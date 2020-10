Twitch Soundtrack disponible dès aujourd’hui en version bêta

Vous n’êtes pas sans savoir que le secteur du gaming a le vent en poupe depuis déjà quelques années. Des plateformes comme Facebook Gaming, YouTube Gaming, et inévitablement Twitch gagnent de plus en plus d’utilisateurs actifs, ainsi qu’un nombre record de nouveaux créateurs de contenus. Le fait de citer Facebook et YouTube est simplement pour illustrer le contexte, en réalité la plateforme Twitch, appartenant à Amazon, domine largement le marché jusqu’à écraser ses concurrents. À l’image de Mixer, l’équivalent de Twitch développé par Microsoft qui a récemment fermé boutique.

Si Twitch en est à ce stade aujourd’hui, ce n’est pas un hasard. Il existe de nombreuses raisons, dont l’une primordiale, est l’écoute de ses streamers et viewers. Alors que YouTube se bat depuis des années contre les créateurs qui utilisent de la musique non libre de droits, ce conflit n’aura duré que quelques mois du côté de chez Twitch. Évidemment, il est légitime d’interdire un streamer d’utiliser de la musique non libre de droits, par respect pour l’artiste. Twitch a donc décidé de créer Soundtrack, un nouveau service qui permet aux streamers de jouer de la musique en direct.

En quoi Twitch Soundtrack est-il une solution ?

C’est assez simple. Si la musique utilisée est protégée par des droits d’auteur, vous ne pouvez pas l’utiliser pendant la diffusion en live, à moins d’avoir les droits sur la chanson en question. Toutefois, s’il vous arrive d’utiliser de la musique protégée par des droits d’auteur pendant une émission en live, dans l’immédiat Twitch ne peut pas faire grand-chose pour empêcher le live. Par contre, si des clips sont créés et que l’on entend la musique protégée par des droits d’auteur, Twitch va vous envoyer un avertissement. Au bout de 3 la chaîne peut être bannie de façon permanente.

Vous l’aurez compris, il faut éviter de jouer avec les droits d’auteur. Et c’est là que Soundtrack est une solution. Twitch a conçu cette plateforme pour permettre aux streamers de profiter d’une bibliothèque de morceaux autorisés. Quand vous verrez un streamer utiliser Soundtrack, vous pourrez apercevoir l’intégration plutôt bien pensée par Twitch. Une sorte de widget montre la chanson en cours de diffusion, et se met à jour en direct. Ce même widget renvoie également à la page Spotify de l’artiste et à sa chaîne Twitch, s’il en possède une.