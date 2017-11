Test du Notebook Xiaomi Mi Pro

Avec son habillage en alliage foncé et son épaisseur minimale, le Xiaomi Mi Notebook Pro évoque un peu son concurrent de chez Apple. C’est leur seul point commun. Car ce PC portable a beaucoup d’autres arguments.

Les dernières générations de PC portables sous Windows 10 ont généralement bien nées et bien dotées. De prime abord et après quelques jours d’utilisation cela semble être également le cas pour ce nouveau Xiaomi Mi Notebook Pro, qui avec son écran de 15,6 pouces et sa connectivité offre tous les atours d’une machine à forte productivité.

Le Xiaomi Mi Notebook Pro est un ordinateur portable multimédia ultraplat entièrement recouvert d’aluminium de teinte « Deep Grey » ou Gris Profond. D’une épaisseur de 16 mm et d’un poids inférieur à 2 kg, il vise à rivaliser directement avec des compétiteurs haut de gamme tels que MacBook Pro 15 d’Apple, le Zenbook UX550 d’Asus ou le Dell XPS 15, notamment par sa conception. Le modèle testé est équipé d’un processeur Intel i5-8250U avec quatre cœurs natifs et une solution graphique Geforce MX150 de Nvidia, ainsi que 8 Go de RAM et un SSD 256 Go. Le prix en ligne est de 859 Euros, tous les frais d’importation tels que les droits et taxes en sus.

Le Xiaomi Mi Notebook Pro est l’un des très rares ordinateurs portables équipés de la technologie Dolby’s Atmos sound, utilisée conjointement avec les enceintes Harman Kardon Infinity. C’est également l’un des premiers à proposer un processeur Intel Core de 8ème génération.

> Le Notebook Xiaomi Mi Pro est disponible actuellement au prix de 715,00 € avec le code OctAllezmiaii1pr

Prise en main et premières impressions

Au premier contact, avec ses 2 kg l’engin me parait lourd, très lourd. Moi qui cherche toujours à voyager ou travailler le plus léger possible, j’avoue que c’est un petit choc, quand on sait que mon fidèle et increvable UltraBook Toshiba Portege pèse moins d’1 kg. Mais c’est certainement le prix à payer pour une machine dotée d’un écran de 15,6 Gorilla Glass (non tactile) et d’une structure en alliage métallique. Un contact qui, outre le design, rappelle aussi furieusement ce que l’on peut ressentir en prenant un MacBook Pro en main. Une sensation qui se confirme avec les dimensions, 360 x 244 x 15 mm.

Comme c’est généralement le cas avec les ordinateurs portables Xiaomi, il n’ y a pas de logo sur le dessus de l’appareil. En le retournant, vous découvrirez une grande surface plane avec un logo Mi, un autocollant amovible, cinq pieds en caoutchouc, une paire de grilles de haut-parleurs et une multitude de bouches d’aération.

En comparaison, le Mi Notebook Air, qui possède à peu près la même configuration, est plus d’un tiers plus léger et coûte moins cher. Les différences les plus importantes sont la taille et le nombre de ports.

Sur la façade inférieure, le Xiaomi Mi Notebook Pro dispose d’une rangée d’espaces pour la ventilation et la dissipation de chaleur. On voit que ce portable est donc conçu pour évacuer le plus de chaleur possible et le protéger ainsi de la surchauffe.

Attention : ce modèle, qui m’a été fourni par Gearbest, est équipé nativement et seulement d’une version chinoise de Windows 10 et d’un clavier QWERTY. Concernant Windows cela peut poser problème, mais heureusement il y a une solution. En prenant votre temps vous pourrez installer assez facilement une version française de Windows. C’est ce que j’ai fait et il m’a fallu moins d’une heure pour tout configurer et avoir une machine 100% française. Pour cela je vous invite à suivre consciencieusement l’excellent et très complet tuto publié par nos camarades de Numerama.

Concernant le clavier, vous avez deux options : soit vous le laissez en QWERTY et vous vous habituez (quelques années de saisie sans regarder le clavier font le job, c’est quand vous le regardez que ça pose problème), soit si vous êtes du genre patient et aventureux, vous pouvez modifier l’emplacement des touches pour obtenir un clavier AZERTY. C’est ce que j’ai commencé à faire, mais il me reste un peu de travail pour tout mettre aux normes françaises. Pour cela vous pouvez vous munir d’un petit trombone pour faire sauter les touches, en y allant très délicatement, voire même de vos ongles. Il existe aussi des solutions plus simples (stickers) que vous pourrez trouver facilement en faisant une recherche sur Google.

Connectivité

Côté connectivité, le Xiaomi Mi Notebook Pro est assez richement doté (contrairement à qui vous savez) puisque vous avez un port HDMI, deux connecteurs USB de type A et une prise audio sur le côté gauche, avec deux ports USB de type C et un lecteur de carte SD situé à droite. Notez que l’un des connecteurs de type C est utilisé comme port d’alimentation. Le bouton d’alimentation se trouve quant à lui en haut à droite de l’appareil, sur la façade et non pas sur la tranche.

Pavé tactile

Xiaomi a équipé le bloc-notes Mi Pro d’un pavé tactile large de 8,4 x 12,8 cm. L’expérience haptique peut être qualifiée d’excellente. Le doigt glisse toujours parfaitement sur le pad, et même les gestes multitouch fonctionnent bien. Le feedback haptique et acoustique s’avère très bon. Certains cependant jugeront peut-être la force requise pour les interactions un peu trop élevée.

Écran

L’écran 15,6 pouces intégré propose une résolution Full HD de 1920×1080 pixels avec un bezel (contour) de 6,52 mm de largeur. Travaillant depuis plusieurs années sur un 13 pouces à surface mate, je ne peux qu’être séduit par cette dalle. Sans rentrer dans des mesures complexes, mon œil est flatté par la qualité de l’image, des couleurs et du contraste de cet écran proposant une densité de 141 pixels par pouce.

Clavier

La longue charnière unique, ainsi que la disposition du clavier, rappellent (encore) les ordinateurs portables d’Apple. Bien qu’il s’agisse d’un modèle avec écran de 15,6 pouces et qu’il dispose donc de suffisamment d’espace pour un clavier numérique, Xiaomi a fait le choix de ne pas l’intégrer. Pour autant, on a droit à la place à des touches pleine grandeur à forte sensibilité avec une course courte de 1,5 mm, dotées d’un capuchon hyperboloïde de 0,3 mm d’épaisseur (plutôt qu’un capuchon plat), et une absence notable de touches à double fonction (du moins sur la rangée de touches principales). Le clavier est rétro-éclairé, et le grand pavé tactile contient un lecteur d’empreintes digitales.

Performance

Le choix des configurations proposées par Xiaomi est limité. Le Mi Pro peut être équipé soit de l’actuel Intel i5-8250U, soit de l’ i7-8550U, qui sont deux processeurs à quatre cœurs ULV natifs avec un TDP de 15 W, ainsi que d’une mémoire de travail de 8 ou 16 Go. Le modèle avec 16 Go de RAM nécessite la sélection du CPU i7. En ce qui concerne les graphiques, il y a toujours un Nvidia Geforce MX150 dédié avec 2 Go de stockage graphique GDDR5. Il est intéressant de noter que Xiaomi ne propose actuellement qu’un SSD de 256 Go, même s’il existe deux slots M. 2.

Bref, quoiqu’il en soit, ça envoie du bois sans faiblir, quelque soit le nombre de logiciels et d’onglets ouverts. On n’en n’attend pas moins d’un bon SSD, même si côté espace on aurait été plus à l’aise avec un 512 Go.

Autonomie de la batterie

Pour tester l’autonomie de la batterie, j’ai réglé la luminosité de l’ordinateur portable à 50 %, désactivé tous les logiciels tournant en arrière-plan et lancé la lecture d’une vidéo en 1080P. Au bout d’une heure, la bête avait seulement consommé 14 % de batterie, ce qui signifierait en faisant une petite règle de 3 que dans ces conditions, le Xiaomi Mi Notebook Pro peut tenir presque 8 heures. Pas mal. Cela étant l’expérience nous a appris à nous méfier de ce genre de performance sur une machine neuve car on sait que les performances de la batterie baissent très rapidement à l’usage. Mon laptop actuel était annoncé pour 8 heures d’autonomie, cela a dû être vrai lors de la première utilisation, mais après quelques semaines il était déjà tombé à moins de 3 heures.

En conclusion

Le Notebook Xiaomi Mi Pro est une belle machine, puissante et efficace. Un outil professionnel sans faille, dont on regrettera seulement le poids très élevé et sa configuration d’origine exclusivement chinoise. Sa vélocité et la qualité de son grand écran le placent parmi les meilleurs de sa gamme, avec ce petit look qui rappelle qui vous savez, peut-être même trop pour certains. Personnellement ça ne m’a pas gêné 🙂

J’aime bien

Le design

L’écran

La puissance

La mise en route rapide

Le rapport qualité-prix

La connectivité (coucou Apple)

J’aime moins

OS Windows 10 chinois

Clavier QWERTY

Le poids excessif

Fiche technique du Notebook Xiaomi Mi Pro