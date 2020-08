Titanic : 23 ans après, le film inspire toujours des théories

Le 7 janvier 1998 (en France) et quelques semaines plus tôt dans d’autres pays, le film Titanic a pris le box-office d’assaut. L’oeuvre magistrale de James Cameron qui dépeint le naufrage du célèbre paquebot va marquer l’histoire du cinéma, offrant à Leonardo Di Caprio sont premier grand rôle qui en fera une star planétaire. Plus de 20 ans après, le film continue visiblement de faire parler de lui et d’alimenter les passions des fans.

Titanic, une incroyable théorie sur Jack Dawson

Avant même l’explosion des forums internet, les théories autour des films se sont déjà multipliées. Dans le cas de Titanic, la plus célèbre, est bien sûr celle autour de la planche. Rose et Jack pouvaient-ils tenir sur cette porte qui flotte ? Pour d’autres amateurs du genre, il y a d’autres théories plus ésotériques qui font notamment de Jack un visiteur venu du futur qui serait venu pour sauver Rose.

Mais, un internaute mexicain vient d’aller un peu plus loin, dans une série de tweets répérés par le site Allociné. Pour Luis, Jack n’existerait même pas. Il ne serait en fait que le fruit de l’imagination de Rose, riche survivante de la tragédie.

Hilo de porque Jack de Titanic nunca existió, si no que fue una fantasía de Rose: pic.twitter.com/QPwq9Fej24 — Luis (@Luis_HMG) July 4, 2020

Comment expliquer cette théorie ? L’internaute s’appuie notamment sur des anachronismes qui rendent l’histoire, avec le recul, impossible à croire. Jack fait ainsi référence à des lieux qui n’existent pas, au moment du naufrage du Titanic. Rose aurait donc mis au point le personnage de Jack afin de survivre au traumatisme du naufrage et à la perte de tous ceux qu’elle connaissait. Cela permet aussi de justifier que Rose puisse raconter des moments où elle n’était pas présente. Un seul détail représente toutefois une ombre au tableau imaginé par cette internaute. En effet, le célèbre dessin est bien signé par Jack. Le mystère devrait persister…