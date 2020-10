Valérie Cussac (Orange Business Services) : « la 5G sera un vecteur de compétitivité pour nos clients »

Initialement prévues en avril mais repoussées en raison de la pandémie, les enchères des premières fréquences 5G ont permis à Orange d’obtenir début octobre la plus grande part des blocs en jeu.

L’opérateur a depuis officialisé une gamme de forfaits compatible avec la 5G pour les particuliers – mais aussi pour les professionnels (« intense édition spéciale »). Nous avons pu nous entretenir avec Valérie Cussac, Executive Vice President Smart Mobility Services chez Orange Business Services, sur le calendrier et les offres qui sont mises à disposition des professionnels.

Presse-citron : Pouvez-vous nous rappeler les différentes étapes à venir sur la 5G ?

Valérie Cussac : A partir de décembre 2020, Orange va lancer son réseau 5G. Ce réseau complémentaire à la 4G sera déployé progressivement et sera particulièrement efficace là où notre réseau est fortement sollicité.

A partir de 2023, nous aurons l’arrivée du cœur de réseau 5G qui permettra de faire émerger de nouveaux usages, de nouveaux services.

Presse-citron : Concernant les clients professionnels, quels sont les premiers usages de la 5G attendus pour le lancement?

Valérie C. : Au lancement, la 5G permettra une amélioration significative des débits, jusqu’à 3 à 4 fois plus rapide que la 4G et à terme, jusqu’à 10 fois plus rapide. La 5G sera un accélérateur de la digitalisation des entreprises et un vecteur de compétitivité pour nos clients.

Dès 2020, l’amélioration significative des débits offrira une meilleure expérience client pour les usages gourmands en data (vidéo 4K, vidéo 360) et facilitera le téléchargement des pièces jointes volumineuses en dehors de son bureau.

La 5G soutiendra les besoins de travail en situation de mobilité, la collaboration à distance et l’organisation d’événements virtuels au travers de solutions de vidéoconférence. Autant de possibilités de rester connectés, tout en réduisant le nombre de déplacements.

Presse-citron : Pouvez-vous nous parler de l’évolution des offres pros ?

Valérie C. : Le 8 octobre, Orange a lancé pour les pros un forfait « intense édition spéciale » compatible 5G qui vient en complément des 2 gammes 4G Performance pro et Orange Open pro. Afin de répondre aux besoins croissants des usages clients, nous avons renforcé la générosité data de cette édition avec 50 Go de plus que la version 4G (Intense 4G 100 Go)

Pour les PME/ ETI, nous proposons une option 5G compatible avec les 3 forfaits hauts de gamme de la gamme Performance Entreprises avec 20 Go en plus.

Avec la 5G, le smartphone devient l’outil de travail indispensable pour nos clients dans leur activité professionnelle, il est d’autant plus important de protéger ses équipements contre les cyber-menaces et les risques de vol. Orange offre 3 mois sur Lookout Premium, leader de la sécurité sur le mobile.

Presse-citron : Comment les offres pros s’inscrivent-elles dans la démarche responsable prônée par le Groupe Orange avec la campagne sur le recyclage ?

Valérie C. : Nous encourageons la reprise des anciens mobiles avec une solution 100% digitale qui permet de les recycler et de financer en partie des smartphones 5G. Ce parcours est accessible sur reprise.orange-business.com.

Grâce à ce dispositif, les clients peuvent bénéficier d’un mobile Samsung Galaxy S20 5G à partir de 1€ via la reprise d’un Samsung Galaxy S9 et en souscrivant à une offre compatible 5G (avec engagement 24 mois).

Presse-citron : Orange est le premier opérateur à sortir des offres compatibles 5G pour les entreprises. En parallèle, Orange a également remporté la quantité la plus élevée de fréquences 5G en France. Vous confortez ainsi votre position de leader ?

Valérie C. : Il est vrai qu’avec 90 MHz, Orange est l’opérateur français qui dispose de la quantité la plus élevée de fréquences 5G. On renforce ainsi notre position de n°1 avec le portefeuille de fréquences le plus large du marché français : 257 MHz de fréquences au total (ndlr : 90 MHz à 3,5 GHz + 2 x 83,5 MHz dans les autres bandes, à partir d’août 2021).

Ces fréquences de la bande cœur de la 5G sont celles qui permettront d’exploiter toutes les performances de cette technologie pour offrir de nouveaux services aux particuliers et aux entreprises, et supporter avec une efficacité spectrale et énergétique multipliée par 10 la croissance des usages pour la présente décennie. La quantité de spectre obtenue dans cette bande nous permettra d’offrir la meilleure expérience 5G à nos clients.