la première version et rend une copie très propre.

Contrairement à ses concurrents, il embarque une dalle IGZO LCD de 5,72 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels au format 16:9. Comme le ROG Phone 2, le taux de rafraîchissement de l’écran atteint les 120 Hz. Pour compléter l’immersion, Razer intègre deux haut-parleurs stéréo positionnés en façade. Si cela oblige le constructeur à agrandir le format, le rendu sonore se révèle excellent.

Si l’autonomie n’est pas son point fort, le Razer Phone 2 se rattrape avec sa compatibilité Quick Charge 4.0 ainsi que la recharge sans fil. On notera également que Razer a fait un effort sur le design de son smartphone, bien plus élégant que les modèles concurrents. Proposé à 549 euros, il saura séduire les amateurs de jeux même s’il manque d’accessoires.

Galaxy S20 Ultra, OnePlus 7T Pro, iPhone 11 Pro Max et Galaxy Note 10+ : les alternatives haut de gamme

Même s’ils ne sont pas des modèles dédiés au jeu, les derniers smartphones haut de gamme disposent de certains atouts rendant l’expérience plus agréable. Quatre modèles en particulier sont intéressants : le Galaxy S20 Ultra, le OnePlus 7T Pro, l’iPhone 11 Pro Max et le Galaxy Note 10+.

Tous sont dotés d’un écran de grande taille et se montrent particulièrement puissants. Le Galaxy S20 Ultra et le OnePlus 7T Pro se distinguent avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’iPhone 11 Pro Max, lui, jouit d’un catalogue de jeux exclusifs grâce à Apple Arcade. Le Galaxy Note 10+, lui, affiche une très bonne autonomie.

L’avantage de ces modèles réside dans leur polyvalence. S’ils ne disposent pas d’une interface dédiée au jeu, ils brillent par la qualité de leur appareil photo, un vrai défaut sur les smartphones gaming. Voilà donc un petit plus qui en ravira plus d’un.

Se pose alors la question des accessoires. La prise en charge de manettes PS4 ou Xbox peut contourner le problème. Certains accessoiristes proposent même des kits avec supports. Mais l’expérience n’atteint pas celle d’un smartphone pensé pour le gaming, surtout en mobilité. Néanmoins, ces smartphones restent de très bonnes alternatives. À condition d’y mettre le prix.

Notre sélection des meilleurs smartphones gaming s’arrête ici. Ce guide sera mis à jour au fil des sorties. Et vous, comment jouez vous sur smartphone ?