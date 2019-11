Un musée vous offre 25 000 dollars si vous trouvez la météorite du Missouri

Il y a quelques jours, une météorite de taille conséquente a été aperçue en train de s’écraser sur Terre dans l’État du Missouri aux États-Unis. Plusieurs images ont été capturées, mais personne ne semble avoir localisé des morceaux de roche pour le moment.

Comme le montre cette courte vidéo, un éclair traverse le ciel avant que l’objet n’apparaisse et se dirige tout droit vers le sol.

I was watching an @EarthCam camera from St. Louis, Missouri about 30 minutes ago and saw a #meteor! pic.twitter.com/PVAvIGlALF

— David Vergel (@DavidVergel97) November 12, 2019