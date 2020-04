VPN : pourquoi il faut saisir l’offre ExpressVPN de ce samedi 🔥

Si vous voulez accĂ©der Ă du contenu non disponible dans votre rĂ©gion (Netflix, OCS, Amazon Prime, TF1,…), tĂ©lĂ©charger de manière anonyme et sĂ©curisĂ©e, dĂ©bloquer tous les sites indisponibles ou encore Ă©viter les pirates sur les Wi-Fi non sĂ©curisĂ©s, vous avez forcĂ©ment besoin d’un VPN. Plus de 15 millions de Français en utilisent chaque semaine et ExpressVPN appartient au Top 3 mondial sans contestation.

Pour ceux qui cherchent un VPN premium, sĂ©curisĂ© et rapide, c’est tout simplement la rĂ©fĂ©rence. MĂŞme les plus novices en informatique sauront l’utiliser, ExpressVPN est une interface très intuitive. Pour l’utiliser au quotidien dans notre activitĂ© depuis longtemps, ce logiciel VPN est un vrai rĂ©gal. Et encore, avec l’offre spĂ©ciale disponible aujourd’hui, vous avez un argument supplĂ©mentaire pour y souscrire.

ExpressVPN : est-il le meilleur des VPN ?

ExpressVPN est un fournisseur de VPN qui a Ă©tĂ© fondĂ© en 2009. Onze ans après, il compte plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs dans le monde et fait vĂ©ritablement figure de rĂ©fĂ©rence pour son sĂ©rieux, sa sĂ©curitĂ©, sa fiabilitĂ© mais aussi et surtout sa vitesse.

Les VPN, ou Virtual Private Network, sont des logiciels très simples et rapides Ă installer (et Ă utiliser). Il s’agit simplement d’une application disponible sur ordinateur, tablette, mobile ou mĂŞme routeur, smartTV et console de jeux qui vous permet, en un clic, de cacher votre adresse IP et crypter toutes vos donnĂ©es afin d’ĂŞtre anonyme sur internet.

En plus d’ĂŞtre anonyme, vous pourrez profiter de très nombreux avantages comme l’accès Ă du contenu non disponible dans votre rĂ©gion (comme la bibliothèque amĂ©ricaine ou anglaise de Netflix, par exemple) mais Ă©galement accĂ©der aux contenus francophones lors de vos dĂ©placements Ă l’Ă©tranger. Cela vous permet aussi de tĂ©lĂ©charger des contenus en masquant votre adresse IP, pour ĂŞtre intracable.

Si ExpressVPN est aujourd’hui le meilleur VPN, c’est parce que ce fournisseur est non seulement le plus fiable du moment, mais Ă©galement le plus rapide. La vitesse joue un rĂ´le primordial dans le choix d’un VPN puisque la connexion au serveur distant de votre fournisseur entraĂ®ne toujours une baisse de vitesse. Avec ExpressVPN, cette baisse de vitesse est minime alors que certains fournisseurs Ă bas prix vous font perdre près de 90% de votre vitesse de connexion.

ExpressVPN, c’est Ă©galement :

3000 serveurs dans 94 pays auxquels se connecter

Un support client disponible 24/7/365 par chat en ligne

Le Split tunneling (pour mieux gérer le VPN)

Une sécurité confirmée par un audit externe (PwC)

La possibilitĂ© d’utiliser le VPN sur 5 appareils en parallèle

Il ne faut (vraiment) pas rater cette offre

Vous l’avez compris, ExpressVPN est tout simplement notre VPN prĂ©fĂ©rĂ© (et celui que nous utilisons au quotidien depuis 5 ans) et Ă©galement celui de dizaines de millions de personnes.

La qualitĂ© a son prix, et, si vous voulez vous procurer les services du meilleur fournisseur de VPN, vous allez devoir payer un petit premium, c’est inĂ©vitable. Si vous voulez quelque chose de pas cher qui « fera simplement le travail », ce n’est pas vers le logiciel ExpressVPN qu’il faut vous orienter, mais plutĂ´t vers Surfshark.

Ici, vous allez payer un petit peu plus cher, pour avoir le meilleur ! Bonne nouvelle, en ce moment, ExpressVPN brade ses prix sur son abonnement 1 an, passant de plus de 12,31€ par mois à 6,34€ par mois sur son abonnement 12 mois. Cet abonnement inclut 3 mois offerts supplémentaires, offrant une protection complète pendant 15 mois. Attention, le montant total à payer est de 95€ en une seule fois.

ExpressVPN vous permet Ă©galement de tester son service sans risque pendant 30 jours grâce Ă sa pĂ©riode satisfait ou remboursĂ©. Elle est vraiment sans condition et fonctionne sans problème. Nous l’avons testĂ©e et avons demandĂ© un remboursement au 28ème jour et ils nous ont intĂ©gralement remboursĂ©. Il suffit de contacter le support client pour demander le remboursement et le tour est jouĂ©.

Pour souscrire sans plus attendre Ă ExpressVPN et profiter de ses 49% de rĂ©duction et 3 mois offerts sur l’abonnement 1 an, rendez-vous sur son site officiel ici :

Vous pouvez lire notre test complet sur ExpressVPN ici avant de prendre votre dĂ©cision. Nous l’avons testĂ© sous tous les angles pour ne rien laisser passer.