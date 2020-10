Test du OnePlus 8T : l’art de faire du neuf avec du vieux

Rien ne va plus chez OnePlus. L’entreprise opère une transformation en profondeur en Europe (l’équipe française n’existe quasiment plus par exemple) pour se recentrer sur l’essentiel. Une stratégie qui ne semble pas plaire à Carl Pei, l’un de ses fondateurs, qui a choisi de quitter le navire deux jours avant le lancement du OnePlus 8T. Bonne ambiance.

C’est donc dans ce contexte incertain que sort le nouveau smartphone de OnePlus. Fidèle à elle-même, la marque mise sur des ingrédients qu’elle connaît par cœur. Sur le papier, le OnePlus 8T reprend le format du OnePlus 8 et se dote de quelques nouveautés comme un écran 120 Hz ou encore un système de recharge ultra rapide. Suffisant pour justifier les 599 euros (8/128 Go) ou 699 euros (12/256 Go) demandés ? Réponse dans ce test.

Fiche technique du OnePlus 8T

OnePlus 8T Dimensions 160,7 x 74,1 x 8,4 mm Poids 188 g Étanchéité Non Écran 20:9

Fluid AMOLED 6,55'' Full HD+ (2340 x 1080 pixels)

120 HZ

HDR10+

Luminosité max. 1100 nits

sRGB, Display P3

Always-on Display

Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

Puce Snapdragon 865

GPU Adreno 650

Modem 5G Snapdragon X55 Stockage 128 Go UFS 3.1

256 Go UFS 3.1 RAM 8 Go LPDDR4x

12 Go LPDDR4x Batterie 4500 mAH Recharge Warp Charge 65 (65W / 10V / 6,5A)

Pas de charge sans fil Biométrie Lecteur d'empreintes sous l'écran

Reconnaissance faciale 2D Appareil photo - Grand-angle 25 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (1/1,43"' ; photosite de 0,8 μm) ; stabilisateur optique ; stabilisateur électronique



- Ultra grand-angle de 14 mm : champ de vision de 123°, ouverture de f/2,2 ; capteur Sony IMX 481 de 16 Mpx



- Objectif macro (f/2,4) : autofocus jusqu'à 3 cm ; capteur de 5 Mpx



- Monochrome : capteur de 2 Mpx Caméra frontale Capteur Sony IMX471 de 16 Mpx (photosite de 1 μm) ; ouverture de l'objectif f/2,4 ; stabilisation électronique OS Android 11 + OxygenOS 11 Connectivité 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.1 (codecs HD : AAC, AptX, AptX HD, LDAC)

NFC DAS NC Coloris Vert Aquamarine (uniquement en 12/256 Go)

Gris Lunaire Date de sortie 20 octobre 2020 Prix



8/128 Go : 599€

12/256 Go : 699€

Design : oh, un OnePlus 8 !

OnePlus ne bouleverse pas ses codes esthétiques, loin de là. Le OnePlus 8T ressemble à s’y méprendre au OnePlus 8. De dos, on distinguera la différence grâce au nouveau module photo rectangle et noir positionné dans le coin supérieur gauche, nouvelle tendance de 2020.

Pour le reste, c’est du pareil au même : mêmes matériaux (verre mat), mêmes lignes et quasiment les mêmes dimensions (160,7 x 74,1 x 8,4 mm). La disposition des touches est identique : bouton d’alimentation sur la bordure droite en dessous de l’Alert Slider, les touches de volume à l’opposé, le haut-parleur, l’USB-C et le slot nano-SIM sur la tranche inférieure.

À l’avant, OnePlus opte pour un écran plat poinçonné dans son angle supérieur gauche. Les bordures noires entourant la dalle sont très discrètes. Mention spéciale au menton encore réduit. Un détail qui semble anodin mais qui a nécessité un gros travail des ingénieurs.

Pour réduire la largeur du menton, OnePlus a intégré une dalle 28% plus fine mais aussi plus flexible. Au passage, cela permet d’alléger le téléphone (188 g) et de réduire son épaisseur par rapport au OnePlus 8.

Pas de grand bouleversement donc. Le OnePlus 8T est un OnePlus 8 légèrement revu. Les nouveaux coloris Vert Aquamarine et Argent Lunaire sont les deux véritables changements esthétiques. Après tout, pourquoi modifier ce qui fonctionne bien ? La prise en main est ici excellente, les finitions exemplaires. Bref, le OnePlus 8T est un smartphone résolument haut de gamme fidèle à la philosophie de la marque.

Écran et audio : tout bon

« Toujours proposer un écran à la pointe ». Voilà le credo de OnePlus qui équipe donc son 8T d’un écran Fluid AMOLED de 6,55’’ (format 20:9) avec définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et compatibilité HDR 10+. En quelques chiffres, le constructeur promet une luminosité maximale de 1100 nits, un taux d’échantillonnage de 240 Hz mais surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, OnePlus dit avoir amélioré la fidélité des couleurs grâce à un nouvel algorithme permettant une adaptation des couleurs plus fluide selon l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

Dans les faits, il est difficile de percevoir une différence à l’œil nu. D’abord au niveau de la colorimétrie, OnePlus ayant toujours bien calibré ses dalles. Mais aussi au niveau de la fluidité, l’œil humain ne percevant pas non plus la différence entre 90 et 120 Hz. Reste que les joueurs ne bouderont pas leur plaisir, notamment les adeptes de Fortnite puisque OnePlus a passé un accord avec Epic Games pour fournir sa célèbre licence en version optimisée pour un écran de 120 Hz.

Ceci étant dit, l’écran du OnePlus 8T est une vraie réussite. Les contrastes, la colorimétrie, la luminosité, tout est parfaitement calibré. OnePlus propose en prime une multitude de paramètres d’optimisation pour adapter l’affichage à l’envie. Quoi d’autre ? La dalle couvre 100% du spectre DCI-P3, consomme moins d’énergie et réduit les émissions de lumières bleues de 40%. Le moteur haptique, lui, est toujours aussi savoureux. Une vraie réussite vous dis-je.

OnePlus soigne toujours la partie audio. Si ses haut-parleurs stéréo n’excellent pas (mais restent bons), le 8T se rattrape avec sa connectivité Bluetooth 5.1, sa compatibilité Dolby Atmos et surtout la prise en charge de la plupart des codecs HD dont l’aptX, l’aptX HD et le LDAC. De quoi assurer une belle immersion et jouir d’une qualité audio au dessus de la moyenne. Un petit plus qui ne fait pas de mal.

Performances et interface

Alors qu’il nous avait habitués à fournir la puce la plus puissante du marché sur tous ses derniers fleurons, OnePlus fait l’impasse sur le Snapdragon 865 Plus cette année. Vous devrez donc vous « contenter » du Snapdragon 865. La raison ? Le constructeur estime que le gain de performances est trop faible pour justifier l’intégration de la dernière puce de Qualcomm. Soit. J’y vois plutôt un moyen de réduire les coûts, mais ce n’est que mon avis…

Sans surprise, le OnePlus 8T se montre aussi efficace que le OnePlus 8, ce dernier jouissant de la même configuration que le petit nouveau. Les 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR4x et non LPDDR5, autre économie de bout de chandelle ?) et les 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 s’inscrivent dans une configuration somme toute classique pour un smartphone à ce prix. Je soulignerai tout de même l’intégration d’une chambre à vapeur 285% plus large que sur le 7T afin de mieux dissiper la chaleur. On se console comme on peut.

Le OnePlus 8T est donc performant dans tous les usages, y compris avec les jeux 3D les plus exigeants du moment. Mais j’attendais ce petit supplément d’âme qui a fait la réputation de OnePlus. Autrefois à la pointe de la technologie, OnePlus se fond dans la masse avec ce 8T.

Oxygen OS 11 : la meilleure version d’Android

OnePlus peut compter sur son expertise logicielle pour réconforter ses plus grands fans. Oxygen OS 11 s’appuie sur Android 11 et reprend donc toutes les nouveautés de l’OS de Google. Je ne le dirai jamais assez : Oxygen OS porte merveilleusement bien son nom et respire un vent nouveau. Celui de la légèreté, de la fluidité, de la simplicité, du minimalisme. La nouvelle interface incarne parfaitement cette philosophie, aussi OnePlus semble en avoir retiré la substantifique moelle.

Pour le reste, cette version 11 reprend tous les bons ingrédients (interface quasiment pure ornée de fonctionnalités bien pensées) des versions précédentes et se dote de quelques petites nouveautés. OnePlus autorise plus de personnalisation, une utilisation à une main plus facile, améliore le mode sombre et ajoute des fonctionnalités assez fun au mode Always-on (Canva par exemple affiche les contours de votre fond d’écran en blanc sur votre écran de veille).

Enfin, le Zen Mode passe en version 2.0 et autorise une déconnexion jusqu’à 120 minutes ainsi que des sessions de « détox » de groupe (entre utilisateurs OnePlus pour le moment en attendant l’application sur le Play Store).

Vous l’aurez compris, Oxygen OS 11 est selon moi la meilleure version d’Android à l’heure actuelle. Si One UI de Samsung ou Color OS d’Oppo figurent dans mon Top 3, le logiciel de OnePlus a ce petit supplément d’âme qui fait une grande différence.

Autonomie et recharge : ça va vite

C’est LA grande nouveauté de ce OnePlus 8T. Warp Charge 65, son nouveau système de recharge rapide, OnePlus en est très fier. Les fidèles d’Oppo y verront une certaine similarité avec le Super VOOC, c’est normal : les deux marques appartiennent au même groupe chinois (BBK Electronics) et mutualisent certaines technologies.

Warp Charge 65 promet donc des temps de recharge record : de 0 à 100% en 39 minutes et de 0 à 60% en 15 minutes, soit une journée d’autonomie le temps de prendre une douche assure OnePlus. Le constructeur tient en effet ses promesses, aussi le OnePlus 8T figure (avec le Find X2 Pro d’Oppo donc) parmi les smartphones les plus rapides à se recharger.

Pour y parvenir, OnePlus utilise le même procédé que son compatriote. Les deux batteries (4500 mAh au total) se rechargent grâce au chargeur 65 W fourni. Le câble et le bloc de charge sont tous deux équipés d’une puce permettant de limiter la chauffe. Du beau travail.

Ce couple de choc peut aussi recharger n’importe quel autre appareil équipé d’un USB-C. Dans ce cas, la puissance est limitée à 45 W. Vous pouvez également recharger le OnePlus 8T avec un autre chargeur rapide, mais il ne prendra en charge qu’une puissance de 27 W grand maximum. Un seul regret : l’absence de recharge sans fil, technologie pourtant peu coûteuse que OnePlus s’obstine à réserver à son modèle le plus premium.

Côté autonomie, rien à signaler. Le OnePlus 8T s’inscrit dans la continuité du OnePlus 8. Comptez une journée et demie d’autonomie pour une utilisation polyvalente, un peu moins si vous abusez de vidéo et de jeu. Mais avec des temps de charge aussi courts, l’autonomie n’est plus vraiment un problème.

Appareil photo : il y a du boulot

Ne vous laissez pas duper par le nouveau look du module photo, OnePlus n’a (presque) rien changé par rapport au OnePlus 8 si ce n’est l’ajout d’un objectif monochrome. Ainsi on retrouve :

un grand-angle de 25 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (1/1,43″‘ ; photosite de 0,8 μm) ; stabilisateur optique ; stabilisateur électronique

: ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (1/1,43″‘ ; photosite de 0,8 μm) ; stabilisateur optique ; stabilisateur électronique un ultra grand-angle de 14 mm : champ de vision de 123°, ouverture de f/2,2 ; capteur Sony IMX 481 de 16 Mpx

: champ de vision de 123°, ouverture de f/2,2 ; capteur Sony IMX 481 de 16 Mpx un objectif macro (f/2,4) : autofocus jusqu’à 3 cm ; capteur de 5 Mpx

(f/2,4) : autofocus jusqu’à 3 cm ; capteur de 5 Mpx un objectif monochrome : capteur de 2 Mpx

Le OnePlus 8T dispose du même arsenal que le OnePlus 8 qui héritait lui-même des mêmes capteurs que le OnePlus 7T lancé l’année dernière. Le constructeur s’obstine à remplacer le téléobjectif par un objectif macro aussi médiocre qu’inutile, l’ultra grand-angle pouvant se charger des macro-photographies par une simple optimisation logicielle.

Mes conclusions sont donc peu ou prou les mêmes que dans mon test du OnePlus 8. Globalement, le OnePlus 8T est équipé d’un appareil photo correct, sans plus.

Dans de bonnes conditions de lumière, les clichés sont bien détaillés et le rendu général agréable bien que OnePlus force un peu trop sur les contrastes. L’ultra grand-angle mériterait un meilleur traitement numérique (distorsion trop visible, perte de détails trop importante, contrastes encore plus marqués). Le zoom 2x ne fait pas de miracles et le zoom 10x est catastrophique. Enfin, les portraits ne tiennent pas la comparaison avec la concurrence même s’ils restent acceptables.

Inutile de m’attarder sur les clichés de nuit qui ne sont pas à la hauteur d’un smartphone à 600/700 euros : perte de détails, clichés trop sombres, teintes jaunes. OnePlus dit avoir amélioré le mode Nightscape, je n’en ai pas vu les effets.

Vidéo et selfies

Le OnePlus 8T se rattrape en vidéo grâce à son excellente stabilisation (optique et électronique). Il peut filmer jusqu’en 4K à 60 im/s en 16:9 ou 21:9 (format cinéma) et jusqu’en 4K à 30 im/s avec le mode Ultra stable. Le mode bokeh vidéo fait son apparition, de quoi ravir les amateurs de vlog par exemple.

Pour les amateurs de selfies, OnePlus fournit le capteur Sony IMX 471 de 16 mégapixels (ouverture de l’objectif f/2,4). S’il faudra se méfier des contrejours, les selfies sont globalement de bonne qualité, tout comme les autoportraits.

Vous l’aurez compris, le OnePlus 8T ne se montre pas particulièrement doué en photo. C’est le moins que l’on puisse dire. J’aurais pu pardonner certaines faiblesses de l’appareil photo si OnePlus avait fait preuve d’un peu de bonne volonté. Mais le constructeur refourgue ici le même matériel que son précédent smartphone lui-même équipé du même matériel que son prédécesseur. J’attendais plus qu’un simple recyclage de la part de OnePlus.

Mon avis

Après plusieurs jours de test, ce OnePlus 8T me laisse sur un sentiment mitigé. Très séduisant à bien des égards (autonomie, recharge, écran, design, performances), le dernier smartphone de OnePlus a comme un goût amer. Aussi le constructeur semble plus que jamais se reposer sur ses lauriers. Le OnePlus 8T n’est rien d’autre qu’un OnePlus 8 avec un écran 120 Hz et un nouveau système de recharge ultra rapide. Cela tombe bien (pour OnePlus), le 8T va remplacer le 8 au catalogue. Pour le client, la facture s’élève tout de même à 600 ou 700 euros selon les versions. La pilule est dure à avaler.