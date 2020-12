TV, tablettes, smartphones : Samsung fait le plein de promotions sur son store officiel !

Pas de temps mort pour Samsung. Tout juste sorti du Black Friday, le géant de la tech poursuit ses offres de promotions sur son store officiel. Tablettes, smartphones ou encore TV, il y en a pour tout le monde et tous les budgets.

Ci-dessous vous trouverez une liste des meilleures offres proposées par Samsung sur sa boutique officielle. Parmi elles, le TV QLED 8K proposé avec une remise de 500 euros et une offre de remboursement supplémentaire de 500 euros. Si Samsung a prévu de proposer ces promotions jusqu’à la fin du mois de décembre, on vous conseille vivement de ne pas traîner.

Alors, elles ne sont pas belles ces offres ? Rassurez-vous, il ne s’agit que d’un échantillon des meilleures promotions de Samsung. Le constructeur en propose bien d’autres sur son store officiel.

Toutes les promotions Samsung

Samsung met le paquet sur ses TV !

Comme chaque année, les TV devraient avoir une place de choix sous le sapin (enfin à côté). Cela est d’autant plus vrai que les consoles next-gen viennent de sortir. Et pour exploiter tout leur potentiel, il vous faudra forcément le TV qui va bien. Samsung propose bon nombre de TV tous plus séduisants les uns que les autres. Et pour votre console next-gen, le TV QLED 8K est sans doute le meilleur choix. Samsung propose une remise de 500 euros ainsi qu’une offre de remboursement de 500 euros supplémentaires sur ce modèle.

Si pour vous le TV doit se fondre parfaitement dans votre déco, The Frame est fait pour vous. Ce TV QLED donne l’illusion d’être un tableau lorsqu’il est éteint. Un TV donc, mais aussi un objet de déco. Samsung le propose avec une remise de 100 euros ainsi qu’un remboursement de 200 euros.

Enfin, Samsung propose plusieurs TV QLED avec une remise de 300 euros et une offre de remboursement de 300 euros supplémentaires. De quoi trouver son bonheur dans la large gamme de téléviseurs du coréen. Finalement, le plus dur sera de bien choisir le TV qui répond le plus à vos besoins.

Mais aussi le plein de smartphones et tablettes

Vous cherchez plutôt un smartphone ou une tablette ? Samsung a aussi pensé à vous. Une série de produits sont aussi en promotion sur son site officiel. Toute la gamme Galaxy S20 par exemple (y compris le dernier S20 FE) est éligible à un bonus de reprise de votre ancien smartphone pouvant grimper jusqu’à 200 euros.

Si vous ajoutez un accessoire dans votre panier, Samsung applique une remise de 15%. Si vous en ajoutez deux, cette remise est alors de 20% sur la totalité du panier. Cerise sur le gâteau, Samsung offre 6 mois d’abonnement à Spotify Premium pour tout achat d’un smartphone de la gamme S20. Si votre choix se porte sur un Note 20, un Z Flip, un Fold ou une tablette S6 Lite, c’est un abonnement à Youtube Premium qui vous sera offert pendant 2 mois.

Voilà un aperçu des meilleures promotions de Samsung actuellement. Mais n’hésitez pas à vous rendre sur son store officiel pour découvrir l’intégralité des promotions disponibles :

Voir toutes les offres Samsung