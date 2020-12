Test des Huawei Freebuds Pro : plus forts que les AirPods Pro ?

Le marché de l’audio fait de l’œil aux constructeurs de smartphones. Depuis quelques années maintenant, Apple, Samsung, Huawei et consorts tentent de se frotter aux références du secteur. Pour le meilleur ou pour le pire.

Si les AirPods d’Apple se sont rapidement imposés comme un standard sur le marché des écouteurs (pas forcément pour leur qualité de son), ses rivaux avancent encore à tâtons. Après deux tentatives mitigées, Huawei s’attaque aux AirPods Pro avec les Freebuds Pro, ses premiers écouteurs intra-auriculaires.

Au-delà de leur appellation très originale, les Freebuds Pro se distinguent par l’intégration de réduction de bruit active et leur prix plus abordable que chez les concurrents. Les Freebuds Pro sont en effet commercialisés à 170 euros, soit 110 euros de moins que les AirPods Pro et en moyenne 80 euros de moins que les références du marché. Ce tarif contenu est-il le reflet d’un produit moins abouti ? Pas vraiment.

Design et ergonomie

Huawei continue de miser sur un design qu’il maîtrise. Comme leur prédécesseurs, les Freebuds Pro s’inspirent de leur pendant Pommé. On notera que le chinois décline ses écouteurs en trois coloris : noir, blanc et gris. Ce dernier se révèle particulièrement élégant avec ses reflets au teintes cuivrées.

Si Huawei opte pour des tiges rectangulaires, la conception des écouteurs est identique à celle des AirPods Pro. Huawei a juste ajouté un geste tactile (glissement le long de la tige) permettant d’augmenter ou diminuer le volume.

Les autres actions sont parfaitement identiques : un pincement court sur la tige met la musique en pause et la relance. Un appui prolongé permet de basculer entre les trois niveaux de réduction de bruit : passive, active, transparent.

La tête des écouteurs se pose à l’entrée de l’oreille, un petit embout s’introduit légèrement dans le conduit auditif. Une grille d’aération retire l’effet bouchon provoqué par le format intra-auriculaire.

Les Freebuds Pro se révèlent donc très confortables au quotidien. Très légers, ils vous accompagneront tout au long de votre journée sans provoquer de gène. Simple, efficace.

Le boîtier est plus sobre. Ses allures de galet l’inscrivent dans la lignée de ses prédécesseurs. Plus allongé, il se glisse plus facilement dans une poche.

Qualité audio

Que de chemin parcouru par Huawei ! Si les premiers écouteurs de la marque avaient du mal à convaincre, ces Freebuds Pro sont une belle surprise.

Huawei semble encore tâtonner pour trouver sa signature sonore, mais les Freebuds Pro semblent se rapprocher de ce que l’on attend d’excellents true wireless. Si les aigus sont encore trop discrets, les médiums et les basses sont bien équilibrés. Les graves sont précis, suffisamment présents pour donner une bonne dynamique à l’ensemble sans étouffer les voix.

En matière de qualité audio, les Freebuds Pro se positionnent au dessus des AirPods Pro qui diffusent un son un peu trop consensuel. Il ne manque plus grand chose à Huawei pour venir se frotter à Sony et Sennheiser, références en la matière.

Je regrette cependant une prise en charge limitée des codecs. Les Freebuds Pro sont compatibles avec le SBC et l’AAC, soit le minimum syndical. Pas d’aptX, d’aptX HD ni de LDAC. Dommage.

Réduction de bruit

Si les Freebuds Pro se montrent très convaincants en matière de qualité audio, la réduction de bruit mérite encore quelques ajustements. Comme les AirPods Pro, trois niveaux d’isolation sont disponibles : passive, active et transparente.

La première ne repose que sur l’introduction de l’écouteur dans votre conduit auditif. Elle se révèle donc plus ou moins efficace selon l’embout, la forme de vos oreilles, etc. Pour ma part, je l’ai trouvé très correcte.

L’isolation active repose quant à elle sur l’analyse des bruits environnant puis l’annulation de ces sons par la magie des algorithmes. À ce petit jeu, les Freebuds Pro s’en tirent convenablement mais n’atteignent pas le niveau des concurrents, notamment les AirPods Pro.

La qualité des micros semble en être la cause. Utilisés aussi avec le mode transparent, ils peinent à retranscrire les bruits venus de l’extérieur lorsque ce dernier est activé. Un léger souffle se fait entendre en permanence. On a vu plus agréable.

Autonomie et recharge

Les Freebuds Pro sont alimentés par une batterie de 55 mAh pour chaque écouteur. Le boîtier, lui, renferme une batterie de 580 mAh : il peut donc recharger les écouteurs jusqu’à 5 fois.

Sur son site officiel, Huawei promet 4 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée et jusqu’à 7 heures en la désactivant. Le chinois aurait-il joué la carte de la prudence ? Visiblement oui. Durant mon test, j’ai pu utiliser les Freebuds Pro en continu pendant plus de 5 heures avec la réduction de bruit active en mode ultra (isolation la plus élevée) et le volume à 80%.

En désactivant la réduction de bruit, l’autonomie des Freebuds Pro passe à plus de 7h30. Des performances qui les positionnent parmi les meilleurs du marché.

Huawei a également sous-estimé la vitesse de recharge de ses true wireless. Si le constructeur promet une charge complète en 40 minutes, de mon côté elle n’a jamais dépassé les 30 minutes. Mieux, les Freebuds Pro retrouvaient près de 80% de batterie en 15 minutes à peine.

Ces résultats sont obtenus à partir d’une charge filaire (USB-C) avec une puissance maximale de 6W. Les écouteurs sont aussi compatibles avec la charge sans fil. Elle est logiquement plus lente puisque limitée à 2W.

Mais encore ?

Les Freebuds Pro s’accompagnent de l’application AI Life, uniquement disponible sur Android. Que les propriétaires d’iPhone se rassurent, AI Life n’apporte pas grand chose à l’expérience d’utilisation, si ce n’est vérifier l’autonomie restante des deux écouteurs et du boîtier.

Les utilisateurs de smartphones Huawei pourront également accéder à un égaliseur complet dans les paramètres d’EMUI. Plusieurs profils sont disponibles et autorisent une personnalisation complète de l’écoute. De quoi améliorer encore la qualité audio des Freebuds Pro. On se demande pourquoi le constructeur n’a pas intégré ces fonctionnalités à AI Life. Dommage.

Enfin, notez que la qualité des appels téléphoniques se révèle correcte. Toutefois, les limitations du format ne permettent pas de tenir des conversations claires dans des environnements très bruyants. Comme ses concurrents, Huawei ne fait donc pas de miracles sur ce point.

Mon avis

Pour ses premiers pas sur le marché des écouteurs true wireless intra-auriculaires, Huawei s’en tire à merveille. Si les Freebuds Pro mériteraient quelques ajustements en matière de réduction de bruit, ils restent efficaces. Surtout, ils brillent par leur très bonne qualité audio et leur autonomie record. Ajoutez à cela un design élégant et une recharge très rapide et vous obtenez l’un des meilleurs rapport qualité-prix dans cette catégorie de produit. Une belle prouesse pour un premier essai.