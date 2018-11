Test du tapis de course connecté Nordictrack Commercial 2450 (+concours)

Commençons par le commencement : comment faire une séance avec le Nordictrack Commercial 2450 ? Plusieurs choix s’offrent à vous. Petit conseil, lisez bien l’intégralité du test, un énorme cadeau vous attend en fin d’article…

Les différents types de séances

La séance manuelle

La plus classique, celle qui correspond à tous les tapis de course, en lançant une séance dite « manuelle ». Une fois la séance débutée, vous réglez vous-même l’inclinaison et la vitesse selon vos préférences et/ou votre niveau.

La séance sur la map

Dans votre ville ou bien dans un pays à l’autre bout du monde, vous choisissez un point de départ et un point d’arrivée, le logiciel se charge de tracer un parcours entre ces deux points et c’est parti. Votre parcours va ainsi prendre en compte le dénivelé réel du parcours que vous aurez défini. Faire 10 km à Lyon et 10 km à San Francisco ne sera donc pas tout à fait du même niveau d’intensité.

Vous pouvez ensuite enregistrer ce parcours pour le reproduire autant de fois que vous le souhaitez. Les images qui vous accompagnent sont issues de Google Maps. Nous ne sommes pas ici sur du réalisme visuel, mais l’idée est bonne.

La séance avec iFit Coach

C’est la bibliothèque multimédia que propose le tapis. Pour cela il faut être connecté au wifi. La base de données est impressionnante et variée. Elle propose de la marche, du fractionné plus ou moins intense (intervalles ou HIIT), du trail, ainsi que des sorties running plus classiques. Vous avez envie de courir à Newport en Californie depuis votre salon ? C’est possible. Je vous explique.

Une fois que vous avez sélectionné une séance, elle se télécharge puis démarre. Vous êtes alors complément accompagné par un coach : vous ne faites pas votre séance seul(e), vous suivez le/la coach. Les images sont très réalistes et l’adaptation du tapis de manière instantanée au dénivelé et à la vitesse rendent vraiment la séance ludique et réelle. Le coach vous drive et vous encourage en anglais. Vous n’avez qu’à vous laisser guider et profiter du paysage.

Une fois vos séances terminées vous pouvez les partager sur Facebook ou Twitter. Et pas Instagram ? ^^

Le calendrier à l’accueil regroupera toutes vos séances pour un aperçu de votre activité globale. Votre activité hebdomadaire, elle, sera synthétisée sur l’écran d’accueil pour un aperçu rapide en un clin d’oeil.

Les caractéristiques techniques du tapis

Vitesse et inclinaison

Le tapis Nordictrack offre une vitesse max de 22 km/h. Et croyez-moi, c’est déjà pas mal. Il propose également une inclinaison max de 15 % alors que d’autres montent à 20%. Mais il décline à -3%, et ça, rares sont ceux qui le permettent.

Amorti et surface

Vous pouvez régler vous-même l’amorti du tapis : brut ou confort. Brut, telle que serait la route, confort grâce à un amorti beaucoup plus souple. C’est vous qui choisissez selon vos objectifs et vos envies. La surface de course est très agréable et permet aussi bien de marcher que de courir à grande foulée. Très apprécié par mes clients lors de leur passage sur le tapis pendant leur séance, ils l’ont remarqué spontanément, plus à l’aise que d’habitude, ils remarquaient ne pas buter dans la structure, ce qui est régulièrement le cas avec d’autres tapis.

Accessoires

Le tapis est fourni avec une ceinture cardiaque, plus fiable que les capteurs manuels des tapis, pour plus de précision sur l’intensité de vos séances. Cela aidera à constater les progrès et à planifier les entraînements en ce sens.

La ventilation est réglable et participera à votre confort pendant vos séances. Petit bémol, elle n’est pas orientable. Donc selon votre taille, elle soufflera au niveau du visage ou du torse. La ventilation au niveau du visage peut assécher la bouche, et gêner plus que participer à votre confort de course.

Une clé de sécurité permettra le démarrage de la machine. Si celle-ci se débranche pendant la séance, le tapis cessera instantanément de fonctionner, en cas de chute par exemple ; il est donc fortement conseillé de l’accrocher à votre T-shirt pendant la séance grâce à sa pince d’accroche.

Ecran HD

La console du tapis n’est autre qu’un écran tactile de 10 pouces. Tout se passe ici. Paramétrages, mise en place et suivi de votre séance, toutes les données seront indiquées sur cet écran. C’est assez intuitif et les menus sont simples. Cet écran peut être envoyé sur une télé ou un écran parallèle grâce à une connexion HDMI (câble non fourni). Les différentes commandes principales : inclinaison, vitesse, volume sonore, start/stop et ventilation sont également présentent sur le tapis, en plus de l’écran. Cela sera plus accessible et ergonomique pendant la pratique de course.

Rangement du tapis

Une fois la séance terminée, le tapis se replie sur lui même pour un gain de place évident. La répartition du poids vers la console rend sa manipulation simple et pratique. Pour le déplier, il suffit d’actionner le vérin avec votre pied, d’accompagner le tapis à mi-hauteur, puis grâce au piston, il continuera sa descente lentement sans action de votre part, jusqu’au sol. Pour avoir connu d’autres systèmes « casse-dos », je valide vraiment ce point, c’est un jeu d’enfant.

Connectivité

Vous pouvez écouter votre musique directement sur les enceintes du tapis grâce à une connexion Bluetooth. Le son est correct. Seul le volume est réglable à ce niveau-là. Regarder votre série préférée ou un film pendant votre séance est tout à fait possible puisque le tapis dispose d’un support extensible pour votre tablette.

Le tapis fonctionne avec ou sans compte utilisateur. Le compte utilisateur vous permettra de suivre vos statistiques et d’avoir un réel suivi de votre évolution. La connexion à un compte nécessite une connexion wifi. Je vous conseille néanmoins de créer un compte pour personnaliser vos informations : taille, poids, etc., qui seront utiles pour le calcul de votre dépense calorique par exemple.

Le maintien de votre activité physique sur le long terme sera plus engagé grâce à ce type d’éléments. Vous y verrez plus clair quant à votre progression et votre condition physique générale. C’est important d’avoir des éléments concrets pour pouvoir progresser, encore plus lorsqu’on s’entraîne sur une machine en salle ou à la maison.

Mon avis global en tant que coach sportif professionnelle

Ce tapis offre un confort d’utilisation et d’accompagnement proche de ce que je pourrais proposer à mes clients en courant avec eux en extérieur. C’est à la fois ludique et réaliste grâce à iFit Coach. Ce qui permet de tenir une activité physique dans la durée, c’est de casser la routine. Je trouve que la variété des séances proposées et leur qualité y contribuent justement.

Avec ce tapis, vous avez un coach à la maison pour vous challenger et vous guider pendant vos séances. Selon moi, l’abonnement iFit Coach est essentiel pour tirer pleinement partie de ce tapis.

Force est de constater qu’à part contribuer à la motivation et au maintien de l’effort, un coach pourra vraiment s’appuyer sur les séances proposées par la machine.

Techniquement, c’est un tapis de qualité, ergonomique et bien pensé. Il est très complet et permet de nombreux paramétrages d’entraînement. La possibilité de travail en décliné est un plus, puisqu’il engage une autre adaptation musculaire. Le confort d’utilisation grâce à l’enceinte Bluetooth et au support pour tablette est non négligeable. Et la facilité de pliage/dépliage de l’appareil est un réel atout pratique, d’autant plus pour une utilisation domestique. Il semble robuste et les matériaux de qualité, à confirmer dans la durée.

L’avis de Presse-citron

Salut à tous, c’est Vincent et je prends la main sur l’article de Manue. Comme nous sommes dans les mêmes locaux, j’ai également pu tester ce tapis de course et mon ressenti est plus que positif. J’ai l’habitude de courir en extérieur, même si quand je vais à la salle il m’arrive de courir une quinzaine de minutes pour m’échauffer. Mon problème principal dans cette configuration est l’ennui, je n’aime pas cela. Sur les quelques séances que j’ai pu faire sur le tapis Norditrack, le temps est passé bien plus vite. À chaque fois j’ai utilisé les parcours vidéo proposés par l’application iFit et j’ai pu découvrir l’Islande ou la Thaïlande de manière ludique.

C’est impressionnant ou pas, la sensation de dénivelé et de vitesse rend l’expérience vraiment ludique. En fin de séance, avoir toutes les stats dans son compte iFit est un plus, et même si vous l’utilisez dans une salle, vous pourrez vous connecter facilement à votre compte pour suivre votre progression sur le web ou votre smartphone.

Point important, j’ai géré seul l’installation du tapis, et elle est très simple. Toutes les pièces sont numérotées, et il vous faudra une heure environ pour faire le montage. Par contre, pour le transport prévoyez quelques bras pour amener le carton dans la bonne pièce.

