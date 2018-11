VR : les fans de Formule 1 seront ravis de découvrir le casque Vive Pro McLaren Limited Edition

Les fans de F1 qui seront déçus de savoir que la saison 2018 de Formule 1 se termine ce week-end avec le Grand Prix d’Abu Dhabi pourront se consoler en investissant dans un casque VR HTC. La marque vient en effet de proposer une édition limitée de son casque Vive Pro dédiée à l’univers de la Formule 1. Une version baptisée : HTC Vive Pro McLaren Limited Edition.

Embarquez à bord d’une F1, avec le HTC Vive Pro McLaren Limited Edition

Emballé par ce casque de réalité virtuelle, Zak Brown, le CEO de McLaren Racing a indiqué : « Désormais, les fans vont avoir l’impression d’être au cœur de l’action, sur un circuit de Formule 1, avec l’équipe McLaren ». HTC fait donc un très bel hommage à l’écurie McLaren, qui est la deuxième la plus titrée de l’histoire, talonnant le leader, à savoir Ferrari. Serez vous à la hauteur de cette réputation, en montant à bord de votre F1 virtuelle ?

Pour profiter de la meilleure expérience VR, HTC propose des écrans AMOLED offrant une résolution de 1440 x 1600 pixels à chaque œil, de quoi promettre une expérience immersive vraiment réaliste.

Ce pack édition limitée est un peu plus cher, que la version de base, il sera commercialisé à 1 550 euros. Niveau design vous noterez l’évidente allusion à McLaren au niveau des coloris choisis, puisque le casque HTC Vive Pro McLaren Limited Edition arbore les couleurs bleu et orange de la monoplace de Fernando Alonso… Pour ce tarif, les joueurs disposeront en prime de six mois d’abonnement à la plateforme Viveport, du jeu McLaren Garage VR pour vivre des arrêts au stand plus vrais que nature, ainsi qu’à une version McLaren du jeu de course rFactor 2.