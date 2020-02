Voici pourquoi on n’utilise pas la recharge à 100W qui permet de charger une batterie à 100 % en 17 minutes

À défaut de technologies révolutionnaires qui permettront de stocker plus d’énergie dans nos smartphones, les constructeurs ne cessent de développer de nouvelles techniques pour qu’au moins nous puissions charger nos appareils plus rapidement. Et dans ce domaine, la société Xiaomi est assez avancée. Comme d’autres constructeurs chinois, Xiaomi ne lésine pas à montrer ses recherches, même si les résultats de ces travaux n’arrivent pas encore sur les produits pour le grand public.

En mars 2019, la société a par exemple évoqué une technologie baptisée « Super Charge Turbo » qui, grâce à la recharge à 100W, permettrait de charger à 100 % un smartphone avec une batterie de 4 000 mAh en seulement 17 minutes.

Cependant, jusqu’à présent, cette technologie n’est pas encore disponible pour les consommateurs. Et comme le rapporte le site Android Authority, l’un des responsables de Xiaomi, Lu Weibing (general manager de la marque Redmi), a indiqué pourquoi nous ne pouvons pas encore utiliser cette recharge à 100W. Le responsable a évoqué plusieurs obstacles techniques. Mais visiblement, le principal élément qui empêche encore l’utilisation de la recharge 100W, c’est la dégradation de la batterie qui en résulte.

Pourquoi les smartphones Xiaomi ne chargent-ils pas encore à 100 % en 17 minutes ?

En substance, une recharge plus rapide engendrerait des pertes de capacité plus élevée pour la batterie. Avec une recharge de 100W, ces pertes seraient d’environ 20 % de capacité en moins par rapport à une batterie que l’on chargerait à 20W. Et comme l’explique Android Authority, avec une recharge à 100W, une batterie de 5 000 mAh deviendrait une batterie de 4 000 mAh.

Il semblerait donc que Xiaomi ne pourra utiliser cette recharge utltra rapide que s’il trouve un moyen d’utiliser des batteries plus grandes qui pourront compenser les pertes de capacités causées par les dégradations. Mais comme évoqué plus haut, il ne s’agirait pas du seul obstacle. D’après Android Authority, Lu Weibing a évoqué d’autres obstacles, comme l’architecture technique ou la compatibilité des chargeurs.

La bonne nouvelle, c’est que malgré ces obstacles, le constructeur chinois a toujours l’intention de proposer cette recharge rapide plus tard. Actuellement, la technologie serait à un « stade précoce » qui mène à la production.

Et pendant que Xiaomi cherche des solutions pour que l’on puisse charger nos smartphones plus rapidement, d’autres organisations explorent de nouveaux moyens qui permettraient de stocker plus d’énergie.

Il y a quelques semaines, par exemple, des chercheurs de la Monash University à Melbourne ont annoncé la découverte d’une technique qui permettrait enfin de proposer des batteries au lithium-soufre sur les smartphones, mais aussi sur les voitures électriques. Ce type de batterie permettrait d’utiliser un smartphone pendant plusieurs jours, ou bien de parcourir 1 000 km avec un véhicule électrique sans avoir à recharger celui-ci.