Test des Millenium Headset 1 (MH1) : Les écouteurs gaming multifonctions

Après une dizaine d’années sur le devant de la scène e-sportive, parmi les leader et précurseur de cette nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo, Millenium est devenu très discret au fil des années jusqu’à ne plus trop faire parler de lui. Mais voilà que depuis quelques années, la structure est en train de revenir en force et depuis l’année dernière, Millenium propose même de l’équipement gaming pour justement performer comme il se doit dans l’esport.

PC gamer, PC gamer portable, écran, clavier, souris et tapis de souris, chaise gaming et même casque, depuis 2019 Millenium propose une très belle gamme de produits permettant de s’équiper pour jouer par pur plaisir. Mais aussi pour s’entraîner afin de vous lancer dans la compétition.

Aujourd’hui, nous vous proposons le test des écouteurs intra auriculaires Millenium Headset 1 (MH1). Des écouteurs polyvalents que vous allez pouvoir utiliser avec une multitude d’appareils. Que ce soit pour le gaming sur PS4, Xbox One, Switch ou encore PC. Que ce soit pour le stream, ou pour le loisir avec votre smartphone, ces écouteurs pourront vous permettre une multitude d’utilisations sur un grand nombre d’appareils afin de vous permettre de profiter « de tous vos contenus multimédias ou gaming, partout, tout le temps, sur tous les supports » !

Un packaging cinq étoiles

La première impression que nous pouvons nous faire avec les écouteurs Millenium Headset 1 est plutôt bonne. Avant d’aller plus loin dans ce test, il faut savoir qu’il s’agit d’un produit d’entrée de gamme proposé à petit prix. En effet, ces écouteurs sont proposés à seulement 19,99€. Pour ce prix, nous sommes déjà bien surpris de voir la qualité, mais aussi et surtout le contenu de la boîte.

Les écouteurs MH1 sont ainsi emballés dans une boîte rigide violette arborant le logo de Millenium. L’ensemble du pack est soigneusement placé dans une mousse protectrice, accompagné d’un guide d’utilisation.

Nous retrouvons ainsi les écouteurs, trois tailles différentes d’embouts (ce qui s’avère être très pratique pour ceux qui ne supportent pas trop ce genre d’écouteurs). Nous disposons également d’une housse protectrice pour transporter nos écouteurs et là encore, il ne s’agit pas d’une petite housse en tissu, mais bien d’une housse en dur de qualité vraiment bonne. Dernière petite surprise en ouvrant la housse, nous avons également un adaptateur double jack de 3,5 mm. Ce qui sera idéal pour ceux qui souhaitent streamer et avoir une entrée casque et une entrée micro !

Design et ergonomie

Au niveau du design, là encore les MH1 ont plutôt tendance à marquer des points. Nous retrouvons une finition en métal pour les écouteurs avec le logo Millenium sur chaque oreillette. J’ai eu cependant beaucoup de mal avec le fil (plat et non rond) et la qualité de ce dernier. Si les écouteurs semblent vraiment de bonne qualité, nous avons l’impression de faire face à un câble bon marché qui sent fort le plastique et qui n’est pas très agréable au toucher. Cependant, avec ce genre de câble nous avons moins de soucis au niveau des nœuds qui nous font perdre pas mal de temps.

C’est dommage, car la finition du câble vient un peu gâcher la satisfaction des oreillettes qui sont vraiment classe. Idem pour la télécommande contenant un bouton multifonctions nous permettant de répondre à un appel, terminer les appels, mettre pause et remettre la lecture de notre musique ou encore effectuer des avances et des retours en arrière. Cette dernière est en plastique et ne colle pas trop avec la qualité des oreillettes. Dommage.

Au niveau du confort, ces écouteurs s’en sortent relativement bien. Et c’est un utilisateur qui ne supportent pas les intra auriculaire qui vous dit cela. Je supporte assez difficilement ce genre d’écouteurs, car bien souvent les embouts sont trop gros et vont rapidement me déranger en plus de ne pas tenir dans mes oreilles. Avec les MH1 et l’embout le plus petit, j’ai pu profiter de nombreuses heures d’utilisations.

Ayant du mal à supporter les intra auriculaire de base, je n’ai pas non plus fait de longues sessions de plusieurs heures, mais plutôt de petites séances d’environ une demie heure pour des utilisations assez variées. Du montage vidéo, en passant par la simple écoute de musique, ou du jeu sur console. Si je n’ai jamais pu supporter ce genre d’écouteurs, grâce à l’embout le plus petit fourni dans le pack, j’ai pu cependant les utiliser de nombreuses fois au cours de ce test sans ressentir la gêne habituelle. Mais là encore, il ne fallait pas trop dépasser la demi-heure sous peine de ressentir un début de gêne. Mais bon, pour une personne qui n’a jamais pu se servir de ce genre d’appareils, je pense ainsi que c’est un bon point au niveau de l’ergonomie si j’ai pu les supporter. Avec les différentes tailles d’embouts, cela ne devrait pas poser problème aux habitués.

Grâce aux écouteurs en métal, ces derniers sont plutôt lourds par rapport au câble et cela nous permet d’avoir des écouteurs qui restent en place et qui ne tombent pas toutes les deux minutes.

Question qualité audio

Comme expliqué un peu plus haut, les MH1 de Millenium sont proposés à 19,99€. Il ne faut donc pas les juger et les comparer face aux derniers écouteurs des grandes marques que vous pouvez payer plusieurs centaines d’euros. Et très honnêtement, pour le prix nous sommes face à un produit très convaincant.

Grâce au système intra-auriculaire, nous pouvons entendre relativement bien des chansons ou des passages de jeux avec un son assez bas. À l’inverse, lorsque vous êtes plutôt sur des musiques un peu plus dynamiques, avec un son qui va être assez élevé, les écouteurs répondent là encore présents et nous n’avons pas de grésillement ou autres soucis. Les MH1 ont une réponse de fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz permettant de produire un son jusqu’à 98 décibels.

En comparaison, c’est légèrement mieux que les écouteurs filaires JBL 210 proposés au même prix et c’est identique aux écouteurs Samsung EG920 qui sont proposés deux euros moins chers.

Au niveau de l’entrée audio, on est là encore sur un produit qui respecte les standards de sa gamme, permettant d’être identique ou légèrement meilleur que des écouteurs dans la même gamme. Le microphone n’est pas incroyable, mais il fait parfaitement le job lors des appels téléphoniques ou pour faire quelques parties de jeux vidéo.

Une compatibilité sur pratiquement tous les supports

Au niveau de leur utilisation, les MH1 de Millenium marquent pas mal de points. Car oui, ils sont pratiquement compatibles avec tous les appareils. Ils fonctionnent sur la Nintendo Switch, mais également sur les prises jack des manettes PS4 et Xbox One. Compatibles avec la plupart des tablettes et smartphones Android, mais également iOS. Cependant, pour les dernières versions de tablettes et mobiles iOS, il faudra acheter à côté un adaptateur jack (que vous pouvez trouver entre 6 et 8€ sur Amazon. N’hésitez pas à consulter notre lien juste en dessous).

ACHETER UN ADAPTATEUR JACK POUR IPHONE ET IPAD

La petite surprise finale c’est lorsque l’on ouvre la petite pochette que nous voyons l’adaptateur double jack très utile en cas d’utilisation des écouteurs sur une tour PC et que vous souhaitez faire un Skype, un Discord ou encore une conversation messenger avec vos amis et votre famille où il faut voir une entrée micro et une sortie casque. De même pour les streameurs qui souhaitent se servir des écouteurs, avec cet adaptateur cela devient tout à fait possible !

Mon avis sur les Millenium Headset 1 (MH1)

Les écouteurs intra auriculaires Millenium Headset 1 s’avèrent être plutôt une bonne surprise après plusieurs jours d’utilisation. Bien que ce soit un produit qui va forcément s’adresse aux personnes qui supportent ce genre d’écouteurs, ce produit pourra satisfaire de nombreux joueurs qui souhaitent avoir des écouteurs polyvalents. Avec un poids de seulement 15 grammes, ces écouteurs nous permettent de jouer, d’écouter de la musique, ou discuter sur les réseaux sociaux sans grand mal. Pour ce genre de produit d’entrée de gamme à moins de 20€, les MH1 rivalisent avec la plupart des écouteurs proposés à ce prix-là. Cependant, il tire sans aucun doute son épingle du jeu dans le contenu de sa boîte qui est vraiment au-dessus du lot pour le coup.