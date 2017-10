Tuto du mardi : obtenir les résultats de recherche Google d’un autre pays

Google change la manière dont il choisit quels résultats de recherche afficher sur votre écran. Auparavant, pour utiliser la version australienne de Google, il suffisait d’aller sur google.com.au au lieu de google.fr.

Mais le moteur de recherche a décidé de changer son fonctionnement. Et désormais, peu importe le nom de domaine que vous allez utiliser, Google affichera des résultats de recherche adaptés au pays où vous vous trouvez.

A priori, cela permet de rendre ces résultats plus pertinents. Cependant, dans certaines situations, on peut souhaiter voir des résultats de recherches qui correspondent à un autre pays. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est encore possible de modifier les paramètres régionaux de Google.

Par défaut, Google vous propose la version du moteur de recherche qui correspond au pays où vous vous trouvez. Cela est indiqué en bas de la page.

Pour changer de version, au lieu de changer de nom de domaine, il faut aller dans les paramètres de Google.

Puis, allez dans les paramètres de recherche.

Et enfin, choisissez un autre pays dans les paramètres régionaux.