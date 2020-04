VPN Surfshark : cette offre dingue à 1,79€ / mois expire… à minuit !

Le monde n’a jamais été aussi connecté qu’il ne l’est en 2020. Que ce soit sur notre ordinateur, tablette ou smartphone, nous passons des heures sur internet chaque jour. Le VPN est un outil que plus de 35% des Français utilisent pour rendre leur expérience sur internet meilleure et plus sécurisée. En permettant de changer d’adresse IP et en sécurisant vos données, il propose une large quantité d’avantages sans avoir à se ruiner.

En effet, le VPN Surfshark vient tout juste de prolonger son offre promotionnelle pour encore quelques heures.

Que fait-on avec ce VPN Surfshark ?

Le VPN Surfshark est très simple d’installation et d’utilisation, y compris pour les moins technophiles. Il ne prend pas plus de 30 secondes à installer sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur et son interface, parfaitement traduite en français, le rend très agréable à chaque utilisation.

Une fois sur l’application, vous aurez une très large liste de serveurs (plus de 1 000) répartis à travers 60 pays. En appuyant sur un seul bouton, vous allez alors vous connecter à ces pays (France, USA, Australie, UK, Allemagne, Suisse – le choix est large) et ainsi obtenir l’adresse IP de ce serveur.

Non seulement votre adresse IP sera alors masquée, mais en plus la connexion au VPN de Surfshark cryptera vos données pour un anonymat complet partout sur internet.

En modifiant votre adresse IP, le VPN Surfshark permet de :

Débloquer des applications non disponibles dans son pays (Netflix US, Disney+, Amazon Prime Video,…) dont les catalogues sont bien plus complets ailleurs qu’en France.

Continuer à regarder les chaînes françaises lorsque vous voyagez à l’étranger (il suffit pour cela de se connecter à un serveur français de votre VPN).

Télécharger sans risque sur des logiciels comme uTorrent, Transmission etc.

Débloquer les sites bloqués dans son pays ou sur le réseau de son entreprise, université, hôtel, café etc.

En chiffrant vos données, le VPN permet de :

Vous protéger face aux pirates informatiques sur les Wi-Fi publiques.

D’empêcher tout acteur extérieur de vous espionner (FAI, administrateur du réseau, sites internet que vous visitez,…).

Il est évident que les avantages à utiliser un VPN sont très nombreux et ils le sont encore plus quand on voit l’offre promotionnelle (et limitée dans le temps) que propose Surfshark.

Une offre à 1,79€ / mois à ne pas rater

Pour profiter de tous ces avantages (et bien plus encore), vous n’allez pas avoir besoin de vous ruiner ! En effet, Surfshark est de loin le meilleur VPN pas cher en 2020 et baisse drastiquement ses prix sur son abonnement à 2 ans. Quand certains concurrents (aux performances et fonctionnalités équivalentes) sont à plus de 150€ pour l’abonnement 2 ans, Surfshark n’est qu’à 42,96€.

Cet abonnement 2 ans vous revient alors à un tout petit 1,79€ par mois. À ce prix là, il n’y a même plus de raison d’hésiter. Le mieux que vous puissiez trouver ailleurs se situe autour de 2,50€ tous les mois, le VPN Surfshark est donc largement en dessous du reste. Et malgré ça, il est l’un des meilleurs du marché.

Quand bien même vous hésiteriez, Surfshark vous rassure (et assure) en offrant une garantie de remboursement sans condition de 30 jours. Si jamais vous n’êtes pas satisfaits par le Virtual Private Network de Surfshark, vous n’aurez qu’à demander votre remboursement. Il suffit pour cela d’envoyer un message au support client (qui est joignable sans interruption 7 jours par semaine et 24h/24) pour décrocher le remboursement intégral.

Pour finir, notez qu’un seul abonnement à Surfshark vous permet d’utiliser le VPN sur un nombre illimité d’appareils. Payez 42,96€ pour 2 ans et protégez 5, 10, 100, 500 appareils, il n’y a pas de limite ! Ce sont vos amis et tous les membres de votre famille qui vont être ravis… si vous êtes généreux 😉

Pour voir un cas d’utilisation très concret, vous pouvez consulter notre récent article sur Popcorn Time et les VPN.