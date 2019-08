Un brevet de manette Super NES sans fil pour la Nintendo Switch

Alors que le retro-gaming semble occuper une place importante chez Nintendo avec la Switch, voilà qu’un mystérieux document arrive sur la toile laissant penser que la firme japonaise prépare une version sans fil d’une manette Super-NES. Si pour le moment il est trop tôt pour émettre des hypothèses, le document permet en tout cas de confirmer que Nintendo à des idées pour 2020.

De nombreux jeux Super NES en approche sur Switch ?

C’est donc sur le site officiel de la FFC (Federal Communications Commission) qu’un mystérieux document a été mis en ligne et immédiatement relayé sur les forums Reset ERA. On y découvre le croquis d’une manette de Super NES, reconnaissable par son design assez mythique. Dans les détails, nous pouvons remarquer que cette manette serait sans-fil et disposerait d’une technologie Bluetooth pour pouvoir se connecter à la Nintendo Switch.

Des fichiers qui auraient dû rester secrets jusqu’en 2020 et qui semblent annoncer l’arrivée imminente des jeux Super NES sur la console. Nintendo l’avait d’ailleurs déjà évoqué par le passé avec la possibilité justement d’avoir une manette Super NES sans fil. Il semblerait que l’ensemble de ces pistes mises en avant par Nintendo soit bien réelles.

La Switch, la console next-gen et rétro !

L’année dernière, Nintendo annonçait des joy con aux couleurs de la fameuse Nintendo NES. Du moins, Big N avait carrément modifié la forme des joy con pour proposer de véritables manettes NES en guise de manettes Switch. Des accessoires réservés aux abonnés du Online Nintendo Switch, qui étaient une faute de goût assez notable avec des joy con plus gros que la console. En tout cas, ces derniers annonçaient l’arrivée des jeux Nintendo NES sur la nouvelle console portable de la firme japonaise. Ainsi, devons-nous attendre l’arrivée de jeux Super NES dès l’année 2020 avec l’arrivée de la manette SNES sans fil ?

De plus, est-ce que les jeux Super NES seront eux aussi proposés gratuitement chaque mois en avantage pour les abonnés du programme Nintendo Switch Online ? Cela pourrait ainsi permettre de faire encore une peut gonfler le nombre d’abonnés du service qui vient d’atteindre les 10 millions d’inscrits en moins de deux ans.