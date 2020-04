USA : Ces bus équipés en Wi-Fi offrent une connexion aux étudiants qui n’ont pas Internet

En France, 6,8 millions de personnes n’avaient pas accès à Internet en 2019. Ce chiffre choc de l’UFC Que Choisir révèle la fracture numérique existant dans l’Hexagone entre les zones urbaines et rurales. La problématique est la même aux États-Unis où l’on estime que 12 millions d’enfants n’ont pas de connexion à leur domicile.

En cette période de confinement, le problème est encore plus grave car les cours sont de plus en plus dispensés en ligne et cela risque donc de laisser de très nombreux élèves sur le carreau. Pour résoudre ce problème à l’échelle locale, une initiative vient de voir le jour. Un district scolaire de la ville d’Austin au Texas a en effet décidé de déployer 110 bus scolaires équipés en Wi-Fi dans les quartiers où le besoin d’accès à Internet est le plus criant.

Jusqu’à 500 autobus déployés à Austin

Pour éviter une utilisation de la bande passante pour des activités non-scolaires, les élèves ne pourront s’y connecter qu’à partir des ordinateurs fournis par leurs établissements. Il pourra aussi arriver qu’ils aient à se rapprocher des bus pour obtenir un meilleur signal mais ils devront toutefois s’astreindre à respecter les consignes de distanciation sociale.

Kevin Schwartz, directeur de la technologie à l’Austin Independent School District, a expliqué à CNN les contours de cette opération : « Alors que nous nous préparons à l’éventualité de fermetures prolongées d’écoles, nous savons qu’une connexion Internet est une bouée de sauvetage et un lien d’apprentissage pour nos élèves. Nous déploieront bon nombre de nos 500 autobus scolaires connectés au Wi-FI dans des endroits situés dans notre district scolaire afin que les élèves puissent se connecter à l’aide de nos Chromebooks. »

Cette initiative salutaire en cette période de confinement pourrait, pourquoi pas, faire des émules dans d’autres états américains et dans le reste du monde.