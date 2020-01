« Toss a coin to your Witcher » est enfin sur Spotify

C’est la chanson emblématique de la série The Witcher. Si vous avez regardé la série, impossible que vous ne l’ayez pas entendu. Il est même fort probable (vous pouvez avouer allez-y) que vous vous êtes surpris à chantonner devant votre écran. C’est Jaskier, le compagnon de voyage de Geralt de Riva qui met au point la chansonnette qui devient vite un refrain que l’on attend et que l’on apprécie. Depuis la fin de la saison 1, on se demandait où pouvoir l’écouter (légalement). C’est désormais possible grâce à Spotify.

Comment écouter la chanson de The Witcher ?

Le 20 décembre dernier, on découvrait The Witcher sur Netflix. Le jour même, les plus acharnés, ont pu découvrir une chanson qui est vite devenue virale.

Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty ! Oh, oh oh !

Ses quelques phrases traînent dans la tête, et sur Internet depuis ce jour-là. De nombreux internautes se sont amusés à en faire des ré-enregistrements, avec une voix féminine, un orchestre métal, les chœurs russes, la voie française et bien sûr des versions purement instrumentales ou encore réalisées avec un violon.

A noter que Joey Batey, l’acteur qui interprète Jaskier éprouve quelques regrets devant cette chanson.

C’est la chose la plus pénible que j’ai jamais entendue. C’est tellement ‘catchy’. Tout le monde écoute cette chanson depuis des semaines et la chantonne. Je l’ai eu dans la tête pendant 8 mois. Mais au final c’est assez formidable parce que j’étais en manque depuis la fin du tournage et c’est génial de me replonger dans l’univers avec les téléspectateurs quelques mois après.

Si vous êtes en manque, vous pouvez désormais en profiter Spotify et Apple Music comme toutes les musiques de la série.