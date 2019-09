Voici comment Google concurrence l’algorithme de Netflix

Parfois, la recherche d’un contenu à regarder sur Netflix prend plus de temps que la consommation de ce contenu. Et cela est également valable pour les autres plateformes, comme Amazon Prime Video. Conscient de cela, Google veut aider ses utilisateurs (et faire passer plus de temps sur son moteur de recherche).

S’il était déjà possible de faire des recherches sur les films et sur les séries sur Google, cette semaine, la firme de Mountain View lance un moteur de recommandations un peu plus développé, qui pourrait faire de l’ombre aux algorithmes des SVOD comme Netflix ou Amazon Prime.

Matt Sheets, product manager chez la firme, décrit cette nouvelle fonctionnalité comme « Un moyen facile pour vous de trouver des recommandations sur Google lorsque vous effectuez une recherche sur des sujets tels que « que regarder » ».

Comment ça marche ?

Pour commencer, l’utilisateur indique à Google les SVOD auxquels il est abonné. De ce fait, les recommandations seront personnalisées en fonction des contenus disponibles sur ces plateformes.

Pour connaitre les préférences de l’utilisateur, Google demande également à celui-ci de donner son avis sur des films et des séries, sur une interface à la Tinder. Plus l’utilisateur alimentera les algorithmes de Google avec des données, plus ces recommandations seront personnalisées.

Et en plus des requêtes comme « que regarder », la nouvelle fonctionnalité peut également prendre en charge des demandes plus spécifiques si l’utilisateur veut par exemple regarder des « films d’horreur des années 80 ».

Une fois que l’utilisateur a choisi un film ou une série, Google aide celui-ci à trouver la plateforme sur laquelle ce contenu est disponible.

Malheureusement, pour le moment, cette nouveauté de Google n’est encore disponible (sur mobile) qu’aux États-Unis. Mais nous espérons que celle-ci arrivera très vite en Europe.