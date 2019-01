WiFi Porter, l’accessoire qui va régler vos soucis de mots de passe

Un accessoire basé sur la technologie NFC

Qui n’a jamais eu ce souci pour se connecter à internet en arrivant dans un lieu où il n’était jamais allé avant : un mot de passe difficile à trouver ou celui par défaut qui fait trois kilomètres de long. Rassurez-vous, cette galère pourrait bientôt prendre fin, si on en croit cette annonce.

Ten One Design, une entreprise spécialisée dans les accessoires Apple vient de teaser le WiFi Porter, un petit tag NFC en bois qui laisse vos invités se connecter à votre WiFi sans que vous ayez besoin de rentrer le code à n’importe quel moment.

Cette technologie fonctionnerait avec les smartphones Android et aussi avec les iPhone bien sûr. En revanche, les modèles qui ont été lancés avant 2018 par la marque à la pomme ne seront pas compatibles côté NFC. A la place, ils pourront scanner un code QR qui se trouve sous le WiFi Porter.

Sans aucune batterie pour le WiFi Porter

Il n’est même pas besoin d’installer une application pour vos invités, c’est juste vous qui en aurez besoin pour l’installation du réseau WiFi. Un premier scan vous invitera à télécharger l’application et à configurer le réseau que vous voulez partager avec vos proches ou invités. Dans le cas d’une entreprise, cela permet de gérer un réseau pour les employés et un autre pour les invités.

On peut aussi imaginer une solution intéressante pour les cafés et les restaurants. Vous vous installez à votre table et vous n’avez qu’a scanner avec votre smartphone pour vous connecter. La facilité de connexion et le fait qu’il n’y ait pas besoin d’installer une application se révèle alors très utile.

Enfin, dernier bonus, pas besoin de batterie pour ce genre d’équipement, un achat sera donc en théorie valable à vie. Deux modèles sont disponibles, le premier à 39,95 dollars et le second à 59,95 avec une finition en cuir plus soignée.

