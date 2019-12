Test du Netgear Nighthawk AX8, un puissant routeur Wi-Fi 6

Lancé cette année, le Wi-Fi 6 (ou 802.11ax) est donc la toute dernière norme de connexion sans fil. Cette dernière version succède au Wi-Fi 5 (ou 802.11ac)… sorti en 2014. Les avantages du Wi-Fi 6 ? Un meilleur débit bien entendu et entre autres de meilleures performances dans les lieux où de nombreux appareils sont connectés simultanément (comme les stades, les aéroports, etc.).

Caractéristiques techniques

Netgear Nighthawk AX8 (RAX80) au meilleur prix Prix de base : 329 € Amazon -15% 279 € Consultez l'offre

Propulsé par un processeur Quad Core cadencé à 1.8 GHz, le routeur Nighthawk AX8 (RAX80) de Netgear est équipé de six ports Ethernet Gigabit (un pour la connexion entrante, cinq pour le réseau local) et de deux prises USB 3.0 (pour y brancher des disques durs par exemple). À noter que les ports Ethernet 4 et 5 permettent l’agrégation de ports et d’atteindre ainsi un débit jusqu’à 2 Gbit/s.

Ce routeur Wi-Fi 6 est capable en théorie, grâce à ses 8 flux, d’atteindre des débits cumulés jusqu’à 6 Gbit/s : jusqu’à 1,2 Gbit/s sur la fréquence 2,4 GHz et jusqu’à 4,8 Gbit/s en 5 GHz. Pour rappel : le Wi-Fi 2,4 GHz a une meilleure portée mais les débits sont relativement limités, et les interférences nombreuses, le nombre d’appareils sur cette fréquence étant important.

Le Wi-Fi 5 GHz, quant à lui, apporte un débit beaucoup plus important et une saturation moindre… mais la portée est plus faible. Le routeur intègre une fonction Beamforming+ qui permet d’améliorer la couverture et stabilité du réseau Wi-Fi (en émettant plus précisément dans la direction des appareils notamment).

L’installation du routeur est relativement simple, même pour un néophyte, notamment avec l’application mobile Nighthawk disponible sur Android et iOS. Il est possible de le configurer depuis un ordinateur via l’URL routerlogin.net. Ensuite, l’application mobile sera bien pratique pour voir les appareils connectés, accéder aux paramètres Wi-Fi, tester le débit Internet ou mesurer le trafic.

Design

C’est la première chose qui saute aux yeux sur ce routeur : le design. Il est très futuriste, tel un vaisseau Star Wars, mais ça le rend original. Sa particularité : ses ailes sont dépliables et abritent en réalité les antennes du routeur. Il faudra faire attention quand on les manipule car on peut apercevoir de petits câbles au niveau des charnières et ils n’ont pas l’air bien solides.

Malgré ce style bien particulier, le coloris gris / noir donne un aspect assez élégant au routeur. Les différents voyants lumineux et les quelques boutons sont très bien intégrés dans ce style futuriste, et on apprécie par exemple de pouvoir désactiver les voyants lumineux grâce à un interrupteur situé à gauche de la face arrière. On pourra aussi facilement couper le Wi-Fi grâce à un bouton dédié.

Appareils compatibles

Aussi prometteuse et intéressante soit-elle, cette nouvelle norme Wi-Fi 6 (AX) nécessite des appareils compatibles. Bien sûr elle sera rétrocompatible avec les anciennes normes, dont le Wi-Fi 5 (AC), mais l’intérêt est surtout d’avoir des ordinateurs et smartphones compatibles Wi-Fi 6.

À l’heure actuelle, le choix est plus que limité. Au niveau des smartphones, seuls les derniers Samsung (S10, Note 10) et iPhone 11 sont équipés d’une puce Wi-Fi 6. Un smartphone haut de gamme comme le Pixel 4, sorti il y a quelques semaines seulement, se limite toujours au Wi-Fi 5.

Côté ordinateurs, les appareils ne sont pas encore très nombreux, mais il faut se montrer patient. Intel commercialise son chipset Wi-Fi, l’AX200, qui peut s’intégrer facilement sur une carte réseau ou dans un PC portable.

Parmi les ordinateurs portables compatibles Wi-Fi 6, on trouve le ASUS ZenBook Pro Duo, un ordinateur assez impressionnant qui comporte un double écran (dont un écran principal tactile OLED 4K de 15.6 pouces) dont le test sera disponible prochainement sur Presse-citron.

Performances

Pour mes tests, j’ai utilisé mon PC fixe, équipé d’un Ryzen 3700X, d’un SSD et d’une carte réseau Intel AX200, ainsi que le PC portable ASUS ZenBook Pro Duo. Le routeur Nighthawk AX8 a été branché à côté de ma box Internet, la Freebox Delta (qui, elle, n’est pas compatible Wi-Fi 6) et sa connexion Fibre 10G.

Je me suis amusé à faire des tests de vitesse avec l’application Speedtest sous Windows 10, et voici ce que ça donne dans mon bureau (pièce située à environ 3 mètres du routeur) et dans ma chambre (à environ 11 mètres du routeur) :

J’ai également testé la vitesse de téléchargement d’un gros et petit fichier, stocké sur une clé USB branchée sur le routeur directement. Sur le gros fichier, on atteint les 124 MB/s sur le routeur Netgear sur le WiFi 5 GHz, contre 72.9 MB/s sur la Freebox (toujours en 5 GHz). Quant au petit fichier, on atteint 1.90 MB/s sur le Netgear comme la Freebox, en 2.4 GHz.

Netgear Nighthawk AX8 (RAX80) au meilleur prix Prix de base : 329 € Amazon -15% 279 € Consultez l'offre

Wi-Fi 6 : un intérêt aujourd’hui ?

Comme toute nouvelle technologie, son adoption ne fait pas du jour du lendemain. On pourra toujours regretter que les fabricants d’ordinateurs portables et de smartphones n’aient pas encore intégré le Wi-Fi 6 dans leurs produits sortis cette fin d’année. Mais ce n’est qu’une question de temps…

L’intérêt du Wi-Fi 6 est pertinent à l’heure où le déploiement de la Fibre optique s’accélère. En effet, on dénombre près plus de 10 millions d’abonnés au très haut débit en France (débit supérieur à 30 Mbits/s), dont 6.3 millions à la Fibre optique (FttH). À noter que 16.7 millions de locaux sont éligibles aux offres FttH selon l’Arcep. Le Wi-Fi 6 ne sera pas utile pour tout le monde mais cela reste une vraie évolution technologique, c’est impressionnant aujourd’hui d’atteindre le Gigabit… sans fil ! Adieu le câble Ethernet qui passe au milieu du salon.

Futuriste, bien fini et assez simple à prendre en main, le Netgear Nighthawk AX8 (RAX80) est un excellent routeur. Il permet de rendre le Wi-Fi 6 accessible, grâce à son application mobile et son interface Web.. à condition d’avoir une connexion Internet très rapide et des appareils compatibles. Il est au prix de 329 €.

La gamme Nighthawk chez Netgear ne se limite pas à ce produit, il y a aussi le RAX40 disponible au prix de 180 €. Pour celles et ceux qui recherchent un routeur encore plus puissant, Netgear propose également le RAX120 et RAX200.

Bref le Wi-Fi 6 chez Netgear est accessible pour tous les budgets.