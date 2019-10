Tout ce que vous devez savoir à propos des appels téléphoniques (venant d’Android) sur Windows 10

Aujourd’hui, Microsoft ne considère plus l’écosystème Android comme un rival, mais plutôt comme un complément de Windows. Avec son application Your Phone, la firme de Redmond propose déjà de nombreuses fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs de smartphones Android d’avoir une synchronisation entre mobile et PC.

Et bientôt, il sera même possible de faire des appels téléphoniques sur Windows 10, si votre ordinateur est synchronisé avec votre smartphone Android. Cette nouvelle fonctionnalité a déjà été évoquée plusieurs fois par Microsoft, mais n’a toujours pas été déployée.

Néanmoins, la firme de Redmond vient de lancer (officiellement) celle-ci sur la version Insiders de Windows 10 (Build 18999 (20H1)), sur laquelle les nouveautés de l’OS sont testées avant le déploiement sur la version stable.

Dans son annonce, Microsoft donne également quelques détails sur le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité.

Quels seront les appareils compatibles ?

Pour faire des appels téléphoniques sur Windows 10, il vous faudra avoir un smartphone tournant au moins sous Android 7.0.

Côté ordinateur, cette fonctionnalité devrait requérir une connexion Bluetooth. Et bien entendu, il faudra avoir une version mise à jour de Windows 10, lorsque la fonctionnalité sera disponible en version stable.

Comment ça marche ?

Une fois le PC et le smartphone synchronisés, il ne sera plus nécessaire de prendre votre mobile pour décrocher (ou raccrocher) un appel.

L’ordinateur sonnera et il sera possible d’utiliser celui-ci pour prendre l’appel.

Il sera également possible d’appeler quelqu’un sans toucher à son smartphone, grâce à un numéroteur intégré sur le PC, ou en utilisant la liste des contacts.

Vous pourrez aussi, depuis le PC, accéder aux appels récents.

Enfin, il sera possible de basculer sans interruption de votre PC à votre smartphone durant un appel.