Vous avez envie d’aller voir la Reine des Neiges 2 ? Google s’occupe de tout

Au cours de l’événement Google I/O 2019, Sundar Pichai en a dit davantage à propos de Google Duplex en expliquant que ce projet ne se concentre pas seulement autour de la commande vocale, il va également être de plus en plus présent sur le web. Pour rappel lors des premières présentations de Google Duplex, cet IA avait été confronté a des situations réelles comme appeler un coiffeur, ou réserver une table dans un restaurant sans intervention humaine. Cette technologie avait littéralement conquit le public.

Google Duplex, futur guide vos recherches ?

Aujourd’hui, c’est du concret, la firme de Mountain View lance officiellement Google Assistant dans Chrome pour vous aider à acheter des billets de cinéma. Bien qu’il ne soit en général pas si compliqué d’acheter des places de cinéma en ligne, le processus peut tout de même s’avérer fastidieux, surtout que les étapes de commande sont différentes d’un cinéma à l’autre. Avec Duplex, vous pouvez simplement interagir avec une interface Google Assistant pendant que l’assistant sélectionne vos places en fonction de vos critères.

Pour commencer, il suffit de se renseigner sur les horaires des prochaines séances, puis après avoir sélectionné la séance de votre choix, un bouton « Acheter des billets » apparait avec le logo Google Assistant à droite de chaque résultat. Si vous cliquez sur ce bouton l’assistant sera déclenché pour se mettre au travail.

Au lieu d’interagir avec le site de Pathé ou d’UGC par exemple, vous interagissez avec une interface familière qu’est celle de Google Assistant. Pour le moment, la réservation de places de cinéma par Duplex est disponible dans plus de 70 cinémas et services de billetterie aux États-Unis, ainsi qu’Odeon au Royaume-Uni. À l’avenir Google espère utiliser Duplex pour de nombreuses autre taches divers et variées. En France, il semblerait que ce dispositif ne soit pas encore déployé, ce qui ne devrait pas tarder.