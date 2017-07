Notre test de la nouvelle Nintendo NEW 2DS XL

Nintendo lance en boutiques sa NEW 2DS XL, une console portable remodelée, qui se veut le mélange parfait entre 2DS et NEW 3DS XL. Le combo gagant ? Réponse avec notre test complet.

Nintendo NEW 2DS XL, une dernière pour la route !

Depuis quelques jours maintenant, la nouvelle NEW 2DS XL de Nintendo est chez Presse-Citron. L’occasion pour nous de prendre en mains la dernière-née de la gamme 3DS, avant même sa disponibilité en boutiques. Aujourd’hui, la console portable XL est disponible dans toutes les bonnes boutiques, et déclinée en coloris Turquoise/Noir et Orange/Blanc. Une NEW 2DS XL qui réunit, en théorie, le meilleur de la NEW 3DS XL et de la 2DS, le tout avec un design finement revu et corrigé de la part de Nintendo, pour aboutir à une console plus épurée que jamais.

Chez Nintendo, on prépare évidemment déjà les fêtes de fin d’année. Ainsi, malgré le lancement estival de cette NEW 2DS XL, on pense d’ores et déjà à l’offre qui sera proposée aux clients pour la rentrée, avec des rayons qui ne seront plus submergés par divers modèles de 3DS, mais bien par deux modèles seulement : la NEW 3DS XL et cette nouvelle NEW 2DS XL. Une volonté assumée d’épurer la gamme, afin de ne pas semer le moindre trouble chez les clients/parents, qui pourront alors opter pour deux consoles aux capacités similaires, mais avec une NEW 2DS XL qui profite d’un argument choc : l’absence de 3D.

En effet, comme son nom le laisse deviner, cette NEW 2DS XL fait l’impasse totale sur l’affichage en relief, en plus de proposer des écrans de taille supérieure, soit deux arguments très appréciés des parents. Toutefois, plutôt que de reprendre le design de la NEW 3DS XL et de simplement lui retirer la 3D, Nintendo a pris le soin de remodeler (plutôt intelligemment d’ailleurs) sa console portable.

La plus belle pour aller danser jouer ?

Ainsi, cette NEW 2DS XL affiche un poids de 259 grammes seulement, soit 70g de moins que la version 3D. En mains, cela se ressent immédiatement, sans compter le fait que Nintendo a également procédé à divers ajustements esthétiques. Une NEW 2DS XL qui profite alors d’un écran supérieur complètement épuré, la molette de volume étant désormais sur le côté gauche de l’écran inférieur, tout comme les haut-parleurs, qui ont eux aussi migré sur la face avant de l’écran du bas. Un châssis nettement plus affiné, pour un design plus abouti que jamais. Les capteurs photo changent également de position, ce qui permet à cette NEW 2DS XL d’abandonner le côté « surchargé » de la génération NEW 3DS, et c’est tant mieux.

Si esthétiquement, la NEW 2DS XL affiche fièrement ses réajustements, y compris au niveau de la coque avec un nouveau rendu strié assez réussi, elle reprend en revanche l’intégralité de la fiche technique de la NEW 3DS. Stick C, nouveaux boutons ZR/ZL, processeur plus puissant, compatibilité NFC… aucune amélioration technique n’est à souligner ici, et cette NEW 2DS XL permet donc de jouer à l’intégralité de la gamme DS, soit les jeux DS/3DS/NEW 3DS. De quoi offrir un catalogue on ne peut plus vaste au néo-acquéreur de la machine.

Une NEW 2DS XL qui est proposée au tarif aguicheur de 149 euros, et qui inclut un chargeur, chose rare pour la gamme depuis quelque temps déjà. A 149 euros, on dispose ainsi d’un pack complet, prêt à l’emploi, et il s’agira simplement de s’offrir un jeu (ou plusieurs) pour se lancer dans l’aventure. Côté autonomie, pas de miracle, cette NEW 2DS XL tient environ 5 heures en fonction des paramètres activés (luminosité, Wi-Fi…). Côté résolution, pas de miracle non plus, on retrouve cette définition très (trop ?) basse, qui plus est légèrement altérée par les écrans XL, puisque rappelons-le, la gamme XL partage la même résolution que la gamme classique.

Une console globalement réussie, mais…

Globalement, la NEW 2DS XL est une console très réussie, mais on pestera quand même face à quelques petits désagréments, plus ou moins dérangeants en fonction des joueurs. Certains regretteront par exemple un écran supérieur très brillant, ce qui peut clairement gêner lors des phases de jeu en extérieur ou dans un milieu éclairé. D’autres joueurs, aux grandes mains, seront sans doute un peu gênés par la nouvelle disposition des haut-parleurs. D’autres encore se montreront circonspects face au clapet de protection qui abrite les ports cartouche et microSD, pas forcément très pratique. Idem du côté des maniaques de la propreté, qui verront leur console se couvrir de traces de doigts, et même de quelques fines rayures pour les moins soigneux… De menus défauts certes, mais qu’il fallait souligner malgré tout.

On aime :

– Le design général

– Une console plus compacte, mais avec des écrans XL malgré tout

– Le côté XL qui permet une excellente prise en mains

– Une ludothèque énormissime

– Le côté repliable, autrement plus agréable que le design monobloc de la première 2DS

– Le prix

On aime moins :

– De grands écrans certes, mais une définition très faible

– Le trio clapet/finition brillante/traces de doigts

– La charnière assez moche quand même

– Toujours aussi âgée technologiquement parlant…

Notre Verdict

S’il est indéniable que cette NEW 2DS XL constitue une réussite, il convient également de souligner le fait qu’elle s’adresse essentiellement à ceux qui n’avaient pas encore craqué pour la console portable de Nintendo. Celui qui dispose déjà d’une NEW 3DS/XL n’aura pas grand intérêt à craquer, sauf s’il souhaite éventuellement profiter d’une console un peu plus légère, plus épurée. Pour les autres, la NEW 2DS XL constitue sans doute la meilleure opportunité pour découvrir l’univers Nintendo DS/3DS, la console étant proposée à un tarif plutôt aguicheur, tout en se débarrassant de quelques tares de la génération précédente, à savoir un design moins chargé et l’absence pure et simple de 3D, dont l’intérêt reste encore et toujours à démontrer.