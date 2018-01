Test Xiaomi Redmi Note 4X : efficace et pas cher, c’est l’autonomie qu’on préfère

Quelques mois après avoir lancé le Redmi Note 4, Xiaomi a dévoilé le Redmi Note 4X. Ce modèle milieu de gamme mise sur son rapport qualité/prix pour séduire. Voici notre test.

Présentation

Quelques mois après avoir lancé le Redmi Note 4, Xiaomi a dévoilé le Redmi Note 4X. Modèle milieu de gamme, le Redmi Note 4X se présente comme une simple mise à jour de son prédécesseur.

Les deux modèles sont très proches sur le plan du design et sur le plan technique, à l’exception du processeur. On retrouve un Qualcomm Snapdragon 625 sur ce dernier modèle, un SoC plutôt séduisant sur un smartphone milieu de gamme sorti en 2017. Le Redmi Note 4 est équipé d’un MediaTek Helio X20.

On notera au passage qu’un Redmi Note 4 (Pro mais sans X) était déjà proposé avec un Snapdragon 625. La marque chinoise n’est pas toujours la plus simple à suivre et n’hésite pas à multiplier les variantes.

Outre les modèles, il existe également différentes versions. Certaines versions sont compatibles avec toutes les bandes 4G tandis que certains modèles ne supportent pas la bande de fréquence 800 MHz (B20). Il faut donc penser à bien vérifier si vous souhaitez vous orienter vers un tel modèle.

Fort heureusement, de plus en plus de modèles sont compatibles avec toutes les bandes de fréquence 4G françaises.

Concernant notre modèle (Redmi Note 4X), il n’apparaît pas comme compatible avec la bande de fréquence 800 Mhz. Il faudra plutôt se tourner vers le Redmi Note 4 Global Version, lui aussi équipé d’un Snapdragon 625, pour en profiter.

Constructeur : Xiaomi Modèle : Redmi Note 4X Dimensions : 151 x 76 x 8,5 mm Poids : 165 grammes Taille d’écran : 5,5 pouces

Format 16:9 Technologie d’écran : IPS LCD Écran : Full HD (1 080 x 1 920 pixels) 401 ppp Capacité de la batterie : 4 100 mAh Appareil photo principal : 13 mégapixels (ouverture f/2,0) Appareil photo avant : 5 mégapixels (f/2,0) Version Android : Android 6.0 Marshmallow

Mise à jour vers Android 7.0 Nougat Interface utilisateur : MIUI 8.1

Mise à jour vers MIUI 9 RAM : 3/4 Go Mémoire : 16/32/64 Go Processeur : Qualcomm Snapdragon 625 (GPU : Adreno 506) Nombre de cœurs : 8 Fréquence d’horloge maximale : 2,00 GHz Connectivité : Wi-Fi 802.11a/b/g/n avec Wi-Fi Direct

Bluetooth 4.2

GPS, A-GPS, GLONASS

USB 2.0 Autres : Compatibilité Réseau: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz

3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz; CDMA2000/1x BC0

4G: FDD LTE B3:1800/B1:2100/B7:2600/B5:850 MHz TD LTE B38:2600/B39:1900/B40:2300/B41:2555-2655MHz Une édition « Global Version » du Redmi Note 4 est également disponible et supporte la bande de fréquence 4G française des 800 MHz (B20)

Design

Le Redmi Note 4X reprend le design de son prédécesseur pour un résultat très convaincant. Point de format 18:9 ici, on reste sur un modèle très classique, mais efficace avec un dos en métal et une face avant recouverte de verre 2.5D.

On retrouve également trois boutons capacitifs sous l’écran et des boutons physiques sur le côté droit (boutons de volume et d’allumage).

Simple et efficace

La prise en main est agréable et le smartphone laisse une très bonne impression. Xiaomi a soigné son Redmi Note 4X, cela se voit et se ressent.

Avec ses 5,5 pouces, on aura plutôt tendance à utiliser le smartphone à deux mains.

Sur la tranche supérieure, on retrouve une prise jack 3,5 mm, un micro secondaire et un port infrarouge. La tranche inférieure a pour sa part droit à un port microUSB et deux grilles qui protègent le haut-parleur et le micro principal.

A l’arrière, c’est un lecteur d’empreintes digitales qui est présent.

Enfin, la partie gauche permet d’accéder au slot SIM hybride. Ce dernier peut accueillir une seconde carte SIM ou une carte microSD pour étendre la mémoire de stockage.

Écran

Le Xiaomi Redmi Note 4X est équipé d’un écran de 5,5 pouces en dalle IPS Full HD (1 080 x 1 920 pixels) pour une densité de pixels de 401 ppp. L’écran recouvre un peu plus de 72% de la face avant, un score plutôt convaincant pour un smartphone qui ne profite pas du format 18:9.

L’écran du Redmi Note 4X répond aux attentes avec une bonne luminosité, des couleurs plutôt précises et de bons contrastes pour de l’IPS. En effet, on rappellera que cette technologie ne propose pas des noirs aussi profonds qu’une dalle OLED, mais l’on retrouve plutôt ce type d’écran sur des modèles plus haut de gamme.

Interface

Le smartphone de Xiaomi est proposé de base avec Android 6.0 Marshmallow et MIUI 8. Nous avons pu tester ce produit en fin d’année et profiter des dernières mises à jour, notre modèle fonctionnait alors sous Android 7.0 Nougat et MIUI 9.

Dans les deux cas (MIUI 8 ou MIUI 9), l’interface s’est montrée plaisante et agréable à utiliser. L’accent est ici mis sur la personnalisation et la marque chinoise propose de nombreuses options à ce sujet.

Comme souvent avec les fabricants de l’empire du Milieu, on notera une certaine proximité entre cette interface et celle d’iOS. Une inspiration assumée qui n’est pas forcément déplaisante, mais l’on est ici assez loin de l’expérience Stock d’Android.

Il est toujours possible d’apporter des modifications et notamment de passer par la case Thèmes pour personnaliser son appareil. L’interface brille également par l’absence de tiroir d’applications, ce n’est plus vraiment une nouveauté, mais on se devait de le mentionner.

Côté fluidité, rien à redire. Tout est parfaitement fluide avec une différence grâce au passage à Nougat/MIUI 9, difficile toutefois de savoir laquelle des deux mises à jour apporte ce gain de fluidité.

Performances

Basé sur un Snapdragon 625, le Redmi Note 4X est proposé avec 3 Go ou 4 Go de RAM. Dans notre cas, nous avons eu droit à la version 3 Go et 32 Go de stockage.

Une configuration équilibrée qui sera suffisante pour la plupart des usages. Si la version sous Snapdragon 625 de Qualcomm n’est pas aussi performante que celle sous Helio X20 MediaTek, le SoC de Qualcomm se montre à son avantage dans d’autres domaines (voir Autonomie).

Toutefois, notre version sous Snapdragon n’a pas à rougir de ses performances, le smartphone est fluide dans la plupart des situations et se classe comme un solide milieu de gamme. Cette solution pourra montrer ses limites sur un usage très poussé ou dans les jeux les plus gourmands.

Un phénomène peu surprenant, il faudra plutôt se tourner vers un modèle plus haut de gamme pour gagner en performances et en confort.

Multimédia

Xiaomi a équipé son Redmi Note 4X d’un capteur principal de 13 mégapixels (f/2,0, autofocus, flash à double LED). À l’avant, on retrouve un capteur de 5 mégapixels (f/2.0).

Photo

Le Redmi Note 4X est un smartphone surprenant, mais pas forcément pour la photo. Ce smartphone d’entrée/milieu de gamme offre des résultats corrects dans la plupart des situations, mais il ne faut pas attendre de miracle. Lorsque la lumière est généreuse, on a droit à des couleurs bien respectées et contrastées. On notera toutefois que les clichés manquent de détails.

En basse luminosité, les défauts s’amplifient et le manque de détails est encore plus marqué. Toutefois, Xiaomi compense avec un mode nuit assez efficace.

Concernant l’application de la marque chinoise, elle est également efficace et simple à prendre en main. Cette dernière propose plusieurs modes et effets.

(Les photos prises avec le Xiaomi Redmi Note 4X sont disponibles sur Dropbox)

Son

Le haut-parleur du Redmi Note 4X fait le job. Même constat avec la prise jack 3,5 mm, le bilan est satisfaisant.

Vidéo

La vidéo n’est pas le domaine de prédilection de ce Xiaomi. Il peut filmer en 1080p à 30 images par secondes pour un résultat correct. On notera aussi la présence d’un mode ralenti (720p à 120 images par seconde).

Autonomie

Le Xiaomi Redmi Note 4X est proposé avec une batterie de 4 100 mAh et tourne avec un Snapdragon 625. Nous n’avons pas pu le comparer à l’autre version de Xiaomi qui fonctionne avec un Helio X20, mais nous étions curieux de voir ce qu’avait dans le ventre notre modèle.

L’imposante batterie et la présence de la puce Snapdragon 625 permettent au Redmi Note 4X de proposer une excellente autonomie. Le SoC de Qualcomm est en effet réputé pour être peu gourmand et performant.

Un compromis qui fait le bonheur du smartphone de Xiaomi, la marque chinoise a vu juste en misant sur cette configuration. On peut facilement espérer atteindre les deux jours d’autonomie en utilisation standard.

Pour les accros à leur smartphone, il sera également difficile de voir le Redmi Note 4 vous lâcher facilement. Une bonne journée et demie peut être atteinte.

Conclusion

Xiaomi signe un smartphone séduisant avec le Redmi Note 4X. Déclinaison du Redmi Note 4, il se différencie surtout par la présence du Snapdragon 625.

Référence sur le segment milieu de gamme, cette puce permet au Redmi Note 4X d’offrir des performances solides et une excellente autonomie. On appréciera également le design élégant et soigné de ce smartphone.

Moins à l’aise en photo et vidéo, deux autres éléments pourront également pénaliser ce Redmi Note 4X.

Comme plusieurs smartphones de chez Xiaomi, il n’est pas pleinement compatible avec les bandes de fréquence 4G utilisées en France. Cela concerne surtout la bande 800 Mhz (B20) et il n’est pas toujours simple de s’y retrouver avec Xiaomi. Le fabricant chinois propose par exemple le Xiaomi Redmi Note 4 Version Globale, une version sans X compatible avec cette fameuse bande.

L’autre élément concerne l’achat du smartphone. Pour en profiter au meilleur prix, il faudra parfois l’importer, mais il est possible de le trouver expédié depuis l’Europe. Là encore, il faudra penser à bien vérifier avant de se lancer.

Côté prix, le Redmi Note 4X profite d’un très bon rapport qualité/prix, il peut se trouver régulièrement sous la barre des 100 euros.

Un positionnement tarifaire qui fera oublier ses quelques lacunes en photo et qui séduira les utilisateurs qui privilégient l’autonomie.

J’aime

le design soigné

les performances

l’autonomie

le très bon rapport qualité/prix

J’aime moins