[Tuto] Trois après sa mise en ligne, une fonctionnalité oubliée de la PS4 refait surface

Régulièrement, la PS4 de Sony reçoit des mises à jour de stabilité, mais il arrive également que Sony apporte une actualisation importante afin d’intégrer de nombreuses nouveautés. C’était le cas il y a trois ans avec avec la mise à jour 4.00 de la PS4 (nous en sommes à la mise à jour 6.71 depuis le 4 juin 2019). La prochaine grosse mise à jour sera donc la 7.00.

Il y a quelques jours, une fonction assez intéressante qui est arrivée via la mise à jour 4.00 a refait surface sur Reddit. Une information qui fut relayée par le compte Twitter officiel de PlayStation UK !

Avis aux chasseurs de trophées !

Tous les chasseurs de trophées connaissent les listes de trophées à débloquer ! Que ce soient les trophées or, argent ou bronze, certains d’entre eux sont « masqués » pour éviter les spoils ou tout simplement pour rendre la tâche un peu plus complexe à ceux qui le souhaitent ! Fort heureusement, une simple et rapide manipulation permet de rendre visibles les trophées masqués depuis trois ans et la mise à jour 4.00 ! Une fonctionnalité pratique, mais oubliée par tout le monde !

We don't know who needs to hear this but: pic.twitter.com/l9ZZn85htx — PlayStation UK (@PlayStationUK) July 11, 2019

FYI this was added in system update 4.0 in 2016 👀 pic.twitter.com/6GWE05NrPe — PlayStation UK (@PlayStationUK) July 11, 2019

C’est ainsi dans une série de Tweets que le compte Twitter officiel de PlayStation UK partage le poste Reddit et rappelle qu’il est toujours important de lire les notes des mises à jour système. Ainsi, PlayStation UK indique qu’il est possible de divulguer le contenu d’un trophée masqué simplement en appuyant sur la touche « carré » lorsque vous êtes sur le trophée masqué en question.

PS4 : Comment afficher les informations des trophées masqués ?

Comme vous pouvez le voir sur l’image juste au-dessus, les « détails » du trophée sont masqués (dernière ligne, en dessous de « date d’obtention »). Pour découvrir les informations, rendez-vous dans votre liste de trophées, choisissez un jeu, et sélectionnez un trophée maqué. Vous arriverez donc dans le sous-menu ci-dessus. Il suffit simplement d’appuyer sur carré à ce moment-là.

Comme vous pouvez le constater, les détails apparaitront instantanément et cela vous permettra de voir ce qu’il vous reste à faire pour débloquer le trophée en question. Une astuce simple, mais efficace surtout pour les chasseurs de trophées qui convoitent tant le fameux trophée de platine sur tous les jeux !