Test Xiaomi Roborock S6 : le meilleur aspirateur robot du marché ?

Roborock est une entreprise incubée par Xiaomi et a pris le relais pour les aspirateurs robots de la marque. Le modèle précédent (le S50) était déjà très performant. Les nouveautés apportées par le Roborock S6 sont intéressantes, mais ne nécessitent peut-être pas un ugrade si vous possédez déjà un S50. Pour tout savoir sur le Roborock S50, vous pouvez consulter notre test sur Stuffi. Pour le test du Roborock S6, c’est ici que ça se passe.

Installation

Comme ses prédécesseurs, vous avez besoin de télécharger l’application Mi Home de Xiaomi, puis d’ajouter l’appareil. Contrairement au passé, maintenant que Xiaomi est implanté en France, plus besoin de choisir les serveurs de Singapour ou Chine, celui de l’Europe est adapté. Le Roborock S6 peut vous permettre de lancer des automatisations, je l’utilise pour ma part pour déclencher le Mi Air Purifier (le purificateur d’Air) à chaque fin de nettoyage. Nouveauté intéressante arrivée il y a plusieurs mois, l’application Mi Home est compatible avec Google Assistant, vous pouvez donc lancer (et arrêter) le nettoyage à la voix. Très pratique quand vous partez et que vous êtes pressés.

Utilisation

Même si la mise à jour paraît mineure, le Roborock S6 est plus rapide et aussi plus silencieux que le S50, qui était excellent à ce niveau-là. Le Roborock S6 vous permet de laver le son avec un bac pour l’eau, et il est bien plus performant que le S50. Le débit d’eau est plus important que la version précédente, et, même s’il ne remplace pas encore une vraie serpillière, en passant souvent votre robot aspirateur, les sols resteront propres en permanence.

Le seul défaut que je trouve sur ce produit, c’est le bac à poussière qui est petit (0,4 litre). Il faut donc souvent le sortir pour le vider, ce qui est contraignant, même si la procédure est très rapide. Pour tout le reste, le S6 est excellent, et n’a rien à envier à des robots aspirateurs Roomba qui coûtent deux fois plus cher. Vous pouvez choisir entre 4 modes d’aspiration, en plus des modes moquette et serpillière.

Niveau autonomie, c’est encore une fois un sans faute avec plus de 2 heures 30 annoncées avant de devoir rentrer au dock. Habitant dans un appartement de 75m2, il peut passer plusieurs fois dans tout l’appartement sans problème (deux nettoyages complets = 50% de batterie restante). La station de charge est un peu plus grande que celle du S50, mais étant sous mon canapé, ce n’est pas un problème.

Application

Quand vous lancez le nettoyage (depuis l’app, la voix ou le bouton sur l’aspirateur), le télémètre laser commence son travail de détection des pièces. À la fin du premier nettoyage, vous vous retrouvez avec une carte complète de votre intérieur. Vous pouvez, et c’est une grande nouveauté de ce S6, configurer des pièces pour qu’il nettoie uniquement ces zones-là. C’est une vraie addition au mode zone classique, qui vous permet d’envoyer le robot dans un carré précis que vous avez tracé dans l’application.

Comme je le disais en début d’article, le Roborock S6 est compatible avec Google Assistant, mais aussi Alexa, et il peut entrer dans vos scénarios domotiques dans l’application Mi Home.

Mon avis sur le Roborock S6

Une nouvelle fois Xiaomi et Roborock font très fort, et ce modèle propose toutes les caractéristiques d’un haut de gamme à un prix qui reste encore abordable. J’utilise les aspirateurs robots de la marque depuis plus de 3 ans et le Roborock S6 est encore une belle mise à jour de la gamme. Si vous avez le Mi Robot Vacuum de première génération, passe au S6 est une vraie progression, si vous utilisez un S50, vous gagnerez une meilleure serpillière, les pièces virtuelles ainsi qu’un aspirateur légèrement plus silencieux. Si vous cherchez actuellement un aspirateur robot, le Roborock S6 est le modèle à choisir avec des caractéristiques très haut de gamme et un prix inférieur à la concurrence : 599€.

J’espère que la marque ne va pas faire s’envoler ses tarifs pour la prochaine version, le premier robot aspirateur de Xiaomi coûtait environ 300€ à sa sortie, on en est au double ce qui l’éloigne au fur et à mesure de sa promesse de base. Je trouve qu’en attendant la baisse de prix, le Roborock S5 est un meilleur rapport qualité-prix.