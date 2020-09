Huawei dévoile ses nouveaux concurrents de l’Apple Watch et des AirPods Pro

Malgré les sanctions américaines qui l’empêchent d’utiliser les services de Google, mais aussi de s’approvisionner auprès de certains fournisseurs (dont celui pour les processeurs Kirin), Huawei veut montrer qu’il est toujours debout. Cette semaine, à l’occasion d’une keynote diffusée à l’international, l’entreprise a présenté une série de nouveaux produits, dont une nouvelle montre connectée, un nouveau bracelet fitness, ainsi que de nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit qui se présentent comme des concurrents des AirPods Pro.

La nouvelle montre Watch GT 2 Pro est une version améliorée de la montre GT 2 lancée en 2019. Disponible en version sport et en version classique, la montre utilise un processeur Kirin A1 et dispose d’une autonomie qui peut atteindre 14 jours, pour un usage normal. L’écran, de type AMOLED, a une diagonale de 1.39 pouce et affiche une résolution HD. Sinon, il est également à noter que cette montre est compatible avec les tapis de recharge sans fil.

Offrant un design orienté luxe qui convient à tous les scénarios, la #HUAWEIWATCHGT2Pro se décline en modèles Classic & Sport.

Lequel choisirez-vous ?#HUAWEI #StayConnected #ExploreMore pic.twitter.com/AZvlyEltfp — Huawei Mobile France (@huaweimobilefr) September 10, 2020

Bien évidemment, Huawei met en avant les fonctionnalités fitness pour ceux qui veulent suivre leurs activités physiques ainsi que leurs bien-être. Plus de 100 types d’exercices sont reconnus par la montre. Et par rapport à son prédécesseur, la Huawei Watch GT 2 Pro a également un meilleur capteur de fréquence cardiaque. La montre propose également un indicateur appelé VO2Max3 qui est le taux maximal de consommation d’oxygène mesuré pendant un exercice progressif. On notera aussi que ce gadget est étanche (5 ATM).

En substance, il s’agit d’un concurrent pour les Apple Watch et pour les montres Galaxy Watch de Samsung. La version classique de la Huawei Watch GT 2 Pro, avec un bracelet en cuir, devrait coûter 349 euros, tandis que la version Sport coûtera 329 euros.

Watch Fit : une montre plus discrète et plus abordable

Sinon, pour ceux qui cherchent quelque chose de plus abordable, Huawei propose également sa nouvelle montre Watch Fit. Celle-ci est entièrement dédiée à l’exercice et propose un design plus discret avec un écran rectangulaire.

Cette montre a une autonomie qui peut atteindre les 10 jours, est équipée d’un GPS, d’un capteur SpO2 (oxygène dans le sang), ainsi que d’un capteur de rythme cardiaque. La Huawei Watch Fit dispose de 96 modes différents pour le suivi des exercices physiques. Ce nouveau produit devrait coûter 129 euros.

En associant une autonomie de 10 jours, des fonds d’écran à couper le souffle et un assistant personnel, #HUAWEIWATCHFIT répond à tous vos besoins.#HUAWEI #StayConnected #RedefineStylishFitness https://t.co/HJDrKoNK90 — Huawei Mobile France (@huaweimobilefr) September 10, 2020

Un concurrent des AirPods Pro avec une réduction des bruits

En plus de ses deux nouvelles montres connectées, Huawei vient aussi de dévoiler de nouveaux concurrents des AirPods Pro d’Apple. Le nouveau produit s’appelle FreeBuds Pro. Ces nouveaux écouteurs sont dotés d’une réduction dynamique des bruits environnants.

L’autonomie est de 4 heures d’écoute musicale si la réduction des bruits est activée, ou de 7 heures si cette fonctionnalité est désactivée. Pour les appels, l’autonomie est de 2,5 heures avec la réduction des bruits, et de 3 heures sans réduction de bruits. Cependant, le boiter de recharge inclut aussi une batterie qui permet de prolonger cette autonomie de manière significative. Ces écouteurs sans fil coûteront 199 euros.

On notera qu’actuellement, les écouteurs sans fil sont en train de devenir un must have pour les fabricants de smartphones. Récemment, lors de la présentation du OnePlus Nord, la marque OnePlus a également dévoilé ses écouteurs ans fil Buds. Et Samsung a aussi récemment dévoilé ses écouteurs Buds Live lors de la présentation du Galaxy Note 20 et du Galaxy Note 20 Ultra.