Un système de refroidissement liquide sur le Note 10 de Honor

Le Note 10 d’Honor, un très grand format vient d’être présenté en Chine. Et autant dire qu’il a de sérieux arguments.

Un smartphone très séduisant

Jusque-là, Honor et Huawei avaient un vrai problème. Une multiplication des gammes et des modèles qui se croisent et s’entrecroisent. Résultat, très peu arrivent vraiment à avoir une vraie visibilité. Alors pour, pour tirer son épingle du jeu, le Honor Note 10 a décidé de jouer sur la carte du très grand, mais aussi du très puissant.

Cette phablette peut compter sur un écran Oled Full HD+ compatible HDR10 d’une taille de 6,95 pouces. L’écran s’affiche dans un format 18,5:9 qui ne passera pas inaperçu. Mais, attention, il ne faut pas le réduire à cette question de taille. Doté d’une puce maison Kirin 970, cet appareil peut compter sur une technologie souvent réservée aux PC et smartphones pour le gaming : un système de refroidissement liquide. Cela permet d’améliorer le refroidissement de l’appareil de 41%. Le GPU doté d’un mode turbo devrait aussi séduire les joueurs invétérés. Pour ne rien gâcher, l’appareil compte sur une batterie de 5.000 mAh.

Une gamme jusque-là réservée à la Chine

Reste désormais à savoir s’il arrivera jusque dans nos contrées. Si on se réfère aux précédents modèles de la gamme Note de Honor, rien n’est moins sûr. Ils sont, en effet, restés une exclusivité chinoise jusque-là. Mais, dans le même temps, on sent que la marque pourrait enfin venir défier Samsung et ses Note à l’international. Autant dire qu’il s’agit peut-être du moment ou jamais.

Mais rien n’est encore sûr pour l’instant. Le smartphone a été lancé en Chine ce 1er août. Trois versions sont disponibles :

6 Go de RAM / 64 Go de stockage : 2799 yuans

6 Go de RAM / 128 Go de stockage : 3199 yuans

8 Go de RAM / 128 Go de stockage : 3599 yuans.

Des prix qui ramenés en euros donneraient respectivement 350, 400 et 450 €. Cela n’inclut bien sûr pas les taxes qui seraient amenées à s’ajouter. On devrait y voir plus clair à l’IFA de Berlin fin août. D’ici là, rien n’interdit de rêver.