Quand télétravail ne rime pas forcément avec productivité

C’est l’une des conséquences les plus visibles de la pandémie de coronavirus : l’explosion du télétravail. Alors qu’elle mettait du temps à se démocratiser, cette pratique s’est accentuée du jour au lendemain à la suite des mesures de confinement décidées un peu partout dans le monde. Les employés semblent avoir globalement apprécié et beaucoup expriment leur souhait de travailler d’avantage depuis chez eux à l’avenir.

Pour autant, le télétravail peut aussi générer un certain nombre de problèmes. Dans un sondage réalisé aux Etats-Unis par Globant auprès de 900 cadres supérieurs, ces derniers font part d’une vraie baisse de leur productivité. 49 % des répondants constatent ainsi que leur production n’a pas été la même qu’en temps normal. Plusieurs difficultés sont évoquées mais la principale concerne la difficile articulation entre vie personnelle et professionnelle. Les distractions sont nombreuses et font parfois perdre du temps. Ainsi, le travail a tendance à empiéter sur les heures du soir qui étaient auparavant réservées aux tâches ménagères ou aux loisirs.

Des résultats très différents pour la France

Les salariés ont par ailleurs plus de mal à communiquer avec leurs collègues de travail. Or ces conversations informelles sontt un aspect clé de la culture organisationnelle et permettent d’améliorer leur productivité en temps normal.

33 % personnes interrogées font également part d’une vraie difficulté pour accéder aux outils nécessaires pour mener leur tâche à bien. Il y aurait donc un vrai effort à fournir dans l’organisation des entreprises afin d’offrir les ressources nécessaires pour un travail à distance plus productif.

Les constatations de ce sondage rentrent en contradiction avec une étude menée en 2019 en France par l’Observatoire du télétravail, des conditions de travail et de l’ergostressie (Obergo), qui est rapporté par Marianne. Il en ressortait en effet que 86 % des personnes interrogées avaient noté une amélioration de leur productivité en travaillant depuis leur domicile.