Test Xiaomi Redmi Note 8 Pro : toujours le meilleur rapport qualité / prix

La marque chinoise Xiaomi est sans doute celle qui a lancé le plus de smartphones cette année. En effet, le Redmi Note 7 — testé par mes soins — avait été annoncé en début d’année et lancé en France en avril… et son successeur est déjà arrivé. Il s’agit du Redmi Note 8 Pro (le Redmi Note 7 Pro et le Redmi Note 8 n’étant pas disponibles officiellement en France).

Design & hardware

Propulsé par un processeur Mediatek Helio G90T (au lieu d’un Snapdragon 660 de chez Qualcomm sur le Redmi Note 7), de 6 Go de RAM et de 64 à 128 Go de stockage UFS 2.1, le Redmi Note 8 Pro possède un écran LCD de 6.53 pouces d’une résolution Full HD, une batterie de 4500 mAh et une prise Jack 3.5 mm.

Il est équipé d’un tiroir dual SIM, qui peut accueillir une carte microSD pour étendre le stockage.

À l’arrière du smartphone, on retrouve un triple module photo : un capteur principal de 64 Mpx (ouvrant à f/1.9), un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx (ouvrant à f/2.2), un capteur pour le mode Macro… de 2 Mpx (ouvrant à f/2.4) et un capteur de 2 Mpx pour la profondeur. Un capteur d’empreintes classique est situé sous ce triple module photo, sans la moindre séparation, ce qui est un peu déroutant au départ.

À l’avant, il s’agit d’un capteur de 20 Mpx (ouvrant à f/2.0) situé dans l’encoche en forme de goutte d’eau. On peut noter la présence du NFC, du Bluetooth 5.0 et d’un émetteur infrarouge. C’est un beau bébé, qui pèse tout juste 200 grammes.

Écran & performances

L’écran LCD du Redmi Note 8 Pro est très grand et plutôt bien équilibré, comme souvent chez Xiaomi. Bien sûr, ce n’est pas une dalle AMOLED, mais la dalle est en tout cas très lumineuse (près de 500 nits) et compatible HDR.

Mais le véritable changement par rapport à son prédécesseur, c’est évidemment son processeur. Ce n’est plus un Snapdragon de Qualcomm, mais un processeur de chez Mediatek. Est-ce que ça change quelque chose à l’usage ? Pas vraiment, le processeur étant suffisamment puissant pour un usage multimédia. En jeu, la partie graphique tient la route et donne des performances presque équivalentes à son prédécesseur.

Il faut se rappeler des différents scores du Redmi Note 7 sur les applications de benchmarks :

Antutu : 142 029 points

142 029 points Geekbench CPU : 1577 (monocoeur) / 5438 (multicoeurs)

1577 (monocoeur) / 5438 (multicoeurs) Geekbench GPU : 5731 (RenderScript)

L’interface MIUI

L’interface maison de Xiaomi, MIUI, est toujours de la partie et globalement elle est assez agréable à utiliser. Le smartphone fonctionne sous MIUI 10 et Android 9 Pie, avec la mise à jour de sécurité du 1er septembre 2019. Il n’y a toujours pas de tiroir d’applications mais je conseille toujours d’installer le Poco Launcher, développé par Xiaomi directement.

Grâce à sa caméra selfie, intégrée dans la petite encoche, le Redmi Note 8 Pro se déverrouille rapidement avec la reconnaissance faciale… ou le capteur d’empreintes classique situé au dos, sous le triple module photo. Dans ce dernier cas, le déverrouillage est encore plus rapide.

Il faudra saluer que les notifications soient cette fois bien gérées avec l’encoche sur ce téléphone. En revanche, on ne peut pas encore profiter de Netflix et Amazon Prime Video en HD… alors que l’appareil est bel et bien certifié Widevine L1. Xiaomi a promis un correctif.

Les capteurs photo

La partie photo est sur le papier très prometteuse avec un capteur principal de 64 Mpx ! En réalité, c’est surtout du marketing. Les photos par défaut sont en 16 Mpx (grâce à la technique du pixel binning, qui consiste à fusionner 4 pixels en un)… mais il est possible de faire des prises de vue en 64 Mpx. Comme le 48 Mpx sur d’autres smartphones, ça n’est pas vraiment utile… sauf si on veut une photo très détaillée qui va rapidement remplir la mémoire du téléphone.

Globalement, les photos sont assez réussies avec le capteur principal dans de bonnes conditions et le capteur ultra grand-angle est pratique mais les prises de vue ne sont pas toujours au niveau.

On voit vraiment les difficultés de la partie photo en basse lumière, autant avec le capteur principal et quelques bons réglages, on peut réussir quelques photos en s’appliquant, mais avec les autres capteurs…

La gamme Redmi étant surtout connue pour son excellent rapport qualité / prix, pas pour être les meilleurs smartphones en photo. Le Redmi Note 8 Pro a plus ou moins les mêmes qualités et défauts que son prédécesseur, le Redmi Note 7.

L’autonomie

Avec une batterie de 4500 mAh, on pouvait s’attendre à une excellente autonomie avec ce Redmi Note 8 Pro. Verdict : c’est vraiment le cas ! En effet, on n’aura aucun problème à tenir deux jours en utilisation normale, voire trois jours dans une utilisation plus modérée.

Le smartphone est compatible avec la charge rapide 18W, le chargeur compatible est inclus dans la boîte, ce qui permet de le recharger entièrement en 2h environ. C’est clairement rapide vu la capacité de la batterie.

Mon avis sur le Redmi Note 8 Pro

Le Redmi Note 8 Pro est encore une belle surprise, avec un grand écran lumineux, un processeur suffisamment puissant pour tous les usages et de nombreux atouts (prise Jack, port microSD, etc.).

C’est de plus un monstre d’autonomie grâce à sa batterie de 4500 mAh et globalement les résultats en photo sont tout à fait convenables pour le prix. Le Redmi Note 8 Pro est en effet vendu 249.90 € dans sa configuration 6 Go de RAM + 64 Go de stockage (ou 279.90 € pour 128 Go de stockage).

Par ailleurs, trois coloris sont disponibles : Forêt Verte, Perle Blanche et Minéral Gris. Le modèle testé en « Forêt Verte » est particulièrement joli avec ses reflets au dos. C’est incontestablement un des meilleurs smartphones au rapport qualité / prix, si ce n’est le meilleur ! Une spécialité chez Xiaomi.