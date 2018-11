Vous avez un site web ? Ce nouvel outil de Google vous donne une note sur 100

Quand le web va bien, Google est content. De ce fait, la firme de Mountain View propose beaucoup d’outils pour les développeurs ou les propriétaires de sites web.

Il y a quelques jours, Google a sorti un nouvel outil pour évaluer la qualité d’un site web : web.dev.

Celui-ci a été récemment annoncé (en beta) par l’équipe qui gère les relations avec les développeurs pour Google Chrome.

Une note sur 100 pour les sites web

La firme explique que « Comme l’attente pour une qualité d’expérience de haute qualité continue d’augmenter », les utilisateurs sont rapidement déçus par une mauvaise expérience. Et s’en vont.

« Cependant, nous pensons que le Web dispose désormais des capacités nécessaires pour relever ce défi: offrir à tous les utilisateurs la meilleure expérience possible, où qu’ils se trouvent », a déclaré la firme, citée par Search Engine Journal.

Le nouvel outil de Google évalue les sites web et donne une note sur 100, ainsi que des conseils pour permettre aux développeurs d’explorer des pistes d’amélioration de l’expérience.

Plusieurs critères sont pris en compte dans cette note sur 100 :

Les performances

L’utilisation des fonctionnalités Progressive Web App

Les bonnes pratiques, comme l’utilisation du HTTPS ou bien les bons ratios d’images

Le SEO, pour savoir si le site est facile à trouver

L’accessibilité. Google vérifie s’il y a des problèmes qui peuvent empêcher l’accès au contenu

Web.dev s’ajoute aux autres outils proposés par Google pour évaluer les sites web, comme PageSpeed Insight, qui permet d’avoir une idée de la vitesse de chargement. Mais avec Web.dev, on peut avoir une idée plus claire de la qualité d’un site web en général (avec une note et des conseils pour améliorer le code).