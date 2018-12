Test du Google Home Hub : le futur de la domotique ?

Le Home Hub de Google est un produit actuellement disponible uniquement au Royaume-Uni et aux USA. Il propose les mêmes fonctionnalités vocales que les Google Home (et Google Assistant) tout en embarquant un écran. Il a été présenté lors de la conférence #MadeByGoogle tout comme les Pixel 3 et Pixel 3 XL (vous pouvez retrouver ici mon test du Pixel 3).

Et le Google Home Hub en France ?

C’est l’un des seuls points faibles que j’ai pu trouver au Home Hub, pas de sortie en France (officielle) de prévue pour l’instant. Le point positif est que l’hexagone a été l’un des premiers pays servis en Google Home après sa sortie aux USA et que nous devrions, logiquement, voir cet assistant vocal débarquer en France et surtout en français.

Point primordiale pour un assistant vocal : le son. Mon ressenti est plutôt simple : la qualité est semblable à celle d’un Google Home, meilleure qu’un Mini et moins bonne qu’un Max. Malgré tout, le Google Home Hub peut être utilisé comme seule enceinte dans une pièce, et le son est à la hauteur. Du point de vue hardware, on retrouve un écran de 7 pouces, et le Home Hub est plus petit que le laissent imaginer les photos et vidéos Google. Pour moi, c’est la taille parfaite, il ne prend pas trop de place et les matériaux sont soignés.

Il n’y a pas de caméra sur le Home Hub, pour certains ce sera un point faible, pour moi c’est un point fort. Pour le reste des caractéristiques techniques du Google Home Hub, je vous laisse les découvrir dans la vidéo !

Un écran pas si inutile

Depuis le lancement du Amazon Echo aux USA, les assistants vocaux sont des produits dont je ne doutais pas de la réussite. La tendance s’est confirmée et le succès s’est aussi vérifié en France, que ce soit depuis l’arrivée du Google Home ou des Amazon Echo plus récemment. Le Google Home Hub permet exactement la même chose que les Home, Mini et Max sur la partie contrôle vocale. L’écran sur un assistant ne m’a jamais semblé utile, jusqu’au test de ce modèle.

Pour la météo par exemple, il est bien plus pratique d’avoir un aperçu de l’évolution de la journée sur un écran qu’à la voix. D’autres programmes en bénéficient comme YouTube (forcement), mais aussi des services de recettes en ligne, qui tirent parti de l’écran. Le jour où des sociétés comme Moulinex auront développé un programme pour les assistants avec écran, les robots multifonctions gagneront encore un peu plus en facilité d’utilisation.

Google Home Hub… domotique

La domotique c’est compliqué… Enfin la domotique, c’était compliqué ! Les efforts de Google depuis son intégration de Nest pour simplifier la communication entre des devices n’utilisant pas les mêmes protocoles est louable, et le Home Hub semble en être l’apogée. La refonte de l’application Home a énormément mis en avant le contrôle des produits connectés que ce soit via des boutons ou des routines. Avec le Home Hub on bénéficie d’un véritable centre de pilotage de la maison.

Je n’ai pas une maison ultra-connectée, j’utilise au quotidien des Philips Hue, une Nest Hello, les caméras Arlo et un aspirateur robot Xiaomi (en plus des assistants vocaux). Sur le Home Hub, j’ai un accès visuel à tout cela, et je peux voir ce que voient mes caméras, régler précisément mes lumières et lancer mon aspirateur robot. Tout est très simple, et on a le choix entre la voix et l’écran tactile, tout en n’ayant pas à avoir son smartphone sur soi. C’est le point le plus intéressant de ce Google Home Hub, et son prix public (159$) le rend très accessible au niveau financier.

C’est, selon moi, un excellent produit et je le trouve bien plus utile que l’Amazon Echo Spot, qui est moins abouti. J’ai hâte de voir ce que vont être les prochaines mises à jour du firmware, et l’évolution de l’interface avec le temps. Si vous avez la moindre question sur ce Home Hub, n’hésitez pas à utiliser les commentaires, je me ferai un plaisir d’y répondre.