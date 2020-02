The 100 : un prequel est en préparation et le dossier avance

La nouvelle nous était était quelque peu passée à côté. La série The 100, qui approche de son terme sur la CW, va avoir droit à un spin-off. Or, son casting commence à se dévoiler. Et autant vous dire que l’on a envie de se montrer plutôt optimistes.

The 100 prêt à passer la main

La série post-apocalyptique de Jason Rothenberg va bientôt se terminer. La septième saison qui n’a pas encore de date de diffusion sera aussi la dernière. Mais la suite est déjà prévue, avec un spin-off, qui se déroulera 97 ans avant la fin de la série originale. Ce prequel nous propulsera sur une Terre qui vient d’être touchée par une immense guerre nucléaire. Les survivants doivent essayer de survivre dans un monde dévasté. Selon le communiqué, ils « luttent pour créer une société nouvelle et meilleure ». Concrètement, l’intention est de se concentrer sur la culture Grounders.

Cette série qui s’annonce prometteuse nous permettra de voir l’autre versant de l’histoire, que l’on a déjà pu en partie deviner à travers des flashbacks dans certains épisodes de la série.

Mais les acteurs ne seront à priori que des inconnus. Les premiers acteurs du casting viennent en effet d’être dévoilés. On retrouvera Iola Evans, vue dans Carnival Row, qui incarnera Callie une ado brillante et passionnée qui va devoir se réinventer et se concentrer pour aider à sauver le monde, Adain Bradley de Riverdale jouera son frère, Reese, qui aura l’occasion de montrer ses vraies capacités et Leo Howard de Legacies, qui sera August, un musicien rebelle et passionné. Des noms qui ont déjà une petite réputation donc et montrent aussi l’ambition de la nouvelle série de Jason Rothenberg. Si la série est commandée, au vu de leurs CV, ils devraient devenir des réguliers de la saga.

Le spin-off se dévoilera déjà dans la saison 7 mais pour l’instant, la CW n’a pas encore commandé de saison complète.