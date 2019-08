Test Xiaomi Mi 9T : un coup de coeur

Je l’ai testé dès sa sortie pendant deux semaines grâce à Xiaomi France… et je l’ai au final acheté pour l’utiliser en smartphone principal et ainsi le tester beaucoup plus longuement. Voici mon avis détaillé.

Design & hardware

Il faut commencer par préciser que le Mi 9T… n’est pas une nouvelle déclinaison du Mi 9. S’ils partagent le même écran AMOLED de 6.39 pouces, avec l’encoche en moins, ils sont en fait très différents. Xiaomi a voulu profiter de la notoriété de la gamme Mi 9 pour proposer ce nouveau smartphone, à mi-chemin entre le milieu et le haut de gamme…

Propulsé par le nouveau Snapdragon 730 de chez Qualcomm, le Mi 9T embarque entre autres 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage (sans possibilité de l’étendre), une batterie de 4000 mAh ainsi qu’une prise Jack 3.5 mm (et c’est appréciable !).

De plus il possède un triple module photo à l’arrière (comme sur le Mi 9) : un capteur principal de 48 Mpx (IMX582, ouvrant à f/1.75), un capteur ultra grand-angle (13 Mpx, f/2.4) et un capteur téléobjectif (8 Mpx, f/2.4). La nouveauté vient de sa caméra frontale : il s’agit d’une caméra popup de 20 Mpx ouvrant à f/2.2, comme sur le OnePlus 7 Pro (pour ne citer que lui).

Écran & performances

Les écrans des smartphones Xiaomi sont toujours de bonnes factures et celui-ci ne déroge pas à la règle. Il est vraiment très similaire à celui du Mi 9, que ce soit au niveau de la luminosité et des couleurs. On apprécie toujours les contrastes infinis et les noirs grâce à l’écran AMOLED.

Mais surtout… on apprécie d’avoir un écran sans la moindre encoche (aussi petite soit-elle) ! C’est un régal quand on joue ou regarde des vidéos… et pour avoir toutes les notifications. Elles sont encore très mal gérées sur le Mi 9 et autres smartphones Xiaomi avec encoche.

Que dire des performances et du Snapdragon 730 ? Je l’utilise au quotidien depuis plusieurs semaines et je dois avouer que le smartphone est suffisamment puissant pour tous les usages, y compris les jeux les plus gourmands comme PUBG Mobile. Il est tout aussi fluide et réactif que le Mi 9, son score Antutu ou Geekbench est certes plus modeste, mais dans la vie de tous les jours, il fait très bien le travail.

À noter que le smartphone est compatible NFC, Bluetooth 5.0… mais il n’y a pas de capteur infrarouge (IR). Le capteur d’empreintes, intégré sous l’écran, est aussi performant et rapide que sur le Mi 9.

L’interface MIUI

Je commence à bien connaître MIUI, l’interface maison de Xiaomi, et globalement je n’ai pas grand-chose à y redire… sauf parfois quelques soucis de traduction ou de gestion des notifications. Mais je trouve que l’interface assez épurée et réussie.

Le tiroir d’applications est toujours, par défaut, aux abonnés absents… je conseille toujours vivement d’installer le Poco Launcher, parfaitement compatible avec tous les smartphones Xiaomi, qui va apporter des fonctions sympas, dont le fameux tiroir d’applications (que l’on peut notamment trier par catégorie).

Les notifications, elles, sont cette fois bien gérées… à condition que l’option soit bien activée dans les Paramètres > Notifications & barre d’état > Afficher l’icône de notification. Ce n’est pas toujours le cas par défaut, aussi étonnant que cela puisse paraître. Quant à la LED de la notification, elle est bien présente… mais assez discrète (car intégrée sur le haut de la caméra frontale).

Les capteurs photo

On peut commencer par évoquer la nouveauté de ce Mi 9T : sa caméra pop-up. Outre les LEDs qui s’illuminent et le son qui se lance à chaque ouverture / fermeture de la caméra (que l’on peut désactiver, évidemment), cette caméra est de bonne qualité. Difficile de l’utiliser pour la reconnaissance faciale, car le déverrouillage est plutôt long (il faut réveiller l’écran, slider vers le haut… et attendre que la caméra se déploie).

Les capteurs photo arrière sont également satisfaisants. Je me suis amusé à comparer avec mon Mi 9 et j’ai obtenu des clichés de qualité équivalente avec le Mi 9T. Les seules différences notables : la possibilité de filmer en 4K @ 60 fps avec le Mi 9 (limité en 4K @ 30 fps avec le Mi 9T), des performances moindres en basse lumière (le Mi 9 n’était pas non plus le meilleur dans ce domaine) et parfois quelques lenteurs lors de l’enregistrement d’une photo ou vidéo.

Forcément un Snapdragon 730 n’est pas aussi puissant qu’un Snapdragon 855, qui fait partie des processeurs les plus rapides du marché actuellement. En tout cas, l’interface de l’appareil photo a été un peu simplifiée sur le Mi 9T, avec la possibilité de passer d’un capteur à l’autre plus facilement.

L’autonomie

Avec une grosse batterie de 4000 mAh et son écran AMOLED, le Xiaomi Mi 9T est très endurant. Dans la majorité des cas, il tient 2 jours sans trop de problèmes. Comme toujours, cela dépendra bien sûr des usages, mais en utilisation mixte, il tient vraiment la route et c’est agréable de ne pas le charger tous les jours.

D’ailleurs, au niveau de la recharge, le Mi 9T est vendu avec un chargeur rapide de 18W. C’est moins rapide que les 27W du Mi 9 (mais le chargeur était vendu séparément) et la charge sans fil n’est pas présente sur ce Mi 9T. Enfin, il faudra moins de 2h pour recharger le smartphone entièrement. C’est suffisant.

Mon avis sur le Xiaomi Mi 9T (ou Redmi K20)

Bien fini, agréable et polyvalent, le Xiaomi Mi 9T est un smartphone milieu de gamme… mais qui a tout d’un haut de gamme ! En effet, sa fiche technique et ses finitions n’ont rien à envier aux derniers OnePlus ou autres Samsung.

Son prix public conseillé est de 329 euros (dans sa version 64 Go), mais on le retrouve régulièrement en promotion sur Cdiscount, Rue du Commerce et le site officiel de Xiaomi France. Il était même proposé à 300 euros durant les premières semaines de sa sortie sur Cdiscount.

Disponible en trois coloris (noir, bleu et rouge), le Xiaomi Mi 9T a presque tout pour plaire. Même si on pourra toujours lui reprocher l’absence de port microSD, son haut-parleur mono ou son absence de charge sans fil… mais il faut se rappeler qu’on est sur du milieu de gamme et que le rapport qualité / prix est excellent.

Si on cherche un smartphone de qualité à un prix contenu, c’est le Xiaomi Mi 9T qu’il faut choisir.