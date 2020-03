Wikipedia : des projets pour rendre les femmes plus visibles

En 2018, la scientifique canadienne Donna Strickland a remporté le prix Nobel de physique. Elle n’avait alors pas de page Wikipedia qui lui était consacrée, tandis que son collaborateur en avait déjà une. Cet exemple qui avait créé une vive polémique illustre bien le déficit de représentation des femmes sur l’encyclopédie en ligne. Jimmy Wales, son fondateur, n’avait d’ailleurs pas éludé le sujet et déclaré « C’est l’une de choses qui doit changer sur Wikipedia. »

Deux ans plus tard, la RTBF a décidé de le prendre au mot. Elle organisera donc le 5 mars prochain dans ses locaux à Bruxelles un « Wikithon » de 7h à 23h. L’objectif de cet événement est « la création de 100 nouveaux profils de femmes sur Wikipédia, où il n’y a que 18% de biographies féminines. »

Dans un article consacré à cette action, Manon-Brulard, la co-organisatrice du Wikithon, est revenue sur l’origine de cette prise de conscience :

Si vous prenez en chiffres, ça fait que sur 1.500.000 profils, vous n’en avez que 280.000 qui sont des profils de femmes. On a donc commencé cette initiative en partant d’un constat, d’une liste des 50 femmes les plus influentes dans le secteur des technologies, une liste qui avait été élaborée par le magazine américain Forbes, et dans cette liste des 50 femmes, il y en avait 70% qui n’avaient pas de page Wikipédia, alors que c’était des femmes qui avaient des start-up, qui avaient levé des millions de dollars…