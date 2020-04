Vous pourrez bientôt partager vos Snapchat Stories sur Tinder et Houseparty

Après avoir été copiée par la plupart des réseaux sociaux actuels, l’application Snapchat tente de réaffirmer sa place d’inventeur du format story. Snapchat vient d’annoncer qu’il est désormais possible de partager ses stories avec d’autres applications.

Évidemment, il y a très peu de chances pour que Facebook, Instagram, Messenger, ou encore WhatsApp acceptent cette proposition. En effet, le groupe Facebook a déjà plagié Snapchat avec succès il y a quelques années, et il est donc logique que les équipes travaillent à développer leur propre format story plutôt que d’accueillir celui de Snapchat.

Par ailleurs, d’autres réseaux sociaux n’ont pas encore intégré ce format à leur plateforme. Si Twitter a évoqué qu’il était en train de développer sa propre vision des stories, il existe encore un certain nombre d’applications qui n’ont pas les ressources ou l’intérêt pour développer une telle fonctionnalité, et qui pourraient potentiellement ouvrir un énorme marché à Snapchat afin de récupérer sa pertinence dans le secteur des réseaux sociaux.

Ce concept baptisé « App Stories » est désormais lancé sur quatre plateformes : Triller, Squad, Hilly et Octi. Si ces noms ne sont pas forcément connus, il y a surtout deux autres plateformes auxquelles Snapchat fait de l’oeil.

Il s’agit premièrement de Houseparty, l’application d’appel vidéo de groupe extrêmement populaire en cette période de confinement. Et la deuxième est encore plus populaire, puisqu’il s’agit tout simplement du leader des applications de rencontre : Tinder. Pour le moment, nous ne savons pas si le développement prend plus de temps que prévu, ou si tout simplement ces deux réseaux sociaux ont finalement décliné cette offre, mais il serait fort probable de voir débarquer « App Stories » sur Houseparty et Tinder dans les prochaines semaines.