Dans le monde du PC ultraportable, Dell est le constructeur à abattre. Si HP ou Huawei parviennent à proposer des modèles presque aussi séduisants, le XPS 13 garde ce petit supplément d’âme qui fait toute la différence. Depuis quelques années, Dell s’efforce de réduire le format de son PC tout en conservant un écran de 13 pouces. Avec cette édition 2020, il repousse encore une fois les limites : le nouveau XPS 13 embarque une dalle de 13,4 pouces dans un format de 12,1 pouces.

Pour le reste, pas de grosses révolutions. Dell conserve les ingrédients qui font le succès de son modèle phare (design premium, clavier d’un confort inégalé) et ajoute des composants dernier cri. S’il le décline en deux versions (Full HD et 4K) j’ai opté pour le modèle avec le meilleur affichage. Là où il y a de la gène, il n’y a pas de plaisir.

Note : le XPS 13 (2020) est disponible à partir de 1399,40 euros, mais mon modèle de test dispose d’une configuration supérieure (i7, 16 Go LPDDR4x et SSD de 512 Go) vendue près de 1700 euros.

Design et écran

Rien ne ressemble à un XPS 13 et c’est sans doute ce qui fait son excellente réputation. Chaque année Dell se met au défi de repousser les limites de la compacité, réduisant ici et là les dimensions d’un ordinateur toujours plus petit mais au confort identique. Pour cette édition 2020, le constructeur parvient à contenir son écran de 13,4 pouces (13,3’’ pour le modèle de 2019) dans un format de 12,1 pouces soit une couverture de 91,5% de la surface !

Les bordures autour de la dalle se réduisent encore de quelques dixièmes de millimètre, les touches du clavier et le trackpad restent étonnamment grands au regard de l’espace disponible et Dell se paie le luxe de loger sa caméra au centre de la bordure supérieure (moins de 5 mm).

Oui, avec le XPS 13 (2020), le terme « ultraportable » prend tout son sens. 1,2 kg (28 grammes de moins par rapport à la version 2019), 1,77 cm d’épaisseur (1,9 cm en 2019), les mensurations de cette nouvelle version feront pâlir la concurrence de jalousie. Cerise sur le gâteau, Dell continue de miser sur des matériaux de qualité (châssis en aluminium, plateau du clavier en fibre de carbone satiné) conférant au XPS 13 un design résolument haut de gamme.

Forcément, ce format réduit présente un inconvénient : Dell doit limiter la connectique. Au programme deux USB-C compatibles Thunderbolt 3 (adaptateur vers USB-A fourni dans la boîte), un jack 3,5 mm et un lecteur de cartes microSD. Une connectivité WiFi 6 et Bluetooth 5 complètent cette configuration minimaliste, mais obligatoire pour respecter les contraintes d’espace.

Clavier et trackpad

Fidèle à sa réputation Dell équipe ce nouveau XPS 13 d’un clavier dont il maîtrise tous les rouages. L’espace accordé aux paumes des mains est suffisamment confortable pour se laisser aller à quelques heures d’écriture. Les touches assez larges tombent parfaitement sous les doigts. La course, elle, est courte et émet un son très discret à chaque frappe. Parfait pour travailler en open-space.

Le trackpad se montre tout aussi qualitatif que le clavier. Ses dimensions (115 x 65 mm) autorisent toute sorte de manipulation (dont les gestes à plusieurs doigts). Le toucher glissant et doux à la fois ainsi que la résistance à l’appui sont autant de sensations agréables renforçant mes bonnes impressions. Décidément, Dell sait optimiser l’espace mieux que quiconque.

Écran 4K, mais pourquoi ?

Cette année, Dell décline son XPS 13 en version 4K (3840 x 2400 pixels) avec un écran 10-bit de 13,4 pouces au format 16:10 (peu conventionnel). Je reste sceptique quant au choix d’une telle définition sur un écran aussi petit. Difficile de constater une différence notable dans une utilisation quotidienne d’autant que le XPS 13 est conçu pour la productivité.

Néanmoins, je dois bien reconnaître que regarder un programme Netflix en 4K sur cet ordinateur est un régal, d’autant que sa compatibilité HDR 400 Dolby Vision permet d’utiliser la plateforme américaine dans les meilleures conditions possibles. S’il est pensé comme un outil de travail, le XPS 13 s’impose désormais comme une machine douée pour le multimédia. On ne va pas s’en plaindre, sauf si pour vous l’autonomie est un critère important (j’y reviendrai).

Pour le reste, Dell maîtrise son sujet. L’affichage est de qualité avec une bonne colorimétrie et d’excellents contrastes. La très bonne luminosité permet de corriger un défaut non négligeable : bien qu’annoncé comme antireflet, l’écran reste brillant et peine à chasser les reflets.

Enfin, Dell fournit l’application CinemaColor qui permet de personnaliser l’affichage. Vous aurez donc tout le loisir d’ajuster la saturation, la température des couleurs ou le contraste pour obtenir votre rendu idéal. Si vous aventurer ans ce type de réglages vous fatigue d’avance, Dell inclut plusieurs profils d’affichage (Cinéma, Soirée, Sport et Animation) s’adaptant à vos usages. Je recommande d’ailleurs le mode Soirée si vous aimez travailler une fois la nuit tombée.

Performances

Nouvelle génération oblige, le XPS 13 (2020) embarque des composants derniers cris dont la puce Intel Core i7-1065G7 de dixième génération (quatre coeurs cadencés à 1,3 GHz et 3,9 GHz en mode Turbo). Elle s’accompagne de 16 Go de RAM LPDDR4x (sur notre modèle de test) et de 512 Go de stockage SSD NVMe (SK Hynix PC661). Cet arsenal permet au XPS 13 (2020) de se montrer particulièrement réactif dans la plupart des usages. Vous n’aurez aucun mal à travailler sur plusieurs programmes en même temps.

Ultraportable oblige, le PC montre des signes d’essoufflement en jeu et avec les logiciels de montage vidéo. La puce graphique Iris Plus d’Intel fait de son mieux et se paie même le luxe de faire tourner quelques jeux à condition qu’ils soient bien optimisés et que vous acceptiez de vous contenter d’une définition Full HD. Oubliez donc les dernières licences AAA, mais, rassurez-vous, vous pourrez jouer à GTA V ou Fortnite sans aucun problème. Enfin, la retouche photo et les petits montages vidéo restent eux aussi possibles à condition de ne pas traiter des fichiers trop lourds.

Précision importante : si la dissipation de la chaleur est globalement bien gérée, ces usages très gourmands en ressources font rapidement monter la température.

Autonomie

En choisissant le modèle 4K, je m’attendais à constater une baisse d’autonomie par rapport à la version 2019, Dell ayant intégré la même batterie de 52 Wh (à quatre cellules). Malheureusement, je ne me suis pas trompé, le XPS 13 (2020) ne brille pas par son endurance. Comptez environ 8 heures pour une utilisation polyvalente (bureautique, web, réseaux sociaux, retouche photo, un peu de vidéo) et jusqu’à 8h30 en activant les dispositifs d’économie d’énergie. Vous pourrez donc partir pour une bonne journée de travail sans votre chargeur. Ce n’est donc pas catastrophique, mais cela reste moins bon que sur la version précédente.

L’abus de streaming vidéo 4K est (logiquement) dangereux pour sa santé : le XPS 13 (2020) adoptera la position latérale de sécurité après 6h30 de visionnage continu. Enfin, les usages plus gourmands comme le gaming ou le montage vidéo font fondre la batterie comme neige au soleil. Rien d’étonnant dans la mesure où le XPS 13 est conçu pour la productivité.

Pour gagner des points de vie Dell fournit un adaptateur secteur USB-C qui rechargera la machine à 50% en une heure. Comptez un peu plus de 2h30 pour une charge complète. Rien d’extraordinaire donc.

Mon avis

Dell confirme ce que l’on savait déjà : le XPS 13 est le roi du PC ultraportable. Avec cette édition 2020, le constructeur repousse les limites en intégrant un écran plus grand (13,4 pouces) tout en conservant un format de 12 pouces. Taper sur ce clavier parfaitement intégré est toujours un délice, l’écran 4K en met plein la vue et la puissance est au rendez-vous. Finalement, seule l’autonomie en baisse pourra en chagriner certains. Néanmoins, la 4K n’étant pas indispensable sur ce type de produit, je recommande d’opter pour un modèle Full HD, plus endurant et moins cher.