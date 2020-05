VPN : Surfshark ou CyberGhost, qui a la meilleure promo ? 🔥

Que ce soit pour tĂ©lĂ©charger, naviguer anonymement, accĂ©der Ă des plateformes de streaming ou des catalogues non disponibles dans votre pays ou encore pour dĂ©bloquer tous les sites, les VPN (Virtual Private Network) sont de plus en plus populaires. Il faut dire que leur simplicitĂ© d’utilisation couplĂ©e Ă leurs prix très abordables ont de quoi plaire Ă plus d’un internaute.

Aujourd’hui, nous nous penchons sur deux promotions exceptionnelles Ă -80 et -81% qui ont vraiment de quoi vous sĂ©duire. Entre l’offre Surfshark Ă 1,85€ par mois et celle de CyberGhost Ă 2,64€ par mois, laquelle devriez vous choisir ? Et pourquoi ? Nous vous aidons Ă choisir.

L’offre du VPN CyberGhost Ă 2,64€ par mois

La première promotion extrêmement intéressante de ce jour est celle de CyberGhost avec -80% sur son abonnement 3 ans à seulement 2,64€ par mois. En plus, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits, soit 38 mois en tout.

Ă€ ce prix, vous aurez accès Ă plus de 6300 serveurs dans 89 pays et parviendrez Ă dĂ©bloquer toutes les plateformes de streaming comme Netflix US, Amazon Prime ou Disney+. Mais ces plateformes sont disponibles en France me direz-vous : c’est vrai. Cependant, leur catalogue est BEAUCOUP plus fourni outre-atlantique, d’oĂą l’intĂ©rĂŞt. Ainsi, en se connectant en un click Ă un serveur aux Etats-Unis (et grâce Ă votre abonnement Ă ces plateformes) vous aurez accès Ă bien plus de films et sĂ©ries.

En plus de cela, CyberGhost vous protègera pour vos tĂ©lĂ©chargements de torrents et vous rendra totalement anonyme sur internet. Une fois votre VPN activĂ© (que ce soit sur ordinateur, tablette ou tĂ©lĂ©phone), vous naviguerez avec l’adresse IP du serveur VPN auquel vous ĂŞtes connectĂ©, et vos donnĂ©es seront chiffrĂ©es. Impossible alors pour quiconque de savoir ce que vous faites sur internet. Si vous visitez des sites pour lesquels vous ne voudriez pas que quiconque sache ce que vous faites, c’est la solution parfaite.

Ă€ 2,64€ par mois au lieu de 12,99€ en temps normal, CyberGhost frappe donc très fort. Il frappe encore plus fort quand on sait qu’un seul abonnement au VPN permet de protĂ©ger 7 appareils Ă©lectroniques en mĂŞme temps. Vous pourrez ainsi l’installer aussi bien sur votre smartphone (iOS ou Android) que sur votre tablette ou ordinateur (Mac ou Windows).

Pour payer, le choix ne manque pas. Cartes de paiement, PayPal, crypto-monnaies, tout y est ! Et cerise sur le gâteau, peu importe le moyen de paiement choisi, vous aurez 45 jours satisfait ou remboursĂ©. Si vous voulez ĂŞtre remboursĂ©, c’est possible Ă tout moment pendant vos 45 premiers jours d’abonnement (sauf 14 jours sur l’abonnement 1 mois). Pour profiter de l’offre CyberGhost spĂ©ciale, c’est ici :

Vous pouvez lire notre test complet de CyberGhost ici.

L’offre du VPN Surfshark Ă 1,85€ / mois

Vous pensiez que CyberGhost Ă©tait imbattable avec une offre Ă seulement 2,64€ par mois ? Surfshark fait encore mieux avec 81% de rĂ©duction ! En effet, ce très jeune fournisseur de VPN a très vite compris ce qu’il fallait proposer pour aller directement bousculer les plus grands acteurs du marchĂ© (CyberGhost, ExpressVPN, NordVPN,…).

Avec une offre complète et Ă prix imbattable, Surfshark s’est imposĂ© comme une rĂ©fĂ©rence. Aujourd’hui, son offre 2 ans est Ă un prix tout simplement imbattable puisqu’elle est Ă seulement 1,85€ / mois. Pour profiter de ce tarif mensuel extrĂŞmement faible, vous devrez vous engager sur 2 ans et payer 44,40€ d’un coup.

Surfshark, c’est plus de 1700 serveurs dans 63 pays, un nombre sans limite de connexions simultanĂ©es ou encore d’excellentes applications parfaitement traduites en français pour une utilisation simple et accessible Ă tous.

Tout comme CyberGhost que nous vous présentions avant, Surfshark cachera votre adresse IP et chiffrera toutes vos données, vous rendant anonyme sur internet tout en vous permettant de contourner la géo-restriction.

Son offre à 1,85€ par mois (au lieu de 9,89€ normalement) expire ce soir et il serait vraiment dommage de la louper. Vous ne prenez aucun risque à la tester puisque Surfshark propose une période de remboursement sans condition sous 30 jours.

Au final, CyberGhost ou Surfshark ?

Au final, laquelle de ces deux excellentes promotions devriez-vous choisir ? Si vous voulez un très large réseau de serveurs et regarder TOUTES les plateformes de streaming vidéo grâce à des serveurs spéciaux dédiés au streaming, télécharger anonymement et avoir les meilleures vitesses, optez pour CyberGhost.

Si vous voulez naviguer anonymement, regarder 15 bibliothèques Netflix (USA, Canada, UK,…) et ĂŞtes près Ă sacrifier un peu de vitesse pour payer moins de 2€ par mois, c’est alors Surfshark qu’il vous faut.

