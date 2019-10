Uber présente ses services financiers avec Uber Money

Uber, l’entreprise connue principalement pour son service de VTC ou de livraison de repas à domicile, vient d’annoncer une nouvelle branche d’activité appelée Uber Money. Cette nouvelle offre permet notamment aux chauffeurs de mieux gérer leurs finances en touchant leurs courses plus rapidement. En plus de cela, Uber prévoit également de s’introduire dans le secteur du paiement par carte.

Après Facebook et le projet Libra, c’est désormais au tour de Uber de rentrer dans le monde de la finance. En effet, la chaîne américaine CNBC rapporte cette semaine que le géant du VTC prépare le lancement d’une nouvelle division devant gérer ses services financiers.

Proposer la meilleure expérience pour les clients et les chauffeurs

Uber Money a été créé dans un premier temps pour donner aux 4 millions de chauffeurs dans le monde un compte bancaire plus flexible avec leur métier. Peter Hazlehurst, le responsable des paiements de chez Uber a déclaré : « Nous voulions faire comprendre à tout le monde qu’une nouvelle partie d’Uber était axée sur les services financiers et avait pour mission de donner aux gens l’accès au type de services financiers dont ils étaient exclus ».

Déjà, Uber Eats permettait à la société américaine de différencier ses domaines d’activité en vue d’une forte concurrence dans le VTC, avec Uber Money c’est un tout nouveau paysage qui s’affiche pour le géant de la mobilité urbaine.

En plus de ce compte bancaire, le service Uber Wallet fait également son apparition. Ce portefeuille numérique permet aux « salariés et aux épargnants de suivre facilement l’historique de leurs revenus et de leurs dépenses, gérer et transférer leur argent et découvrir de nouveaux produits financiers Uber » explique le responsable d’Uber Money dans un article de blog. Dans les prochaines semaines, cette fonctionnalité sera déployée directement dans l’application Uber.

La carte de débit développée par Uber donne la possibilité aux conducteurs d’atteindre un découvert de 100 dollars sans frais, pour acheter de l’essence et commencer une journée de travail en cas de besoin. En déployant un tel service, Uber compte aussi faire baisser le taux de transactions en liquide. Aujourd’hui, 40% des courses sont réglées en liquide.