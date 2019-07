Vous pouvez maintenant gagner jusqu’à 30 000 dollars en découvrant un bug sur Chrome

Sur internet, il est très fréquent que des entreprises proposent des primes aux hackers qui découvrent et qui signalent des failles de sécurité sur leurs systèmes. Et bien entendu, Google fait partie des acteurs qui ont recours à cette technique afin d’encourager les gens à signaler lorsqu’ils découvrent des problèmes sur ses produits et sur ses services.

À l’heure actuellement, l’équipe de sécurité de Chrome a déjà payé plus de 5 millions de dollars afin de récompenser des personnes qui ont trouvé des vulnérabilités. Et afin d’encourager les gens à continuer à rechercher et signaler ces failles, la firme de Mountain View vient d’annoncer des augmentations des primes prévues.

Des primes revues à la hausse

Le montant maximal de la récompense de base a été triplé, passant de 5 000 dollars à 15 000 dollars. Et le montant maximal pour récompenser les signalements de qualité supérieure est passé de 15 000 dollars à 30 000 dollars.

Google a aussi donné des clarifications sur ce qu’il considère comme étant un signalement de qualité, afin d’aider les gens à obtenir la récompense maximale dans le cadre de son programme de prime.

Pour les signalements de bugs sur Chrome OS, Google va également récompenser jusqu’à 150 000 dollars les gens qui découvrent des chaînes d’exploitation « pouvant compromettre un Chromebook ou Chromebox avec persistance en mode invité. »

Et l’augmentation des primes de Google ne concerne pas seulement les produits de Chrome. Sur Google Play Store, la firme de Mountain View a également augmenté certaines primes. Par exemple, la récompense pour la découverte de bugs d’exécution de code à distance passe de 5 000 dollars à 20 000 dollars.

Bien entendu, même si Google fait tout pour sécuriser votre navigation, vous pouvez aussi opter pour un antivirus pour être encore plus protégé.