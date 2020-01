L’équipe Presse-citron vous souhaite une belle année 2020, et fait le bilan de 2019

Débuter une nouvelle année est le moment idéal pour faire le bilan de la précédente, et fixer la ligne directrice pour les douze mois à venir. L’année 2019 a été placée sous le signe de la croissance pour Presse-citron. Alors que 2018 avait déjà connu une hausse importante de l’audience, tous les records ont été battus cette année grâce aux efforts de l’équipe, et votre fidélité.

En 2019, plus de 100 millions de visites sur Presse-citron

Grâce à une équipe toujours plus impliquée, nous sommes fiers de vous annoncer que Presse-citron a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 100 millions de visites pendant l’année. Les médias parlent souvent de leur audience en visiteurs uniques, et nous avons réussi à en réunir plus de 41 millions en 365 jours.

Pour 2020, le maître mot de toute l’équipe de rédaction est simple : qualité. Gérer la croissance n’est pas toujours simple, et nous faisons notre maximum chaque jour pour améliorer la qualité des contenus produits sur Presse-citron, qu’ils soient des articles, des posts sur les réseaux sociaux ou des vidéos. Nous sommes conscients que tout n’est pas parfait à l’heure actuelle et travaillons d’arrache-pied pour améliorer le site.

L’équipe s’est étoffée cette année, avec l’arrivée (par ordre chronologique) de Chris, Camille, Jean-Yves, Hadrien, Arthur et Romain. Chacun d’entre eux a su apporter sa touche personnelle à une équipe déjà très performante. En 2020, nous partons à la recherche de plumes féminines, ce qui manque cruellement sur le site aujourd’hui.

2020, une année charnière pour la tech

L’année 2019 aura marqué un tournant dans le monde tech. La méfiance grandissante vis-à-vis des GAFA, le conflit Chine/USA, la multiplication des plateformes de streaming, la démocratisation de la voiture électrique, l’émergence des smartphones pliables ou encore la conquête spatiale, ont été des sujets phares cette année. Le rôle de la tech dans l’environnement, l’économie, la politique et la société en général n’a jamais été aussi important.

Ses côtés sombres également. La multiplication des cyberattaques, la problématique de la gestion des données personnelles, la difficulté de gérer les contenus, le harcèlement et les dérives sur des plateformes gigantesques comme Facebook ou YouTube ont aussi été des sujets majeurs cette année.

En 2020, le monde de la tech devra répondre à tous ces enjeux. Nous saurons si les téléphones pliables ont un avenir, si la 5G va enfin se déployer en France, et si Libra est un projet viable ou non. Du côté des annonces, les deux principales seront certainement la nouvelle Xbox et la PS5 qui seront lancées cette année.

Tout commence dès ce début janvier avec le CES 2020, que nous couvrirons sur place. Nous vous y ferons découvrir les nouveautés des fabricants du monde entier et leurs innovations dans tous les secteurs.

Bonne année 2020 et un grand merci à tous

Nous vous préparons plusieurs surprises pour le site cette année, et le Presse-citron que vous connaissez actuellement va connaître de gros changements. Stay tuned…

Nous vous souhaitons à tous une excellente année, avec le maximum de réussite dans tous vos projets. Nous tenons aussi à remercier chacun d’entre vous de nous suivre, et de participer au quotidien à la vie du site. Les commentaires sont parfois le lieu d’échanges musclés, mais n’est-ce pas là l’essence d’une communauté ? De partager et expliquer son point de vue au plus grand nombre.

Pour conclure, toute l’équipe vous donne rendez-vous le 5 juillet 2020, pour célébrer les 15 ans de Presse-citron 🎂.